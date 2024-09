R70: 'Eu errei feio', afirma Tallis Gomes, presidente do G4 Educação, ao pedir desculpas

Imunizante FluMist

Os Estados Unidos autorizaram a primeira vacina contra a gripe em formato de spray nasal que pode ser autoadministrada.

Argentina

Presidente Javier Milei aposta que a inteligência artificial transformará o país em uma “potência mundial”.

(J.Bosco)

“Eu errei feio”

TALLIS GOMES, presidente do G4 Educação pediu desculpas públicas em suas redes sociais após ter feito uma série de comentários polêmicos sobre mulheres em posições de liderança.

G20

NAS ALTURAS

Até este domingo, todos os passageiros que desembarcarem no Aeroporto Internacional de Belém ouvirão, ainda dentro da aeronave, a saudação “Bem-vindos a Belém, capital do Turismo do G20”. A divulgação faz parte de estratégia do Ministério do Turismo, articulada pelo ministro Celso Sabino em linha direta com as principais companhias aéreas do Brasil, Gol, Latam e Azul, com a mensagem alusiva ao encontro ministerial de turismo do G20 em Belém, que segue até hoje.



GASTRONOMIA

Entre os temas abordados pelos países como atrativos turísticos, a culinária do Pará, mais uma vez, ganhou destaque no painel “Cozinha global e turismo gastronômico”, mediado pela jornalista Daniela Filomeno, com a República Dominicana, o Chile e o Brasil, representado pelo chef paraense Saulo Jennings, que recebeu o título de embaixador do turismo gastronômico. A honraria concedida pela ONU Turismo e pelo Ministério do Turismo é inédita e tem como objetivo estimular o segmento gastronômico no Brasil que, de acordo com a última PNAD, do IBGE, foi responsável, junto com a cultura, por 21,5% das viagens a lazer em 2023.



APLICATIVOS

Alunos de escolas públicas de Belém desenvolveram três aplicativos de grande utilidade para a população. O Taca-lá serve para a coleta seletiva e pontos de descarte de aparelhos eletrônicos, baterias, pilhas, óleo, remédios e informações de precauções e cuidados, conectando a comunidade com as cooperativas de catadores de resíduos sólidos. O Borimbora é voltado para a visitação de palacetes históricos de Belém e também oferece informações sobre espaços e eventos culturais no município. Já o Delegacia Fácil dá a localização das unidades policiais, modalidades de atendimento e serviços de segurança pública. As ferramentas virtuais foram apresentadas na cerimônia de entrega dos certificados dos alunos que cursaram Programação de Computadores na Oficina do Futuro.



PARCERIA

O projeto é uma parceria da prefeitura de Belém com a Faculdade de Computação da Universidade Federal do Pará (UFPA). A cerimônia foi realizada na tarde desta sexta-feira, 20, no auditório do Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ) no Campus Profissional do Guamá da UFPA.

PARQUE

RECONHECIMENTO

O projeto do parque urbano agroflorestal Igarapé São Joaquim será destaque na reunião da plataforma UrbanShifit, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), na próxima semana, na cidade de Roterdã, na Holanda.



EXEMPLO

A iniciativa, executada pela prefeitura de Belém, será apresentada pela arquiteta Davina Lima, da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep), como exemplo de intervenção urbana sustentável de enchentes, de baixo carbono, desenvolvimento de economia circular e solidária, inclusão social e mobilidade ativa, com soluções baseadas na natureza. Também entrarão na pauta, como exemplo de gestão de recursos hídricos, o Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova, o habitacional da Vila da Barca e a revitalização do Igarapé Mata Fome.

INTERNACIONAL

LANÇAMENTO

Será lançado hoje, na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York, o novo livro do professor Edmundo Oliveira. Com o título “Segurança Humana e o Pacto para a Reforma da ONU”, a obra, escrita em português e inglês, poderá ser acessada no site da organização. Uma das novidades do livro de Edmundo é a proposta para a criação da Assembleia Parlamentar da ONU, a ser formada por representantes da sociedade civil e do Congresso Nacional dos 193 países membros da entidade. Depois de Nova York, Edmundo lançará o livro em Belém.

ECAD

PREOCUPAÇÃO

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), que intermedeia a relação com as associações de músicos para facilitar o processo de pagamento e distribuição dos direitos autorais, já começou a acionar artistas que farão apresentações recebendo cachês durante a quadra nazarena. Estão sendo acionados até mesmo os grupos de louvor, como coralistas e outros voluntários, que além de não receberem cachês, precisam desembolsar recursos com ensaios, camisas e valores de locomoção para homenagear Nossa Senhora de Nazaré. A avaliação de alguns regentes é de que, nesse caso, deverá haver um outro tipo de abordagem, já que muitos louvores para Nazaré, reproduzidos nessas apresentações, já são de domínio público.

EM POUCAS LINHAS

► O governador Helder Barbalho e a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, estão entre as autoridades confirmadas no Climate Week, evento que começa nesta segunda, 23, em Nova York, nos EUA. A programação terá ainda a segunda edição do evento “Casa Amazônia Nova York”. O evento visa valorizar as características do modelo sustentável de manejo do território e de seus produtos, de maneira a ressaltar a riqueza cultural da Amazônia, e vai receber palestras de autoridades, empresários e pesquisadores do bioma amazônico sobre o futuro sustentável da região.

► Ainda neste mês de setembro serão iniciados os protocolos para a criação da Academia de Medicina Veterinária do Pará. A ideia é uma proposição do Sistema Faepa/Senar/Sindicatos, por entender que o Pará, com o segundo maior rebanho no Brasil, e a classe veterinária do estado merecem esse reconhecimento profissional. A proposta será discutida em reunião ordinária entre essas entidades até o fim deste mês.

► O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) realizou mais uma audiência extrajudicial para tratar da situação dos indígenas da etnia warao. Desta vez a 1ª promotora de Justiça dos Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos de Belém, Leane Barros Fiuza de Mello, pede as providências administrativas que estão sendo adotadas pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc) para garantir a adequada oferta de Educação de Jovens e adultos (EJA) aos refugiados venezuelanos. A maior preocupação é com a educação das crianças. A matéria já é objeto de um procedimento administrativo para acompanhar as políticas públicas destinadas à educação dos refugiados nas redes de ensino estadual e municipal.