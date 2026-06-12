R70: 'Eu amo a inflação', diz Donald Trump

Direitos humanos

Governo e CNJ lançam guia para fortalecer política de busca de pessoas. Publicações são para juízes e agentes de segurança pública.

Mercado de trabalho

Ocupação de pessoas 60+ sobe 53% em 10 anos, mais da metade na informalidade; ritmo supera o dos jovens.

AUTISTAS

ATENDIMENTO

O Ministério Público Federal (MPF) ingressou com ação contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que administra o Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS), em Belém, para que este retome o atendimento de pessoas com deficiência e com transtorno do espectro autista (TEA), independentemente de apresentarem doenças raras ou comorbidades de maior complexidade. Segundo o MPF, o Hospital Bettina Ferro é habilitado pelo Ministério da Saúde como Centro Especializado em Reabilitação (CER) II desde 2019. Contudo, a unidade hospitalar passou a restringir o atendimento, devolvendo à rede municipal de saúde os pacientes com autismo que não apresentassem características da síndrome ou doenças genéticas associadas.

COPA

PREÇOS

Em fenômeno semelhante ao que ocorreu em Belém durante a COP 30, os preços nos hotéis nas cidades-sede da Copa 2026 dispararam e também há carência de vagas nas proximidades dos estádios. O detalhe é que, diferentemente do que se viu em relação à capital paraense no ano passado, neste ano são poucas as críticas à especulação que tomou conta de cidades dos Estados Unidos, México e Canadá. Para especialistas, a alta é consequência direta do aumento da procura, como costuma ocorrer em grandes eventos, sem grandes críticas à população local. O grande público, contudo, tem reclamado. Outro ponto de queixa é o preço dos ingressos que varia de cerca de R$ 5 mil, os mais baratos, para até R$ 100 mil em lugares e jogos mais disputados.

ELEIÇÕES

TREINAMENTO

O Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral no Pará marcou para este sábado (13), às 9h na sede do Ministério Público Federal (MPF), o treinamento dos voluntários que vão atuar nas eleições deste ano.

ENTIDADES

Entre as entidades que compõem o comitê estão a Regional Norte 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Cáritas Regional Norte 2, a Comissão Pastoral da Terra (CPT), a Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam Brasil), o Centro de Estudos Bíblicos (Cebi/PA) e a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. O lançamento do comitê e o anúncio do número de WhatsApp para denúncias serão feitos em evento previsto para 18 de junho.

MEMÓRIA

OCUPAÇÃO

As ferramentas digitais e os relatos biográficos ganham destaque hoje (12), na programação do Projeto 50+50 em Santarém. A partir das 14h, o Auditório da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) sedia debates voltados para a participação de comunidades tradicionais, povos indígenas e colonos, grupos que foram os protagonistas no processo de ocupação das grandes rodovias que transformaram o Baixo Amazonas. O evento apresentará o lançamento do site oficial do projeto, que disponibiliza um acervo digital com entrevistas e testemunhos inéditos em áudio e vídeo de pioneiros das florestas e dos rios da região. A entrada para acompanhar todas as mesas de discussão e os painéis tecnológicos da tarde é franca.

DENGUE

COMBATE

Parceria de Ministério da Saúde e prefeitura de Belém já garantiu a instalação de 5 mil estações disseminadoras de larvicidas (EDLs), tecnologia usada para reduzir a circulação do mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. Com isso, tem havido queda nos números da doença. Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) mostram que os casos de dengue caíram de 2.997 em 2024 para 886 em 2025, redução de 70,4%.

ÓRGÃO

CAPTAÇÃO

Equipe do Hospital Regional Doutor Abelardo Santos, em Icoaraci, realizou captação de órgão que possibilitou a realização de um transplante em São Paulo. O receptor aguardava na lista do Sistema Nacional de Transplantes. O processo contou com a atuação da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, da equipe multiprofissional do hospital, da Central Estadual de Transplantes e dos profissionais responsáveis. Após a confirmação do diagnóstico de morte encefálica e o cumprimento de todos os protocolos legais e assistenciais, a família recebeu acolhimento e orientações para a tomada de decisão.

Em Poucas Linhas

► Ao anunciar mudanças em algumas procissões do Círio 2026, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) confirmou que, neste ano, a romaria da juventude será realizada no dia 17 de outubro, às 16h, saindo da Paróquia de Santa Cruz, na avenida Almirante Barroso.

► O jornalista e escritor Walbert Monteiro, articulista de O Liberal, já está fazendo a pré-venda de sua obra “Círio de Nazaré, Meu Olhar de Fé”, que será oficialmente lançada no dia 6 de setembro, durante a Bienal Internacional do Livro em São Paulo. A terceira edição, com mil exemplares, é prefaciada pelo padre barnabita José Ramos Mercês.

► A cooperativa de crédito Sicredi Ouro Verde MT/PA e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Pará (Abrasel) formalizaram acordo de cooperação para fortalecer o setor de alimentação fora do lar no Estado. A parceria prevê a oferta de soluções financeiras, condições diferenciadas e benefícios exclusivos para os empreendedores associados à entidade. A ideia é ampliar o acesso ao crédito, incentivar investimentos e contribuir para o desenvolvimento dos negócios de bares e restaurantes paraenses.

► O superintendente do Ministério da Saúde no Pará, Delcimar Viana, inaugura hoje, em Concórdia do Pará, duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e um Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

► Campanha promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal resultou na coleta de 1.200 potes de vidro que serão doados ao Banco de Leite Humano (BLH) da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA). Os recipientes para armazenamento e processamento do leite humano destinado a bebês prematuros e de baixo peso, internados na maternidade da fundação.

► Batizada de Operação Carro Velho, a ação da prefeitura de Belém para liberar as vias de veículos abandonados e sucatas já retirou 330 carros das ruas da capital.