R70: 'Eu acredito no Pix, acredito no governo e nós não vamos taxar', diz Lula

Fake news

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desmentiu informações falsas a respeito da taxação de animais de estimação.

Câmbio

O dólar comercial completou 30 dias acima de R$ 6 nesta sexta-feira (10). A moeda

fechou a semana a R$ 6,10, com alta de 1%.

Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"Eu acredito no Pix, acredito no governo e nós não vamos taxar.”

Lula, presidente da República, no vídeo em que aparece enviando um Pix para a Arena Corinthians. A divulgação foi feita para provar que não há cobrança de taxa em cima da transferência.

COP 30

PESQUISA

Pesquisa divulgada pelo jornal O Globo mostra que um a cada três brasileiros está “por dentro” do que será tratado na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 30. O evento deve reunir 190 chefes de Estado ou de governo e vai tratar das mudanças climáticas no mundo. Para 46% dos entrevistados, a COP 30 deve contribuir para que o governo tome mais medidas de combate às mudanças climáticas, enquanto 45% apostam que o evento vai contribuir na conscientização da população sobre o tema. A pesquisa foi realizada pela VTrends, hub de pesquisa e insights da Vivo.

ALUGUÉIS

RISCO

E falando em COP, a escalada de preços dos aluguéis no período do evento está preocupando a organização da Conferência. O sinal de alerta foi acionado pelos anúncios publicados nos sites e aplicativos de hospedagem como o Booking, onde um apartamento no bairro do Umarizal chegou a ser anunciado por mais de R$ 2 milhões. Esse valor seria para uma pessoa por 15 noites. A avaliação é que se o mercado não se acomodar, há o risco de a COP de Belém ser esvaziada porque, para além de CEOs de grandes corporações e chefes de Estado, há um grupo de participantes – pesquisadores, ativistas, entre outros – que pode desistir de vir em razão dos preços considerados muito fora da realidade, mesmo para o período de grande demanda.

GASTRONOMIA

Desde o anúncio da COP 30 no Brasil, organizações, movimentos sociais e agricultores iniciaram uma campanha para que os alimentos oferecidos na conferência representem a agroecologia e a sociobiodiversidade. Liderada pelo Instituto Regenera, pela Associação dos Negócios de Sociobio Economia da Amazônia (Assobio) e pela Comida do Amanhã, a proposta é priorizar alimentos agroecológicos e de base familiar produzidos na Região Metropolitana de Belém e alimentos da sociobiodiversidade paraense.

PREÇO

FERRO

Dirigentes da mineradora Vale festejaram esta semana a recuperação dos preços futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China, que interromperam uma série de quatro dias de perdas, ajudados pela mais recente medida de estímulo da China e pela aceleração das compras de minério pelas usinas siderúrgicas. Enquanto isso, as usinas siderúrgicas chinesas aceleraram a compra de minério de ferro importado, com os estoques atingindo o maior nível em dez meses, informou a consultoria chinesa Mysteel em seu site.

AGRO

GRÃOS

O otimismo aumentou também no setor do agro. Isso porque se houver uma demanda forte pelo grão brasileiro por parte da China, os preços podem se tornar mais favoráveis aos produtores, principalmente no segundo semestre.

OFERTA

Os especialistas do setor, porém, advertem que o cenário geral pode ser marcado por uma oferta elevada, com exportações possivelmente recordes, maior esmagamento e estoques confortáveis. Assim, ganhos mais significativos de preço podem ocorrer apenas no final do terceiro trimestre ou início do quarto trimestre do ano.

VALOR

Vale lembrar que o Brasil registrou no ano passado o segundo maior valor em exportações do agronegócio, apesar da queda de safra. Com US$ 164,4 bilhões exportados, o setor do agronegócio enfrentou uma queda de 1,3% em relação a 2023 por causa do recuo nos preços internacionais e da crise climática.

MINÉRIO

CAPITAL

É oficial: a pequena Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, ultrapassou a vizinha Parauapebas na disputa pelo título de Capital dos Minérios. Em 2024, Canaã despontou como um gigante brasileiro das exportações nacionais, alcançando US$ 6,7 bilhões e deixando para trás Parauapebas, com uma diferença de US$ 457 milhões.

NÚMEROS

O levantamento foi feito com base nos números oficiais do ComexStat, ferramenta do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), comandado por Geraldo Alckmin. O estado de São Paulo continua liderando as exportações do País.

EM POUCAS LINHAS

► O ano legislativo ainda não começou oficialmente, mas o clima já não é dos melhores na Câmara Municipal de Belém (CMB). Na terça-feira (7), o Partido Liberal (PL) protocolou um requerimento indicando a vereadora Ágatha Barra como líder da sigla na Casa de Leis. Um dos parlamentares da legenda, no entanto, não assinou o documento: Mayky Vilaça. Ao que parece, há uma divisão no partido. O requerimento de indicação de líder partidário, direcionado ao presidente da Câmara, John Wayne (MDB), foi assinado por Barra e pelo vereador Zezinho Lima, ambos do PL.

► O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (PSB), em retaliação, mandou demitir, com uma só canetada, mais de mil servidores com DAS indicados por vereadores não reeleitos que não aceitaram apoiar sua reeleição. Após a exoneração em massa de servidores comissionados, Daniel Santos revogou a exoneração de Ledyane Atayde, esposa de seu atual vice-prefeito, Hugo Atayde. Ledyane reassume seu cargo de direção na Casa da Mulher Brasileira.

► Até este domingo (12), quando Belém completa 409 anos, as programações de comemoração realizadas pelo governo do Estado e prefeitura de Belém vão contar com o reforço de mais de 600 agentes e a estrutura do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel. O Centro está operando nas proximidades do Portal da Amazônia, local dos shows, com a presença de representantes dos órgãos de segurança pública, tanto estaduais quanto municipais, servindo como posto de comando. Caberá à Polícia Militar fazer o patrulhamento no Portal da Amazônia e no entorno dos demais eventos previstos.

► “Apontamentos sobre a Cidade Imaginária de Belém” é o novo livro do professor Fábio Castro, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2021 com o romance “O Réptil Melancólico”, obra também finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e semifinalista do Prêmio Oceanos.