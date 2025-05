R70: 'Eu acredito muito mais na estabilidade', diz Carlos Fávaro

INSS

A Câmara deve analisar hoje a urgência de proposta que acaba com descontos de associações em aposentadorias.

IR 2025

Cerca de 20 milhões de pagadores de impostos ainda não declararam o Imposto de Renda. O prazo termina em 30 de maio.

COP 30

CONSELHO

O presidente da COP 30, embaixador André Corrêa do Lago, convidou duas pesquisadoras amazônidas para fazer parte do Conselho Científico sobre o Clima. As escolhidas foram Ima Vieira, ecóloga e ex-diretora do Museu Goeldi, e Tatiana Sá, agrônoma e primeira mulher a ocupar a chefia-geral da Embrapa Amazônia Oriental.

PESQUISAS

As cientistas têm experiência em temas de destaque nas COPs. Ima Vieira investiga as perturbações humanas nas trajetórias florestais, regeneração e propõe o modelo de restauração biocultural para a Amazônia. Já Tatiana Sá é estudiosa dos sistemas alimentares da região, com foco nas contribuições da agroecologia e da agricultura familiar.

ESCOLAS

CONSTRUÇÃO

Uma parceria entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o UNOPS, escritório das Nações Unidas especializado em infraestrutura, vai garantir a construção de 13 escolas indígenas e quilombolas no Pará. As unidades estão localizadas nos municípios de Capitão Poço, Paragominas, Baião e Colares. A construção está em diferentes fases e o prazo para que empresas interessadas apresentem propostas na licitação para concluir obras de algumas dessas escolas segue aberto até 12 de junho. A parceria conta com o apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). No próximo dia 26 será realizada uma sessão de esclarecimentos on-line para que os interessados possam conhecer mais sobre a iniciativa e tirar dúvidas.

FASE

As primeiras quatro escolas já tiveram as obras licitadas e estão com a assinatura do contrato prevista para este mês. As visitas técnicas realizadas pelo UNOPS, FNDE e Seduc ocorreram em setembro de 2024 e janeiro de 2025, com diagnósticos das estruturas e escuta ativa das comunidades locais.

SAÚDE

GOLPE

O Ministério da Saúde divulgou ontem nota para alertar sobre o uso do nome do órgão, do governo federal e do programa “Mais Saúde com Agente” para a aplicação de golpes, entre eles a venda de um suposto curso de agente de saúde. No documento, o Ministério informa serem falsas as informações que circulam nas redes sociais e em aplicativos de mensagens com a cobrança de taxa de inscrição de Agentes de Combate às Endemias (ACE), Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e preceptores.

ALERTA

As recomendações são para que os profissionais evitem preencher formulários suspeitos e não paguem nenhum valor, tampouco forneçam dados pessoais.

GRATUITOS

Na nota, a pasta, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, reitera que os cursos ofertados de forma idônea por meio do programa “Mais Saúde com Agente” são gratuitos para os trabalhadores da saúde e que no momento não há inscrições abertas para essas ofertas educacionais.

DOCUMENTOS

BALANÇO

O Pará foi o sexto Estado com mais emissões de documentos na 3ª edição da Semana Nacional do Registro Civil - Registre-se. Os dados divulgados ontem apontam que entre 12 e 16 de maio, período da ação, 4.976 documentos haviam sido registrados no banco de dados do Operador Nacional do Registro Civil. Desses, 4.564 são referentes a certidões de nascimento e 412 são certidões de casamento. No total foram 5,2 mil atendimentos e a contabilização dos dados segue até 30 de maio.

CULTURA

DIFUSÃO

O público que visitar os museus e memoriais vinculados à Secretaria de Estado de Cultura (Secult) poderá, a partir de agora, comprar livros publicados pela própria Secretaria. A ação faz parte de uma política de difusão cultural para democratizar o acesso ao acervo editorial da Secult, formado por quase 60 títulos, 15 deles lançados entre 2019 e 2024. Entre os títulos disponíveis estão obras de autores como Edyr Augusto Proença, Dona Onete e Juraci Siqueira, além de livros dedicados à poesia, biografias, literatura infantojuvenil e estudos sobre bens culturais do Estado. Os livros estarão à venda em unidades como o Museu do Estado do Pará (MEP), o Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, o Museu de Arte Sacra (MAS) e o Theatro da Paz.

EM POUCAS LINHAS

► A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belém firmou convênio com a Caixa para oferecer aos associados empréstimos com condições diferenciadas e juros reduzidos.

► Ficam abertas, até 31 de maio, as inscrições para o Prêmio IEL de Talentos 2025, promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL Pará). O prêmio foi criado para valorizar as melhores práticas de estágio e os projetos inovadores desenvolvidos por estagiários, empresas e instituições de ensino em todo o Brasil. Podem participar estagiários, bolsistas, empresas e instituições de ensino do Pará e os vencedores da etapa regional vão representar o Estado na disputa nacional.

► A assessoria de imprensa do Hospital Regional do Marajó esclarece que, diferentemente do que foi informado na edição de ontem desta coluna, a unidade mantém o atendimento livre demanda para a população e os direcionamentos do Samu e dos Bombeiros, conforme perfil. Pacientes que dão entrada em outras unidades de saúde do Marajó II são avaliados por telemedicina, com orientações de condutas não cirúrgicas a serem resolvidas na origem, sem a necessidade de deslocamento do paciente. O reordenamento, segundo a assessoria, possibilitou melhora no fluxo do pronto-atendimento, permitindo a realização de 100 procedimentos eletivos a mais em comparação ao mês anterior.

► A Ciência Política Paraense perdeu ontem o professor Roberto Corrêa, um dos pioneiros nos estudos de eleições e comportamento parlamentar no Pará. Professor da Universidade Federal do Pará, Corrêa ajudou a formar várias gerações de cientistas sociais.

► A Câmara da Itália se reúne hoje para discutir o projeto de lei que restringe a concessão da cidadania a descendentes de italianos que nasceram em outro país, como o Brasil. A proposta envolve a análise de um decreto que limitou o direito e já está em vigor