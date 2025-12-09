R70: 'Estou saindo do partido porque trabalhei pelo Brasil, pelo turismo', diz Celso Sabino

Segurança

Flexibilização de armas em 2019 levou a desvio de pistolas para o crime, conclui estudo do Instituto Sou da Paz.

Desmatamento

Pau-brasil deve ganhar sistema de rastreamento para evitar extinção, define conferência global.

MINISTRO

EXPULSÃO

Como já vinha sendo especulado, o União Brasil anunciou, ontem, a expulsão do paraense Celso Sabino dos quadros da legenda. A decisão foi tomada durante reunião da executiva nacional em Brasília. Também foi anunciado que o diretório estadual do Pará ficará sob intervenção da direção nacional. Em mensagem via redes sociais, Sabino classificou a medida como “equivocada e injusta”. “Interviram no diretório estadual sem que houvesse nenhuma infração regimental. O diretório foi eleito regimentalmente, respeitando todas as regras do partido e tinha uma cadeia sucessória. O normal seria a nomeação do primeiro vice-presidente”, disse.

APOIO

Sabino foi expulso do partido por ter decidido continuar no Ministério do Turismo mesmo depois de a legenda ter anunciado o rompimento com o governo. O paraense é deputado federal licenciado para o governo e a desfiliação do União Brasil não deve afetar o mandato na Câmara, já que há entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que ele poderá se filiar a outra sigla.

UÍSQUE

APURAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) anunciou ontem que abriu procedimento para esclarecer o caso do engenheiro Flávio Acatauassu, contaminado com metanol após tomar uísque comprado em um supermercado de Belém. Exames a que O Liberal teve acesso confirmaram a existência do metanol no organismo. No domingo, o grupo Mais Barato, onde o produto foi comprado, anunciou que o lote foi recolhido e colocado à disposição das autoridades de saúde. O grupo informou também que acionou o fornecedor.

MERENDA

MUDANÇA

Começou a tramitar na Câmara Federal a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 46/2025, conhecida como “PEC da Merenda”.

REIVINDICAÇÃO

O projeto atende uma reivindicação dos municípios e prevê que os gastos com alimentação escolar e assistência à saúde dos estudantes sejam considerados para fins de cumprimento do mínimo constitucional de 25% da receita de impostos em educação.

JUSTIÇA

META

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) anunciou que alcançou a Meta 6 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determina que os tribunais julguem, até 31 de dezembro de 2025, 50% dos processos relacionados às ações ambientais distribuídos até 31 de dezembro de 2024.

SALDO

No Pará, o acervo da Meta 6 reúne 3.067 processos. Até novembro foram julgadas 1.564 ações ambientais, superando em cerca de 30 processos o patamar mínimo exigido pelo CNJ.

APP

MÉDICO

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) lançou, na semana passada, sua plataforma de telemedicina, um aplicativo que permite que os segurados agendem e realizem consultas médicas a distância, 24h por dia, todos os dias da semana, diretamente de seus smartphones. O sistema foi desenvolvido para oferecer acesso a especialidades médicas. O aplicativo estará disponível para download nas principais lojas de aplicativos.

PROCON

CARÊNCIA

Levantamento do Ministério Público do Estado aponta que apenas 23 dos 144 municípios paraenses contam com estrutura própria de defesa do consumidor. Para suprir a ausência de Procons em 84% dos municípios paraenses, o órgão criou o “Projeto MP+Procon”. A iniciativa foi do promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional Cível, Processual e do Cidadão (CAO CPC), Nadilson Gomes Portilho. O projeto, segundo ele, quer fortalecer a defesa do consumidor em todo o estado, “garantindo que todos os cidadãos tenham acesso a informações e serviços que protejam seus direitos”.

FOGUETE

PREMIADO

Os estudantes Jaxiel Sales e João Victor Penha, da 2ª série do ensino médio da Escola Estadual Maria Mirtes, em Capanema, conquistaram ouro na 82ª Jornada de Foguetes, realizada de 1º a 4 de dezembro no Rio de Janeiro. Únicos representantes do Pará na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), eles competiram com equipes de todo o País após se destacarem no 2º Festival de Foguetes (Festfog) Capanema e na Olimpíada Brasileira de Foguetes (Obafog).

Em Poucas Linhas

► Na live em que comentou sua expulsão do União Brasil, o ministro do Turismo, Celso Sabino, confirmou que é pré-candidato ao Senado e que apoiará a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem se referiu como “o melhor presidente que o Brasil já teve”.

► Grande vencedora do concurso Dança dos Famosos, ao lado do ator Silvero Pereira, a paraense Thais Sousa, com 13 anos de trajetória profissional, começou a dançar ainda criança em projetos sociais no bairro da Pedreira, onde morava, em Belém. Aos 14 anos, tornou-se bolsista da Cia. de Dança Cabanos e, desde então, construiu um currículo que inclui prêmios nacionais, homenagens na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e atuação como professora. Atualmente é acadêmica de Licenciatura em Dança da Universidade Federal do Pará (UFPA).

► Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam no domingo (7) 50 cabeças de gado durante fiscalização realizada na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Gurupi, em Cachoeira do Piriá, nordeste paraense. A equipe identificou divergências entre a Guia de Transporte Animal (GTA) que informava bovinos machos de 13 a 24 meses oriundos de Quixadá (CE) e a nota fiscal, que registrava animais acima de 24 meses, provenientes de Caracol (PI). A vistoria física confirmou que os animais tinham mais de 13 meses.

► A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) promove hoje coletiva de imprensa virtual para apresentar o balanço do agro em 2025.

► A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (9) audiência pública para discutir a atuação das universidades estaduais e municipais. A audiência atende ao pedido do deputado Maurício Carvalho (União-RO). Segundo o parlamentar, essas instituições desempenham papel estratégico na oferta de ensino superior público e gratuito, sobretudo em regiões nas quais a presença de universidades federais é limitada.