R70: 'Estou muito feliz por voltar à seleção, ainda mais sendo jogador do Santos', diz Neymar

Assistência médica

O Brasil tem 52,2 milhões de beneficiários de planos de saúde, informou a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Agenda do Congresso

Votações do Orçamento 2025 e do projeto que eleva isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil são algumas das pautas prioritárias.

Legenda (J.Bosco)

"Estou muito feliz por voltar à seleção, ainda mais sendo jogador do Santos.”

Neymar, atacante, que voltou a ser convocado para a seleção brasileira e estará com o elenco para os jogos contra Colômbia e Argentina, este mês, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

JUDICIÁRIO

QUINTO

A Ordem dos Advogados do Brasil - seção Pará (OAB-PA) realiza na tarde de hoje, pela primeira vez, uma audiência pública, no auditório Octávio Mendonça, na sede da instituição, para coletar propostas da classe sobre a formação da Lista Sêxtupla do Quinto Constitucional. O processo é classificado como fundamental para assegurar a representatividade da advocacia na composição dos tribunais, reforçando a legitimidade e a transparência no sistema judiciário. O Quinto Constitucional é uma previsão constitucional que garante que 20% dos membros de determinados tribunais sejam advogados e membros do Ministério Público.

AMPLIAÇÃO

O Tribunal de Justiça do Pará ampliou o número de vagas e, com a ampliação, a advocacia e o Ministério Público vão ganhar mais um desembargador pelo Quinto. A OAB-PA foi comunicada da abertura da vaga no último dia 19, e tem o prazo regimental de 30 dias para publicar o edital com as regras do processo seletivo. No dia 12, o Conselho Seccional vai julgar as regras que nortearão o processo eleitoral. A nova gestão firmou o compromisso, desde a campanha, de que esse processo será o primeiro da história a compor uma lista sêxtupla paritária - ou seja, com três homens e três mulheres. A OAB-PA escolherá seis nomes, o Tribunal de Justiça reduzirá a lista para três e o governador escolherá, dentre esses, o novo desembargador.

EMPRESAS

DÍVIDAS

Com índice de 39,3%, o Pará foi a terceira unidade da Federação com o maior índice de empresas inadimplentes. Os dados coletados em janeiro foram divulgados ontem pela Serasa Experian. O Estado está atrás apenas de Alagoas, que registrou a maior taxa de inadimplência, com índice de 41,1%, e do Distrito Federal, onde 39,9% fecharam o período com pelo menos uma conta em atraso.

JUROS

Os dados coletados pela Serasa revelam que, em janeiro deste ano, o número de companhias inadimplentes chegou a 7,1 milhões, o equivalente a 31,4% de todos os CNPJs do País. O número é o maior já registrado desde o início da série histórica. O Indicador Serasa Experian de Inadimplência das Empresas leva em conta a quantidade de empresas com pelo menos um compromisso vencido e não pago, apurado no último dia do mês de referência. Especialistas apontam os juros altos e a maior dificuldade para obter crédito entre os fatores que levaram a esse recorde.

LARES

ABANDONO

Com 1,3 milhão de domicílios chefiados por mulheres, o equivalente a 48,91%, o Estado do Pará registrou a 9ª posição no ranking das unidades da Federação com mais lares comandados por elas. Na região Norte, o Estado ocupa a 1ª posição quando se leva em conta o total absoluto. Em termos percentuais, contudo, o primeiro lugar no ranking da região fica com o vizinho estado do Amapá, onde 149 mil lares - o equivalente a 53,99% - são mantidos por mulheres. Longe de representar uma conquista feminina, o alto índice de lares chefiados por elas indica a realidade de abandono paterno, o que faz com que as mulheres acabem se responsabilizando, sozinhas, pelo sustento dos filhos.

CISEB

NOVOS

O governo do Pará anunciou que pretende lançar novos Centros de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb), nos moldes do que está em funcionamento da Escola Estadual Cordeiro de Farias, em Belém, e distribuí-los em diversas regiões de integração - inclusive, com modalidades itinerantes, com barcos, carretas e estruturas infláveis. Além de alcançar alunos da rede pública de ensino, municipal e estadual, o centro também promove capacitação para professores, a partir de formações, palestras, assessoria e apoio técnico pedagógico para a implantação de projetos inovadores em suas escolas. O investimento na unidade foi de R$ 2,5 milhões.

AÇAÍ

MUDAS

Foram entregues nesta semana mais de 20 mil mudas e 50 kits de sementes de açaí para o Projeto de Assentamento Lages, localizado na comunidade da Vila Nova Canaã, zona rural do município. A ação faz parte do Projeto Refloresta Altamira, criado para recuperar áreas degradadas por meio da implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs).

EM POUCAS LINHAS

► Segundo dados da concessionária Ciclus, entre o sábado de Carnaval e a Quarta-Feira de Cinzas foram coletadas mais de dez mil toneladas de resíduos. Desse total, 2,3 toneladas foram de materiais recicláveis recolhidos somente no centro de Belém, com a realização do Circuito Mangueirosa 2025. E a prefeitura de Belém informou que, ao todo, 120 profissionais trabalharam na limpeza da cidade nos dias de folia.

► Nos dias 21 e 22 de março, Belém será o palco do IV Encontro Pan-Americano de Dança da Amazônia. O evento vai reunir artistas nacionais e internacionais em uma programação que inclui oficinas, mostras competitivas e apresentações de companhias convidadas. O Encontro Pan-Americano de Dança da Amazônia tem apoio institucional do Conselho Internacional da Dança (CID/Unesco), do Colegiado de Dança do Pará e do Teatro Margarida Schivasappa, além da Fundação Cultural do Pará (FCP) e do governo do Estado do Pará.

► Serão realizadas, no período de 17 a 21 de março, pela primeira vez, a “Semana Acadêmica Indígena do Xingu” e a “1ª Mostra indígena do Xingu”, no Instituto de Estudos do Xingu, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), no campus de São Félix do Xingu. A programação é um dos eventos científicos aprovados na Chamada n° 002 de apoio a eventos científicos, tecnológicos e de informação, da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).

► Começa hoje o calendário de pagamento do licenciamento anual de veículos. Os primeiros vencimentos ocorrem nos dias 7, 14, 21 e 28 deste mês, conforme o final de placa dos veículos. Para realizar o pagamento, os motoristas devem acessar o site do Detran, na aba “Veículos – Licenciamento Anual”, e informar a placa do veículo, o Renavam e o CPF do proprietário para emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE).