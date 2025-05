R70: 'Estou muito envergonhado! Isto é uma indignidade inexplicável!', diz Ciro Gomes

Desenvolvimento humano

O Brasil avança cinco posições no ranking editado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e vai ao 84º lugar.

Próximo papa

Cardeais esperam conclave rápido para demonstrar unidade da Igreja Católica. Processo de escolha começa amanhã.

CONSULTA

DIRETRIZES

Nesta quarta-feira, a partir do meio-dia, será realizada em Belém a Consulta Pública Presencial da Região Norte para a Revisão do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas (Planad), com a participação de especialistas, representantes da sociedade civil e entidades. Durante o encontro serão apresentadas propostas e votadas diretrizes que irão compor a nova política nacional sobre drogas. Os trabalhos serão conduzidos a partir de oito eixos temáticos: desenvolvimento social e sustentável; prevenção; redução de danos; segurança pública cidadã e justiça criminal; acesso ao cuidado e aos sistemas de direitos; governança participativa; políticas baseadas em evidências e indicadores de avaliação; além de cooperação internacional.

PLANO

O processo de revisão é nacional, portanto, audiências serão conduzidas em todas as regiões do País. Após concluídas as deliberações, o novo Plano Nacional será elaborado com base nos resultados das consultas, respeitando a legislação brasileira e diretrizes internacionais para a formulação de políticas públicas efetivas no enfrentamento às drogas. No Pará, os debates e votações das propostas ocorrerão de 13h às 19h, com credenciamento para o encontro a partir do meio-dia, no auditório Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos, no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A consulta é organizada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), Secretaria de Estado de Justiça (Seju), Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad) e pelo Conselho Estadual sobre Drogas (Coned).

SEGURANÇA

BASE

Com os resultados positivos das bases fluviais integradas de segurança pública já instaladas no Pará, o governo avança com as obras da Base Baixo Tocantins, que está em construção em um estaleiro no distrito de Icoaraci.

FLUVIAL

A terceira base será instalada no Furo do Capim, zona rural do município de Abaetetuba, próximo à cidade de Barcarena. A obra, executada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), representa um investimento de aproximadamente R$ 10 milhões. Atualmente, os serviços estão concentrados nos ajustes do flutuante principal e dos flutuantes intermediários, que darão sustentação à base na área fluvial. Também estão em execução as passarelas articuladas, que garantirão o acesso de pessoas e embarcações à estrutura.

SOBERANIA

AMAZÔNIA

O jornalista, escritor, ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-ministro Aldo Rebelo será um dos palestrantes do I Seminário de Segurança e Defesa da Amazônia Oriental, que será realizado hoje no Teatro Maria Sylvia Nunes, em Belém. O evento, promovido pelo Comando Militar do Norte em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade do Estado do Pará (Uepa) e a Universidade da Amazônia, tem como público-alvo estudantes de graduação e pós-graduação e visa conscientizar a população sobre a importância da defesa da Amazônia em um cenário de emergência climática e de grandes acordos internacionais. O seminário integra a agenda preparatória para a COP 30, que ocorre na capital paraense, em novembro.

AÇÃO

FOME

Ontem o governador Helder Barbalho e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, participaram do lançamento do programa Pará Sem Fome. A iniciativa do governo do Pará, realizada em parceria com o governo federal, marca um dos maiores esforços do Brasil para enfrentar as desigualdades sociais e melhorar os índices de segurança alimentar, com um investimento inicial de R$ 1,6 milhão.

COMPROMISSOS

Foram assinados diversos compromissos, incluindo a implantação de 266 unidades de sistemas de saneamento domiciliar, que vão beneficiar mais de 1,9 mil pessoas em municípios como Anajás e Ponta de Pedras. A região, como se sabe, enfrenta demandas históricas pela ampliação do saneamento básico. As ações incluem a assinatura de um termo de compromisso para a chamada pública de tecnologias de acesso à água, e a entrega de veículos para abrigos que acolhem mulheres em situação de vulnerabilidade.

EM POUCAS LINHAS

► O presidente da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), Manoel Pioneiro, determinou nesta segunda-feira o cadastramento de todas as famílias atingidas pela forte chuva do último domingo, em Mosqueiro, distrito de Belém. O vendaval danificou cerca de 40 casas no bairro Maracajá. As famílias receberão o benefício do programa Sua Casa, que permite a compra de materiais de construção. O benefício pode chegar a R$ 21 mil por família.

► O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) iniciou nesta segunda-feira (5) a programação da campanha “Maio Amarelo 2025”, que este ano tem como tema “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”. As ações se iniciaram com o Curso de Agente Multiplicador em Educação para o Trânsito, em Belém, para uma turma de cerca de 30 agentes do Batalhão de Policiamento Rodoviário do Estado.

► O reitor da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Clay Chagas, é um dos participantes do I Seminário de Segurança e Defesa da Amazônia Oriental no Contexto da 30ª Conferência das Partes da Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Ele vai ministrar amanhã um painel com o tema “Possíveis soluções de erradicação dos crimes transnacionais contemporâneos na região Amazônica.