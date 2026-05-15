R70: 'Estou falando disso agora porque veio à tona, não tem mais como negar', diz Flávio Bolsonaro

Sorte

Concurso 3.008 da Mega-Sena não tem ganhadores. Prêmio acumula e vai pagar R$ 65 milhões no próximo sorteio.

Investimento

Domo Dourado, sistema antimísseis proposto por Donald Trump, pode custar US$ 1,2 trilhão aos cofres americanos.

SAÚDE

TROCA

Em meio à crise pela falta de pagamento aos prestadores de serviços ao município de Belém, crescem os boatos sobre uma nova troca no comando da Secretaria Municipal de Saúde. A atual titular, Dyjane Chaves, que assumiu em janeiro após a saída de Rômulo Nina, é alvo de críticas internas após desmontar a antiga equipe técnica, provocando paralisação e desorganização em setores estratégicos.

ATRASO

Nas últimas horas, mais clínicas, hospitais e serviços especializados credenciados ao Sistema Único de Saúde (SUS) em Belém passaram a denunciar os atrasos nos repasses da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), situação que já prejudica diretamente milhares de pacientes. Em algumas especialidades, como a oftalmologia, o risco é ainda mais grave: sem recursos para manter equipes, estrutura e insumos, centenas de pessoas podem perder a visão por falta de tratamento.

REPASSE

Os prestadores relatam meses de pagamentos em atraso, mesmo com os recursos já transferidos pelo Ministério da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Belém. A Prefeitura segue descumprindo a Portaria nº 2.617/2013, que determina o repasse até o quinto dia útil após o crédito federal.

CHINA

COOPERAÇÃO

Belém será palco, no próximo dia 3 de junho, da instalação oficial do escritório de representação da Associação de Promoção Comercial e Cultural Chinesa no Brasil, entidade vinculada ao governo de Macau. O evento marcará ainda a posse do advogado Daniel Cruz como diretor da instituição no país, com chancela da diretora da entidade em Macau, Mia Lee. A iniciativa busca ampliar as relações comerciais, institucionais e culturais entre Brasil e China, fortalecendo pontes de cooperação econômica na Amazônia. A cerimônia vai reunir representantes do setor jurídico, empresarial e diplomático ligados ao intercâmbio sino-brasileiro.

SOLO

SEGURANÇA

Realizadas anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça, as atividades do programa Solo Seguro Favela terão início no Pará no próximo dia 18. O evento foi criado para mobilizar as comunidades para a importância da regularização fundiária e facilitar a entrega de títulos de propriedade. Neste ano, a ação começará por Breves e Portel, no arquipélago do Marajó. Está programada também, a entrega de títulos em Ananindeua, região metropolitana de Belém e um mutirão de regularização fundiária em Altamira, no sudoeste do Estado.

SUÍNOS

SAÚDE

Equipes da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) estão visitando propriedades rurais com criação de suínos para realizar avaliações clínicas dos animais e coletar amostras de sangue destinadas à análise laboratorial como parte do Inquérito Soroepidemiológico para Peste Suína Clássica (PSC) nas regiões Sudeste, Sudoeste e Baixo Amazonas. A ação integra o Plano Estratégico Brasil Livre de PSC, desenvolvido pelo Ministério da Agricultura em parceria com o Governo do Pará. O objetivo é verificar se há circulação do vírus da Peste Suína Clássica nas regiões participantes do inquérito e fortalecendo as ações de prevenção, vigilância e controle da doença no Estado.

MUNICÍPIOS

MARCHA

Dez mil gestores municipais são esperados na vigésima sétima Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Em ano eleitoral, o destaque será a sabatina feita com os pré-candidatos à presidência da República. Candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva está sendo aguardado. Também devem participar os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, além de parlamentares e ministros do Estado. Na pauta, a distribuição dos royalties do petróleo, reforma tributária, educação, emergência climática, consórcios públicos e saneamento.

DINO

UFPA

Em evento jurídico realizado recentemente em Belém, o ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino confirmou que voltará em breve para receber o título de Doutor Honoris Causa concedido pela Universidade Federal do Pará (UFPA). A data da cerimônia ainda será definida conforme a agenda do ministro, mas Dino adiantou que está dando prioridade a essa solenidade. Natural do Maranhão, assim como o reitor da UFPA, Gilmar Pereira, o ministro já acumula títulos honorários de outras importantes instituições federais de ensino.

EM POUCAS LINHAS

► Um dos símbolos da luta pelos direitos humanos no País, o padre Júlio Lancelotti estará em Belém no próximo dia 1º de junho. Vem a convite do Instituto de Direitos Humanos Dom Azcona e Irmã Henriqueta, do Movimento República de Emaús e da Ordem dos Advogados do Brasil seção Pará para um evento com o tema “O povo da rua e o acesso à justiça: caminhos de esperança”. O encontro será no auditório Aloysio da Costa Chaves do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.

► O advogado Lucas Sá está em Brasília, onde irá participar de um curso técnico sobre Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Além do curso, o advogado, sócio do escritório Sá Souza, também fará defesa de julgamentos.

► O Centro Cultural Bienal das Amazônias promove neste domingo (17), a oficina “Isogravura Experimental: Criando com Materiais do Cotidiano”, ministrada pela arte-educadora Andreza Machado. A atividade propõe transformar isopores descartados em produções artísticas inspiradas na exposição “Meu Tema Sou”, do artista Emmanuel Nassar. A oficina une sustentabilidade, criatividade e experimentação artística a partir de materiais acessíveis do cotidiano. A programação começa às 10h, no ateliê do 1º piso do CCBA, com vagas limitadas e emissão de certificado para os participantes.

► Dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que, no primeiro trimestre deste ano, a renda média do paraense se manteve estável em relação ao último trimestre do ano passado, em torno de R$ 2.528. Contudo, ao se acompanhar a evolução desse rendimento, desde o 1º trimestre de 2023 até o 1º trimestre de 2026, segundo o IBGE, houve aumento real de 7,5% no período.