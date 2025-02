R70: 'Estou aguardando. Não tenho preocupação com as acusações. Zero', diz Jair Bolsonaro

Tasmânia

Foram encontrados ontem 157 golfinhos encalhados em praia na Austrália. Uma equipe de veterinários está no local.

Gigante tecnológica

Meta vai instalar cabo submarino de 50 mil quilômetros em cinco continentes e ampliar a capacidade de transmissão de dados digitais.

(J.Bosco)

“Estou aguardando. Não tenho preocupação com as acusações. Zero.”

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, sobre a denúncia que a PGR (Procuradoria Geral da República) apresenta contra ele sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado.

AMAZÔNIA

DESEJO

Moradores das regiões Norte e do Centro Oeste, homens, com idade entre 25 e 40 anos, solteiros e sem filhos, com renda familiar entre dois e cinco salários mínimos: esses são os perfis dos turistas que mais querem visitar a Amazônia. Os novos números fazem parte da pesquisa “Tendências de Turismo Verão 2025 - comportamento da população brasileira”, feita pela Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados e pelo Ministério do Turismo. Em uma escala de zero a dez, a resposta média foi 6,4. O indicador, no entanto, varia de acordo com as características socioeconômicas. Entre moradores do Centro-Oeste, o interesse chega a 7.4, seguido por 7.3 entre os nortistas e 6.7 entre os que moram na região Sudeste.

AGRICULTURA

INCENTIVO

Vai até 20 de março o prazo para que agricultores familiares enviem propostas para comercializar a produção a partir do Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade Compra com Doação Simultânea. O edital foi lançado ontem pelo governo federal. Os projetos devem ser transmitidos para a Companhia Nacional de Abastecimento. Para incentivar a participação das mulheres no programa, o edital prevê que as propostas tenham, no mínimo, 50% de participação feminina.

MULHERES

Quanto mais mulheres participarem das propostas, maior será a pontuação a ser recebida. Também serão priorizados os projetos com maior envolvimento da juventude rural. Além disso, as propostas de até R$ 500 mil também terão pontuação diferenciada, recebendo dois pontos, de forma a incentivar que um maior número de produtores familiares participem.

FRANÇA

PARCERIA

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará recebeu nesta semana representantes da Business France, entidade pública francesa dedicada à promoção do desenvolvimento internacional da economia da França na América Latina. Na pauta, o fortalecimento das relações e articulação para a realização de uma ação pré-COP 30 em Belém, programada para junho deste ano. A meta é aproximar empresários dos setores de agronegócios, infraestrutura, bionegócios e energia. A Business France é um órgão oficial do governo francês, criado para promover o desenvolvimento econômico francês em mercados internacionais. Durante sua visita ao Pará, a comitiva tem realizado encontros institucionais para conectar empresas da França ao mercado brasileiro.

ENERGIA

CENTRO

O Centro de Excelência em Eficiência Energética da Amazônia (Ceamazon/UFPA), instalado no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, em Belém, completa 15 anos de atuação com o lançamento da primeira edição do Programa “Ceamazon de portas abertas”. A iniciativa se estenderá até o segundo semestre deste ano - e a ideia proporcionará ao público a oportunidade de conhecer de perto as pesquisas e inovações desenvolvidas nos laboratórios da instituição. A cada mês, o Ceamazon abrirá suas portas para visitas, apresentações e interações com pesquisadores. A programação especial encerrará em setembro, quando o centro celebrará oficialmente o aniversário de 15 anos. O Ceamazon é referência em pesquisas e serviços voltados ao uso da energia elétrica na região. Atua em áreas como eficiência energética e sistemas elétricos, com serviços de certificação de edificações para a eficiência energética e conforto ambiental, e qualidade elétrica de edificações.

FILÉ

HOMENAGEM

A deputada estadual Livia Duarte (PSOL) protocolou, na Assembleia Legislativa do Pará, requerimento para que a casa manifeste votos de pesar aos amigos e familiares do ator Mário Filé em razão do seu falecimento, ocorrido nesta terça-feira, 18 de fevereiro. Mário Filé, um dos grandes nomes do teatro paraense, morreu vítima de infarto, aos 67 anos. Na proposta, a deputada lembrou que Filé se destacou, há 40 anos, como o personagem urubu na peça Verde Ver-O-Peso. Mais recentemente, o personagem fazia parte de campanhas de conscientização ligadas ao meio ambiente, além de participar constantemente de comerciais.

Em Poucas Linhas

► O advogado criminalista Lucas Sá será palestrante na imersão do MindJusCriminal em Brasília, sobre a defesa em casos de Mega Operações Policiais. O advogado paraense é o único nortista palestrante nessa que é a maior comunidade de advogados criminalistas do Brasil. A imersão será no dia 25 de maio.

► O Hospital Jean Bitar (HJB) realizou, ontem, campanha de doação de sangue já com vistas a reforçar os estoques da Fundação Hemopa para o Carnaval.

► A Delegacia de Igarapé-Miri entregou 332 veículos apreendidos para realização de leilões pela Polícia Civil. A ação faz parte da operação “Limpa Pátio” e os veículos foram apreendidos durante ações policiais de combate à criminalidade. Durante o leilão, foram arrecadados R$ 300 mil. O valor depositado em uma conta judicial à disposição da Vara Única de Igarapé-Miri.

► Representantes da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), em colaboração com o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), além de StartUps e pesquisadores, participam, nesta quarta-feira, 19, de forma online, do Webinar Informativo sobre a segunda edição do programa NexBio Amazônia. Idealizado pela rede Swissnex no Brasil, o NexBio Amazônia - Programa Suíço-Brasileiro de Inovação Sustentável para a Bioeconomia – foi criado para desenvolver projetos de inovação sustentável na região. Em sua segunda edição, o programa será sediado em Belém e Manaus, entre junho e agosto de 2025. O programa conta com a parceria da Leading House para a região da América Latina do Institute of Management in Latin America (Universidade de St. Gallen), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Confap.

► O governador Helder Barbalho recebeu, na segunda-feira, 17, lideranças de igrejas evangélicas para assinatura do termo de cooperação técnica voltado à promoção da cidadania juvenil. O acordo prevê a cessão de um terreno para a Associação Amazônica Evangélica (AAME), onde será implantada a sede do Projeto Quartel General da Umadespa - QGU (União de Mocidade das Assembleias de Deus no Estado do Pará).