R70: 'Estivemos mais próximos do que imaginávamos do inimaginável", diz Barroso

Investimento

Ministério da Educação propõe bolsa para estimular mudança de professores para áreas onde falta mão de obra.

Tratamento

Novo comprimido chamado muvalaplin levou a uma redução de até 85,8% numa forma genética de colesterol alto após 12 semanas.

Luís Roberto Barroso (J. Bosco)

"Estivemos mais próximos do que imaginávamos do inimaginável.”

Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), classificou como “estarrecedoras” as informações sobre o suposto plano golpista revelado pela Polícia Federal.

SERVIDORES

EMPRÉSTIMO

A prefeitura de Belém liberou ontem o serviço de empréstimo consignado para os 22 mil servidores efetivos, aposentados e pensionistas do município, por meio da BelémPrev. Os recursos para concessão do crédito são oriundos do Regime Próprio de Previdência Social e a taxa de juros mensal é de 1,58%. No lançamento, a prefeitura explicou que a ideia é que os servidores que precisam de crédito possam, inclusive, renegociar dívidas com outros bancos, contratando um empréstimo com juros mais baixos. Para os cofres da Previdência, o consignado funciona como investimento de baixo risco.

PETRÓLEO

VIZINHO

Enquanto o Brasil aguarda o sinal verde do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para que a Petrobras possa perfurar um poço exploratório na bacia da Foz do Amazonas, na chamada Margem Equatorial, o Suriname celebrou o anúncio da petroleira TotalEnergies, que contratou a SBM Offshore e a Technip Energies para a construção de um navio-plataforma que será instalado no desenvolvimento do campo GranMorgu, na costa do país vizinho. A SBM será responsável pelas obras do casco do navio, enquanto a Technip ficará com as obras dos módulos da embarcação.

AVANÇO

A concessão do contrato, que veio após a conclusão dos estudos de engenharia e design para o projeto de petróleo, vai permitir que a expertise conjunta da Technip Energies e da SBM Offshore desenvolva o FPSO, que será projetado para eliminar a queima rotineira de gás, alinhado aos objetivos da TotalEnergies e da meta da SBM de fornecer unidades com eficiência de carbono. Tudo isso ocorre na mesmíssima Margem Equatorial do vizinho Suriname.

SAÚDE

DESCONHECIMENTO

Um em cada três homens (33%) acima dos 45 anos nunca fez e nem pretende fazer o exame de toque retal, principal forma de diagnóstico do câncer de próstata. Nessa mesma faixa etária - quando há a recomendação para a realização do check-up preventivo por conta de casos da doença na família - 59% dos homens dizem que conhecem os cuidados necessários para prevenir esse tipo de câncer. As conclusões são da pesquisa feita pela A.C. Camargo Cancer Center em parceria com a Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados, no Novembro Azul, mês dedicado à prevenção da doença. Foram entrevistados homens entre 16 anos e pouco mais de 60 anos.

PREVENÇÃO

O resultado também mostrou que, somando todas as faixas etárias, 44% dos homens desconhecem como prevenir o câncer de próstata. Apesar da baixa adesão ao exame na faixa etária de risco, na população em geral, seis a cada dez homens já fazem ou pretendem realizar o exame de toque retal no check-up urológico anual.

ENSINO

QUALIDADE

Mais de 340 mil estudantes das escolas estaduais participaram das provas do Sistema Paraense de Avaliação Educacional (SisPAE) 2024, encerradas ontem. Organizado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a prova tem como objetivo gerar informações detalhadas e de forma anual sobre a assimilação de conteúdos por parte dos estudantes e os fatores que interferem no processo de ensino-aprendizagem nas unidades escolares.

ÍNDICE

Foram aplicadas provas de Língua Portuguesa e de Matemática. Os resultados preliminares do SisPAE devem ser divulgados em janeiro de 2025 e servirão como indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem previsto na lei que estabelece o critério educacional com base no Indicador de Qualidade de Educação.

GADO

ILEGAL

O Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF) deflagraram, ontem, operações no Pará para apreender dados e bens de quatro suspeitos de fraudes que permitiram a comercialização de 7,4 mil bois criados ilegalmente em terra indígena. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Félix do Xingu, Parauapebas, Tucumã e Água Azul do Norte. A pedido do MPF, a Justiça Federal também determinou a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico e o bloqueio de bens dos quatro alvos das operações e de outros quatro suspeitos.

Em Poucas Linhas

► O Podemos Pará deu início a uma ação de fortalecimento do partido no Estado. O projeto batizado de “Podemos 200+” impôs aos diretórios municipais a meta de buscar duas centenas de novos correligionários até abril de 2025. Nessa nova estratégia do partido, os pré-candidatos para a corrida eleitoral de 2026 começam a ser apontados. O senador Zequinha Marinho, presidente estadual do partido, foi escolhido pela sigla para buscar a reeleição ao Senado Federal.

► O governo do Estado anunciou para o próximo dia 27 o início do pagamento dos servidores estaduais referente ao mês de novembro. O pagamento começa com os inativos militares e pensionistas civis e militares e será finalizado no dia 29 de novembro, com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), da capital e interior.

► O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) realizará, no dia 25 de novembro, um seminário em Belém para discutir temas como regularização fundiária, mercado de carbono e segurança territorial. O evento terá como tema “Papel da Justiça para a Transição Ecológica na Amazônia” e a programação inclui palestras e mesas redondas, como a apresentação do Programa Solo Seguro e a discussão sobre os efeitos da Regularização Fundiária Urbana (Reurb) para a Amazônia Legal. As inscrições estão abertas, via site do Tribunal, para magistrados, servidores do judiciário e para o público em geral.

► A Seduc abriu as inscrições ao Processo Seletivo Simplificado (PSS) para formação de cadastro de reserva de professores da Educação Básica. O candidato deve acessar o site da Seduc e realizar o cadastro na plataforma do PSS. A inscrição é gratuita e segue até o dia 3 de dezembro.

► Pelo menos dois grandes hotéis da capital paraense têm dito a quem deseja fazer reservas para a COP 30 que não há mais vagas disponíveis