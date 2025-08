R70: 'Este relator vai ignorar as sanções que lhe foram aplicadas', diz Alexandre de Moraes

Denunciado

Bruno Henrique, do Flamengo, pode ser suspenso por 2 anos por ter forçado cartões amarelos para beneficiar apostadores.



“Se Eu Fosse Você”

Tony Ramos e Glória Pires retornarão aos seus papéis para um terceiro filme, que começa a ser rodado neste domingo.

CONFERÊNCIA

LEGADO

Começa hoje a contagem regressiva de 100 dias para a abertura da programação da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém, a partir de 10 de novembro deste ano. Apesar do preço das hospedagens ainda dominar a pauta, a expectativa é de que nas próximas semanas, com as organizações internacionais definindo a questão das acomodações, a cidade comece a abrigar debates prévios relacionados às mudanças climáticas.

FLORESTA

RECUPERAÇÃO

A Petrobras anunciou que vai aderir ao Programa Nacional de Florestas Produtivas, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). O programa é agenda prioritária do governo federal na COP 30 e visa à restauração agroflorestal, com integração entre lavoura, pecuária e floresta, e o incentivo a florestas produtivas, que permitem a recuperação de áreas degradadas com cultivos economicamente rentáveis como cacau, açaí, cupuaçu, maracujá. O programa prevê a abertura de chamadas públicas para a contratação de projetos de recuperação de áreas degradadas ou alteradas na agricultura familiar e o uso de sistemas agroflorestais como tecnologia de base. A meta é recuperar no mínimo 4,5 mil hectares nos Estados da Margem Equatorial.

REGULARIZAÇÃO

PRIORIDADE

Com o fim do recesso no Senado, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, comandada pelo senador paraense Zequinha Marinho (Podemos) deverá focar no projeto de Regularização Fundiária. A meta é destravar o PL 510/2021, que prevê medidas para acelerar o processo de titulação de terras no Brasil. De acordo com o relatório do Banco Mundial sobre a agricultura brasileira, a situação de pobreza na Região Norte é agravada pela falta de segurança na titularidade das propriedades.

RESTRIÇÕES

A não regularização, segundo o órgão, restringe a capacidade dos produtores para acessar crédito, programas de assistência governamental e oportunidades de mercado.

LIVRO

LANÇAMENTO

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) lança na segunda-feira, 4, às 10h30, no Teatro Estação Gasômetro (Parque da Residência), a 28ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes.

HOMENAGENS

Reconhecida como a maior feira literária do Norte do Brasil, a edição deste ano homenageia Mestre Damasceno, referência da cultura popular, e a escritora Wanda Monteiro. A edição deste ano será realizada de 16 a 22 de agosto, no Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.

PARQUE

VOLUNTÁRIOS

Foram prorrogadas e podem ser feitas até 8 de agosto as inscrições para o Programa de Voluntariado em Unidades de Conservação (UCs), coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio). A iniciativa tem como foco o Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, em Belém. Os voluntários selecionados atuarão diretamente no atendimento aos visitantes do Parque, com destaque para atividades educativas voltadas a alunos da rede pública de ensino.

VIOLÊNCIA

COMBATE

Agosto é o mês de conscientização e combate à violência contra a mulher, o “Agosto Lilás”, e o Sistema Estadual de Segurança Pública do Pará integra a operação nacional “Shamar”, idealizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo é fortalecer as ações preventivas, ostensivas e repressivas em combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, e principalmente, os casos de feminicídios.

INTERIOR

No Pará, as ações seguem até 4 de setembro, com iniciativas educativas e preventivas, a exemplo do reforço dos canais de atendimento e do suporte que a mulher pode receber. Algumas cidades também vão receber reforço de efetivo especializado, como Marabá, Breu Branco, Cametá, São Miguel do Guamá, Muaná, Marapanim, Mãe do Rio, Abaetetuba e Capanema, durante o período da operação.

EM POUCAS LINHAS

➤ A arquidiocese de Belém se manifestou negando informações de que o papa Leão XIV viria a Belém para a COP 30, em novembro deste ano. A “fake news” é antiga e teria tido origem em jornal do Tocantins. Nos últimos dias voltou a ganhar espaço nos grupos de WhatsApp, especialmente entre os católicos, o que levou a Arquidiocese a se manifestar por meio das redes sociais da Rede Nazaré de Comunicação.

➤ Mais uma vez, o Pará registrou aumento no número de custodiados da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) inscritos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja PPL). Em 2025 foram mais de 7,6 mil detentos inscritos, crescimento de 21% em relação a 2024, quando 3.433 internos fizeram as provas, sendo que 1.961 ficaram aptos para receber a certificação: índice de aprovação de mais de 55%. A aplicação para os ensinos fundamental e médio será neste domingo.

➤ Começam na segunda-feira, 4, e seguem até o dia 15 de agosto, as inscrições para as oficinas gratuitas promovidas pela Fundação Cultural do Pará. As atividades serão realizadas na Casa da Linguagem e no Curro Velho, entre os dias 18 de agosto e 5 de setembro. Para participar é preciso fazer a inscrição presencial na secretaria do espaço onde as aulas ocorrerão. Entre as oficinas do Curro Velho estão as de artes visuais, de dança, de teatro, de fotografia e de produção de artesanatos. Na Casa da Linguagem, haverá aula de produções textuais, de redação para o Enem, iniciação em Libras, ilustração e designer gráfico, entre outras. No total, estão sendo ofertadas 603 vagas distribuídas em 40 cursos, entre eles os de iniciação artística e de prática de ofício.

➤ As cidades de Chaves e Afuá, na ilha do Marajó, serão as próximas a receberem o projeto Justiça Itinerante do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8). O atendimento começa na segunda, 4 de agosto. A previsão é realizar em torno de 80 audiências nas duas cidades.