R70: 'Este país merece uma escolha real na próxima eleição', diz primeiro-ministro do Canadá

FGTS

Nascidos em janeiro já podem resgatar o saque-aniversário do FGTS. Quem aniversariou em novembro tem até o fim do mês para sacar.



JAPÃO

Um atum com o mesmo peso de um urso foi vendido por US$ 1,3 milhão no Mercado Toyosu, de Tóquio. Peixe tinha 275,7 kg.

(J. Bosco)

“Este país merece uma escolha real na próxima eleição.”

JUSTIN TRUDEAU, primeiro-ministro canadense, anunciou nesta segunda-feira que pretende renunciar à liderança dos liberais, após nove anos no cargo.

FRAUDES

RECORDE

Dados mais recentes, divulgados ontem pela Serasa Experian, apontam que em outubro foram registradas no Pará 33 mil tentativas de fraude tecnológica. O segundo colocado no Norte foi o Amazonas, com 16,5 tentativas. Os números foram divulgados ontem. Na região foram 72 mil registros. Em todo País, outubro de 2024 foi o segundo mês com o maior número de tentativas de golpes, registrando o total de 1.055.272, segundo o Indicador de Tentativas de Fraude.

CRÉDITO

Também sobre a Serasa Experian, no mês de novembro de 2024 a busca por empréstimos empresariais apresentou queda de 3,7% na comparação com o mesmo período de 2023. O Pará ficou pouco acima da média, com queda de 4,4%. A avaliação dos especialistas é que os empreendedores estão cautelosos e evitando contrair novas dívidas diante do cenário da economia brasileira com taxa de juro elevada.

CORREGEDORIA

POSSE

Eleito no início de dezembro para o próximo biênio, o procurador de justiça Antônio Eduardo Barleta de Almeida tomará posse hoje como novo corregedor-geral do Ministério Público. Também serão empossados os procuradores Marcos Antônio Ferreira das Neves e Jorge de Mendonça Rocha – como 1º e 2º subcorregedores-gerais, respectivamente. A Corregedoria-Geral é responsável por ações como a fiscalização da conduta dos promotores e procuradores de justiça. Hoje também será empossado o Colégio de Procuradores de Justiça. A cerimônia está marcada para as 10h no auditório Nathanael Farias Leitão, no prédio-sede do MPPA, em Belém.

ELEITOR

JUSTIFICATIVA

Termina hoje o prazo para que eleitores que não compareceram para votar no 2º turno das eleições municipais de 2024, em 27 de outubro, justifiquem a ausência à Justiça Eleitoral.

RESTRIÇÕES

A justificativa pode ser feita on-line, por meio do aplicativo e-Título, ou de maneira presencial em qualquer cartório eleitoral. Quem faltou e não justificar não poderá tirar passaporte, se inscrever-se em concurso público, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial e tomar posse ou receber remuneração de cargo público, entre outras restrições.

MEIO AMBIENTE

PARCERIA

As secretarias Estaduais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e de Educação (Seduc) vão unir esforços para capacitação e qualificação de mão de obra dos moradores da Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu, local em que está sendo desenvolvido o primeiro projeto de concessão para restauração florestal do Brasil.

TECNOLOGIA

Um dos mecanismos que poderá ser adotado para alcançar os objetivos previstos na parceria é o Centro de Mídias da Educação Paraense (Cemep), responsável pela oferta da educação regular presencial mediada por tecnologia, uma alternativa utilizada para atender estudantes que moram em regiões remotas do Pará. Nessa modalidade de oferta de ensino, os estudantes frequentam as salas de aula diariamente e contam com o acompanhamento presencial de um professor mediador, que trabalha em parceria com professores especialistas que ministram aulas ao vivo, a partir do estúdio de transmissão da Seduc.

ANIMAIS

CENSO

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) prorrogou a Campanha de Atualização Cadastral no Marajó. O novo prazo final ficou para 30 de janeiro de 2025. A prorrogação vale para os municípios marajoaras de Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Melgaço, Muaná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Soure. Produtores rurais devem informar à Adepará todos os animais que possuem.

FUTEBOL

COMEMORAÇÃO

A programação do aniversário de Belém, no próximo dia 12, vai incluir a final da primeira competição da temporada de 2025: a Supercopa Grão-Pará. O jogo decisivo será entre Paysandu, o campeão paraense de 2024, e Tuna Luso Brasileira, campeã da Copa Grão-Pará. A final será disputada no domingo, às 17h, no Estádio Olímpico do Pará. A partida será em jogo único. Caso ocorra empate no tempo normal, o campeão será definido nas disputas de pênaltis. Esta é a segunda edição da Supercopa Grão-Pará, que teve o Águia de Marabá como campeão em 2024.

Em Poucas Linhas

O ex-prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, vai voltar a dar aulas na Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), onde é professor concursado. O retorno foi confirmado ontem. Rodrigues estava afastado da instituição para cumprir o mandato.



Agentes que atuam na Base Fluvial Integrada Candiru, em Óbidos, em conjunto com policiais militares, apreenderam no domingo (5) drogas, arma de fogo e munições durante duas fiscalizações. No total, foram apreendidos 4,566 kg de drogas com características de skunk.



Considerada a maior unidade pública do governo do Pará, o Hospital Regional Abelardo Santos, em Icoaraci, bateu o recorde e realizou mais de 1,6 milhão de atendimentos em 2024. A unidade é referência no atendimento à mulher e à criança.



As Usinas da Paz dos bairros da Cabanagem, Jurunas/Condor, Guamá, Bengui e Terra Firme, em Belém, e Icuí-Guajará, em Ananindeua, iniciaram, ontem, a programação de colônias de férias para crianças e adolescentes. As atividades seguem até o próximo sábado (11) e incluem oficinas esportivas, culturais, recreativas e educativas, oferecendo um período de diversão e aprendizado durante o recesso escolar.



De 13 a 17 de janeiro, 20 juízes do trabalho substitutos estarão em Soure e Salvaterra, no Marajó, para atender a população. A ação faz parte do programa de itinerância da Justiça do Trabalho da 8ª Região e vai reunir órgãos parceiros como Caixa, Ministério do Trabalho e Emprego, INSS e Polícia Civil. Além de registro de reclamações e audiências de conciliação serão oferecidos serviços como emissão de extratos de FGTS, esclarecimento sobre saque aniversário, questões referentes a carteira de trabalho e emissão de carteira de identidade.