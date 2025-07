R70: 'Este julgamento precisa parar imediatamente', diz Trump em carta para Bolsonaro

Exportações

Setor de defesa exportou US$ 1,31 bilhão no primeiro semestre. Indústria nacional comercializa com 140 países.

Boletim InfoGripe

Número de internações por gripe e VSR caem no País, diz Fiocruz. Incidência segue alta na maioria dos Estados.

DEPUTADOS

INJUSTIÇA

Embora impopular, o projeto de lei que amplia o número de deputados na Câmara, vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, corrigiria uma distorção no que se refere ao Pará, Estado que hoje está sub-representado no Congresso. Atualmente com 17 deputados, a bancada paraense deveria ser formada por 21 representantes. Isso porque o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022 apontou 8.116.132 de residentes no território, 535.081 a mais que em 2010. Além do Pará, Santa Catarina, Amazonas, Ceará, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso também teriam aumento da bancada, enquanto Rio de Janeiro, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Sul, Piauí, Alagoas e Pernambuco perderiam representantes.

ARGUMENTOS

O argumento contra a mudança é o aumento de despesas, já que, no total, a Câmara ganharia 18 cadeiras. A manutenção dos números atuais desfavorece o Pará porque em momento de votação de projetos que interessem ao Estado o peso da bancada seria maior.

INTERNET

COP

Uma das grandes preocupações em relação à COP 30 em Belém diz respeito à manutenção da conectividade dos delegados e participantes da Conferência do Clima da ONU porque há risco de uma sobrecarga nas redes e interrupção do sinal de internet. O assunto foi tema de uma reunião nesta semana entre o Ministério das Comunicações e o governo do Pará, em Belém. Entre os principais pontos discutidos estiveram o licenciamento de obras de infraestrutura para telecomunicações e a instalação de novas torres de sinal, redes e cabos de fibra óptica. Também está prevista a expansão do Programa Wi-Fi Brasil, implantação de novas infovias e incentivo ao uso da tecnologia 5G.

MEIO AMBIENTE

COOPERAÇÃO

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) e o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Transamazônica e Xingu (Cids-Xingu) estão costurando uma cooperação entre as duas instituições para promover ações integradas de sustentabilidade, com destaque para a manutenção e expansão de Sistemas Agroflorestais (SAFs) nos municípios da região. A proposta prevê a atuação conjunta do Cids-Xingu e do Ideflor-Bio no apoio técnico e institucional aos agricultores familiares que desenvolvem práticas agroflorestais.

RECUPERAÇÃO

A iniciativa quer aliar produção agrícola com conservação ambiental, fortalecendo cadeias produtivas sustentáveis e contribuindo para a recuperação de áreas degradadas ao longo da Transamazônica e do Xingu.

MUNICÍPIOS

O CIDS-Xingu reúne 13 municípios das regiões da Transamazônica e do Xingu e tem como missão promover o desenvolvimento sustentável por meio de ações integradas, com foco em políticas públicas, capacitação e inovação. Com o apoio do Ideflor-Bio, os projetos agroflorestais poderão ganhar escala e estrutura, beneficiando centenas de famílias e fortalecendo as metas estaduais de combate ao desmatamento e de promoção da bioeconomia.

NASA

DOAÇÃO

A Agência Espacial dos Estados Unidos, Nasa, foi a responsável pela substituição de um equipamento chamado espectrômetro cimel que faz parte do Observatório Atmosférico da Amazônia, localizado na Fazenda Experimental da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). O Observatório integra a rede internacional responsável pela coleta de dados sobre a radiação solar em diferentes níveis atmosféricos. O equipamento doado pela Nasa faz parte da rede Aeronet, desenvolvida pela agência, que investiga a suspensão de partículas no ar (aerossóis), como poeira, cinzas e fumaça, por exemplo.

RODOVIA

ENTREGA

O governo do Pará marcou para esta sexta-feira (18) a entrega de mais um trecho da PA-477, que liga os municípios de Piçarra, Xinguara e São Geraldo do Araguaia. Em 2023, o Estado já havia concluído a pavimentação de um trecho de 13 quilômetros entre a sede do município de Piçarra e a vila Armazém Castro. Agora, são mais 20 quilômetros avançando em direção à BR-153.

Em Poucas Linhas

► O Instituto Bicho D’água fez, nesta semana, a soltura de seis peixes-boi em Igarapé do Costa, município de Santarém, no Pará. A soltura aconteceu com apoio de órgãos ambientais, autoridades locais e alunos da Universidade da Amazônia.

► A prefeitura de Belém anunciou que vai pagar o novo salário base dos servidores no valor de R$ 1.630. Atualmente, o salário base do funcionalismo público municipal é de R$ 1.044. A medida vai atingir 65% dos servidores.

► A população paraense tem até 16 de setembro para participar da consulta pública realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) para a construção do Plano Anual de Fiscalização Cidadã 2026, o Paf Cidadão. O objetivo, segundo o órgão, é garantir a presença dos cidadãos no processo de elaboração do Paf, instrumento que norteia as atividades de fiscalização da corte de contas. A consulta pública está disponível no portal do TCE-PA.

► Juruti, no Estado do Pará, será o próximo município a ser contemplado com o programa Justiça Itinerante do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8). A ação será realizada entre os dias 21 e 25 de julho, no Salão do Júri do Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti. Serão oferecidos serviços de orientação jurídica, registro de reclamações trabalhistas e esclarecimento de dúvidas relacionadas a benefícios previdenciários, seguro-desemprego, FGTS, entre outros.

► Somente de janeiro a junho deste ano, 652 idosos, vítimas de queda, já foram atendidos no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). Desses 55% sofrerem acidentes dentro de casa.

► A Universidade Federal do Pará (UFPA) montou Central de Acolhimento no prédio Mirante do Rio, no Campus Básico, no bairro Guamá, em Belém, para o atendimento presencial das famílias das vítimas do acidente com membros da comunidade acadêmica que viajavam para o Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Goiânia.