R70: 'Estamos otimistas de que podemos, com sorte, dar um fim a esta guerra', afirma JD Vance

Pagamento instantâneo

Perdas financeiras decorrentes de fraudes no Pix registram crescimento de 70% em 2024, alcançando R$ 4,9 bilhões.



Queda no varejo

Vendas recuam 5% e faturamento cai 6% em março, com consumidor mais cauteloso, aponta o Índice de Performance do Varejo.

(J.Bosco)

"Estamos otimistas de que podemos, com sorte, dar um fim a esta guerra.”

JD Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia.

FLORESTA

GESTÃO

A Secretaria de Meio Ambiente de Belém e o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) estão trabalhando em conjunto para a regularização e implementação de áreas protegidas em Belém, com destaque para o Bosque Rodrigues Alves e o Parque Ecológico Gunnar Vingren. A intenção é inserir essas áreas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). O processo referente ao Parque Ecológico Gunnar Vingren, localizado entre os bairros Val-de-Cães e Marambaia, já está avançado com a finalização do memorial descritivo. A próxima etapa é o cadastramento da UC, além da criação do conselho gestor e a elaboração do plano de gestão.



BOSQUE



Já o Bosque Rodrigues Alves, embora consolidado como referência em biodiversidade urbana, precisa ser oficialmente enquadrado como um Parque Natural Municipal. Para isso, as instituições iniciaram a construção de um plano de trabalho conjunto, que incluirá ações de apoio técnico, intercâmbio de experiências e suporte na formulação dos instrumentos legais e de gestão das unidades.

JUSTIÇA

ARTES



O Centro Cultural da Justiça Eleitoral do Pará, do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, lançou edital para selecionar propostas artísticas e literárias para compor a programação de exposições e de lançamentos de livros na Galeria do CCJE, no decorrer de 2025. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 16 de maio, por meio do site do TRE. Podem participar artistas visuais, fotógrafos e escritores nascidos ou residentes no estado do Pará. O resultado será divulgado no dia 9 de junho. As modalidades aceitas são exposições (artes visuais, design, fotografia etc) e lançamentos (revistas ou histórias em quadrinhos de cunho literário etc).

COOPERATIVAS

DESENVOLVIMENTO



A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) assinou um Termo de Cooperação Técnica com o Sistema OCB/PA (Organização das Cooperativas do Brasil) para fortalecer a criação de novas agroindústrias no Estado. A parceria vai fortalecer as ações de inspeção, educação sanitária e fiscalização de trânsito agropecuário destinadas às famílias cooperadas que procuram a regularização. Atualmente, 239 cooperativas estão registradas.



SETORES



A Adepará já tem registradas mais de 430 agroindústrias da área vegetal no Serviço Estadual de Inspeção Vegetal. Todas atendem às normas sanitárias de higiene e passam por inspeção regular das equipes de fiscalização. Na área animal são 78 estabelecimentos de produtos artesanais de origem animal registrados no Serviço de Inspeção Estadual.

PRESOS

TRABALHO



A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e uma empresa de açaí instalada em Castanhal assinaram convênio para viabilizar a contratação de pessoas privadas de liberdade. A medida faz parte das ações para inserir os internos do Sistema Penitenciário no mercado de trabalho. A empresa, que mantém três unidades físicas no exterior, selecionou 30 custodiados na Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Santa Izabel do Pará (URRS). Os internos vão desempenhar funções como auxiliar de produção e eletricista. Outros 50 internos ainda aguardam as entrevistas para seleção. O contrato de trabalho tem validade de um ano e pode ser prorrogado.

DIESEL

PREÇO



Apesar do anúncio de redução de 3,3% no preço do diesel, o desconto oferecido pela Petrobras ainda não chegou às bombas. No Pará, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômico, o valor médio está em R$ 6,49, com o preço máximo chegando a R$ 7,55 em alguns pontos do Estado. Esse valor coloca o estado como o sexto mais caro do país.



IMPACTO



Como o diesel é insumo essencial para o frete, o preço do combustível influencia os custos logísticos e, consequentemente, o valor de produtos e serviços.

Em Poucas Linhas

➤ O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, está com processo seletivo aberto para contratação de assistente de Oficina Ortopédica. A vaga também é destinada a Pessoas com Deficiência (PcDs). As inscrições devem ser feitas até as 17h do dia 22 de abril, exclusivamente pela plataforma Burh. Os candidatos aprovados na triagem serão informados posteriormente sobre data, horário e local das etapas presenciais, que incluem prova e entrevista. Entre as exigências para o cargo estão experiência no manuseio e confecção de dispositivos ortopédicos; experiência em manutenção de dispositivos, incluindo reparos e trocas de componentes; e conhecimento intermediário ou avançado em pacote office. Os candidatos também devem cursar Educação Física, Fisioterapia ou áreas afins.



➤ O juiz Caio Marco Berardo, da 100° Zona Eleitoral do Pará, cassou os mandatos do prefeito e do vice-prefeito de Bom Jesus do Tocantins, Jeilson dos Reis Santos e Antônio Nano de Freitas, respectivamente. Ambos são acusados de abuso do poder econômico e captação e gastos ilícitos de recursos na campanha eleitoral. O magistrado determinou, ainda, a realização de novas eleições naquele município. Enquanto isso, a prefeitura será comandada interinamente pelo presidente da Câmara Municipal.



➤ Durante fiscalização realizada pelo posto fiscal da Ferrovia de Carajás, na rodovia PA-150, em Marabá, fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam 100,26 toneladas de soja. A mercadoria foi avaliada em R$ 218.333,00. O destino da carga, transportada em dois caminhões, era o Maranhão. Embora as notas fiscais apresentadas indicassem que se tratava de operação interna, os fiscais constataram que a entrega ocorreria fora do Estado, caracterizando operação interestadual sem o recolhimento do ICMS antecipado de saída.