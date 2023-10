R70: 'Estamos lá para desagradar mesmo', diz Luís Roberto Barroso

Pagamentos

Pix leva a explosão em transações bancárias. Número pulou para 340 milhões em 2021, e para 453 milhões no ano passado.



Petróleo

Produção de óleo e gás da Petrobras sobe 8,8% no terceiro trimestre, com produção média de 2,877 milhões de barris diários.

"Estamos lá para desagradar mesmo.”

Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), declarou que as pesquisas de opinião pública não são confiáveis para medir a importância do Judiciário e não afetam o prestígio da Corte.

SAÚDE

FRAUDE



Documentos em poder da coluna revelam as escandalosas transações de empresas ligadas ao vereador John Wayne (MDB) - aquele que em 2017 teve milhões de motivos para votar contra o ar-condicionado nos ônibus de Belém - e a prefeitura da capital. Empresa que tem o pai do presidente da Câmara como testa de ferro, a CJA Parente recebeu só no último ano mais de R$ 10 milhões da Secretaria Municipal de Saúde, referentes à compra de materiais hospitalares e remédios. Além da flagrante ilegalidade de o município ter entre seus fornecedores empresas ligadas ao presidente da Câmara, chama a atenção o superfaturamento dos itens. Há medidor de pressão sendo vendido com ágio de 500%.



ERÁRIO



Presidente da Câmara que faz vista grossa para os problemas da cidade, John Wayne era mais útil aos eleitores quando ocupava o tempo disputando o título de garoto Pará Clube, dançando sem camisa, só de gravata. Pelo menos as estripulias desse tempo, a despeito do mau gosto, não causavam prejuízos ao erário e aos eleitores.

ATERRO

DESTAQUE



Os problemas no Aterro Sanitário de Marituba se tornaram pauta da mídia nacional, que tem questionado como a capital paraense, que será sede da Conferência do Clima daqui a dois anos, pode continuar sem uma solução definitiva e ambientalmente adequada para receber e tratar mais de mil toneladas de lixo doméstico produzidas diariamente. Reportagem da prestigiosa Revista Piauí deste mês lembra que Belém se prepara para receber “chefes de Estado e lideranças de todo o mundo, incluindo o Papa Francisco”, mas que o governo brasileiro pouco fala sobre o fato da cidade enfrentar, “em seu próprio quintal, um problema básico de destinação de lixo que afeta o meio ambiente”.

CULTURA

MERCADO



Pela primeira vez, uma cidade da Amazônia vai sediar o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil. O evento, realizado pelo Ministério da Cultura, será entre os dias 8 e 12 de novembro e vai reunir empreendedores brasileiros e estrangeiros de 15 setores criativos, entre eles dança, teatro, audiovisual, jogos eletrônicos, música, hip hop, design, moda, artesanato, museus e patrimônio, áreas técnicas, artes visuais e gastronomia. A programação inclui rodadas de negócios que vão reunir empresas e fornecedores.

ENDIVIDADOS

SERVIÇOS



Começa a funcionar no próximo dia 31 o Núcleo de Atendimento à Pessoa Superendividada, resultado de uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Pará e a Universidade Federal do Pará. O órgão será instalado oficialmente no próximo dia 30, durante o seminário “A autocomposição na resolução do Superendividamento”. O evento faz parte da XVIII Semana Nacional de Conciliação. O Núcleo vai oferecer serviços como auxílio para cálculos de negociação de dívidas e planejamento financeiro.

CONSELHO

UNIÃO



Durante cerimônia realizada ontem no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva instalou o Conselho da Federação e também deu posse aos membros da nova entidade. O colegiado terá a missão de estreitar as relações entre os governos federal, estaduais e municipais. O governador do Pará, Helder Barbalho, participou do evento e reforçou a importância do diálogo como ferramenta de transformação entre os Estados.



MISSÃO



Já o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o Conselho vai atuar para reduzir as desigualdades do país. O Conselho conta com 18 integrantes e composição paritária aos três níveis de governo. Liderado pelo presidente da República, o órgão também terá outros representantes do governo federal, além de governadores e representantes de entidades dos municípios.

CONCURSOS

TEMPORADA



O Governo do Pará está programada para o próximo ano a abertura de mais de cinco mil vagas para concursos públicos em 16 órgãos das mais diversas áreas, além dos processos seletivos já iniciados este ano. Em 2023, o Estado lançou concursos públicos para a Fasepa, Sespa, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Em Poucas Linhas

► Os vereadores da Câmara de Belém, presidida pelo garoto Pará Clube, deveriam fazer um passeio pela cidade para conferir a quantas andam a coleta de lixo e o asfaltamento nas ruas da capital. Nem as ruas do centro escapam da sujeira e dos buracos. E olha que o período de verão está acabando. A tendência é piorar com as chuvas.



► Neste sábado, 28, cerca de mil servidores públicos do Estado vão participar da X Corrida, Caminhada e III Passeio Ciclístico do Servidor Público. A concentração será às 5h, no Parque do Utinga, em Belém.

► Nos dias 16, 17 e 20 de novembro serão realizadas as eleições diretas para os gestores das unidades de ensino do município de Belém. O resultado final com os nomes dos eleitos deve ser divulgado até o final de novembro. Para concorrer à eleição, o candidato precisa ser servidor efetivo e pertencer ao grupo de magistério (professor ou coordenador escolar). Poderão votar todos os profissionais de educação efetivos lotados na escola onde houver eleição, e ainda todos os alunos maiores de 12 anos, pai, mãe ou responsável por estudante.



► Foi inaugurada nesta quinta-feira, 26, a agência do Banpará do município de São João da Ponta, o primeiro banco da cidade. Agora, chegam a 140 os municípios cobertos pela instituição bancária em todo o estado. A entrega da nova unidade contou com a presença do governador Helder Barbalho.



► Hospital Regional do Baixo Amazonas, localizado em Santarém, atingiu a marca de 100 transplantes renais. O primeiro transplante feito na unidade foi em 2016, em um procedimento cirúrgico de doador vivo. Já o primeiro transplante com doador cadáver aconteceu em 2018. Até o momento, já foram realizados 102 procedimentos.