R70: 'Estamos falando de uma organização criminosa que ganha contornos de organização mafiosa'

Dinheiro

Bancos de todo o Brasil começam hoje mutirão de negociação de dívidas. A iniciativa ocorre até 30 de novembro.

Novembro

O penúltimo mês do ano terá três feriados nacionais: Finados (dia 2); Proclamação da República (dia 15); e Consciência Negra (dia 20).

Rui Costa, ministro da Casa Civil (J. Bosco)

"Hoje nós estamos falando de uma organização criminosa que ganha contornos rápidos de organização mafiosa no Brasil.”

Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, sobre o crime organizado. Declaração ocorreu durante apresentação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Segurança Pública, ontem.

INDÚSTRIA

BRIGA

Mais um capítulo na briga intestina em torno da presidência da Federação das Indústrias do Pará. A Junta Governativa Provisória, que já ocupou a presidência da entidade por determinação da Justiça do Trabalho, destituiu os advogados que defendiam a Federação nos processos eleitorais. Hélio de Melo Filho, que lidera a Junta, prepara-se para nomear novos advogados que defenderão a Federação. A audiência de conciliação está marcada para 21 de novembro, na Justiça do Trabalho.

REAÇÃO

Nos bastidores, o grupo oposto a Hélio reagiu com indignação à destituição dos advogados, já que a nova banca, nomeada pela Junta, será responsável pelos processos nos quais ela é ré. “A decisão judicial simplesmente vedou os olhos para a própria Constituição e para a democracia”, declarou uma fonte da coluna.

TRANSIÇÃO

COMANDO

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), deve anunciar hoje os nomes de quatro técnicos que vão compor a equipe de transição representando a atual gestão. O grupo será coordenado pelo titular da Secretaria Municipal de Controle, Integridade e Transparência, Marcos Damasceno. Da parte do prefeito eleito, Igor Normando, a transição será comandada pelo vice-prefeito eleito, Cássio Andrade.

EQUIPE

A previsão é que a equipe completa, com representantes das duas partes, tenha a primeira reunião na próxima segunda-feira. O trabalho só será concluído em janeiro do ano que vem. Ontem foi realizada a primeira reunião entre o prefeito eleito e o atual gestor. Os dois publicaram nota saudando o clima de tranquilidade e prometeram uma transição sem atropelos.

IMPOSTO

AVALIAÇÃO

Em palestra sobre a reforma tributária em curso no Brasil, durante a XIII Jornadas Ibero-americanas de Financiamento Local, em Belém, o professor Isaías Coelho, pesquisador do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getulio Vargas (FGV), foi taxativo: o Imposto sobre Valor Agregado (IVA), com sua tributação no consumo, é poderoso para arrecadar, não para melhorar a distribuição de renda. Ao desonerar empresas, o IVA responde bem como importante instrumento para atrair investimentos, destacou o professor.

VIRTUAL

JULGAMENTO

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) realiza, na próxima semana, o Plenário Virtual de novembro. Na pauta constam 197 processos que serão apreciados e julgados pelo Tribunal Pleno entre a segunda-feira (4) e sexta-feira (8). Instituído em 2022, o Plenário Virtual vem proporcionando maior rapidez na apreciação e julgamento de processos de menor complexidade em tramitação na Corte de Contas. O resultado das sessões anteriores do Plenário Virtual está disponível no site do tribunal.

MEDICINA

PERDA

O Pará perdeu ontem um de seus médicos mais longevos e queridos. Morreu, aos 102 anos de idade, em Belém, o médico cirurgião Renato Chalu Pacheco. Ele também trabalhou como professor, ajudando a formar várias gerações de médicos paraenses. Fora das unidades de saúde, Chalu fez carreira como jogador de tênis, sendo um dos fundadores do Tênis Clube do Pará. Em texto oficial divulgado ontem, o Sindicato dos Médicos do Pará afirmou que Chalu deixa um legado de dedicação, ética e excelência à medicina. Renato foi homenageado pelo Conselho Regional de Medicina e pelo Tênis Clube. O enterro será hoje, no cemitério Recanto da Saudade.

MERENDA

COMPRA

Com o apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) em Mãe do Rio, 23 agricultores da rodovia BR-010 iniciaram o acesso aos Programas de Aquisição de Alimentos (PAA) e Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Os principais produtos são farinha “de mesa” e açaí. Entre setembro e outubro, as famílias das comunidades Santa Maria, no km 33, e São João do Bufete receberam o cadastro nacional da agricultura familiar (CAF) para se habilitar como fornecedoras de alimentos para os mercados governamentais ainda neste semestre.

Em Poucas Linhas

► Na próxima segunda, às 9h, será realizada a abertura oficial do mês comemorativo dos 80 anos da Escola de Enfermagem Magalhães Barata, o primeiro curso de enfermagem da região Norte. O evento inclui uma série de atividades em homenagem ao Campus IV da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Vinculada ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, a Escola de Enfermagem fica localizada na avenida José Bonifácio, 1189, no bairro do Guamá.

► Em Belém para o encontro do G20, que ocorre até esta sexta-feira, a ministra da Justiça e Segurança Pública da Noruega, Emilie Enger Mehl, aproveitou para visitar o porto de Vila do Conde, em Barcarena, onde atua a empresa Hydro, que tem o governo norueguês como acionista. Ela estava acompanhada do secretário de Estado Hans-Peter Aasen, da secretária permanente Silje Lien Nilsen e do assessor Simen Andreas Nefstad Grinden, além do embaixador Odd Magne Ruud. A comitiva acompanhou o trabalho do Grupo de Polícia Marítima (Gepom) da Polícia Federal, que atua regularmente em portos e rios do Pará.

► A presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), Elizabete Grunvald, fará, na segunda-feira, 4, a palestra “Desafios e Oportunidades com a COP 30 no Pará”. O evento é promovido pela Assembleia Paraense dentro do Projeto StartAP 2024, e será realizado no Espaço VIP - Complexo de Eventos (sede campestre), a partir das 19 horas.

► Trinta e cinco estudantes de escolas públicas iniciaram neste mês, de forma gratuita, a formação em tecnologia dentro do Programa Match, fruto de uma parceria da IBM e Vale. A meta do programa é contribuir com a formação em tecnologia de mais de 2 mil pessoas na capital paraense. Esta etapa teve também a parceria do Centro Universitário do Pará (Cesupa). Ao final do curso, todos os estudantes que finalizarem a jornada de formação terão direito a participar do Career Conversations, programa de mentoria de carreiras da IBM.