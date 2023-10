R70: 'Estamos confiantes', afirma Alexandre Padilha sobre aprovação da reforma tributária

Impostômetro

Dezesseis estados e DF já elevaram impostos para reforçar o caixa de olho na reforma tributária, indica o Comsefaz.



Crescimento

FMI prevê o retorno do Brasil ao ranking das 10 maiores economias globais este ano, à frente de Canadá e Itália.

Alexandre Padilha (J. Bosco)

"Estamos confiantes.”

Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, reforçou a expectativa do governo de ter a reforma tributária aprovada ainda este ano, com apreciação pelo Congresso finalizada já no mês de novembro.

SERVIDORES

BENEFÍCIOS



O município de Belém encerrou quase 2.500 processos administrativos de servidores que buscavam informações sobre benefícios como afastamento para aposentadoria, averbação de tempo de serviço, gratificação de incentivo, gratificação de magistério e licença prêmio. No estoque havia processos iniciados há mais de dez anos. A Secretaria de Administração (Semad) informou que a iniciativa faz parte da política de valorização do servidor e que, desde 2021, destravou mais de 10 mil processos. Esta foi a sétima rodada de liberação de ações.

MEMÓRIA

TRAGÉDIA



Será aberta hoje, no museu do Estado do Pará, a programação para lembrar os 200 anos de um dos episódios mais violentos da História do Pará: o massacre do Brigue Palhaço. Uma das organizadoras do evento, a professora Edilza Fontes explica que, pela primeira vez, serão disponibilizadas cópias de documentos microfilmados do Arquivo Público Nacional sobre a tragédia, além daqueles que fazem parte do acervo do arquivo público estadual. A obra “Brigue Palhaço” de Romeu Mariz Filho, do acervo do Museu de Arte de Belém, estará exposta para visitação.



HISTÓRIA



Tragédia do Brigue Palhaço foi como ficou conhecida a repressão violenta de paraenses que, três meses depois da adesão à Independência, reivindicaram direitos iguais aos dos portugueses. Mais de 250 pessoas morreram confinadas no porão do navio São José Diligente.

ABELHAS

DÚVIDAS



A Embrapa vai lançar em Belém, na próxima quinta-feira, a plataforma Infobee, espaço virtual que disponibiliza serviços inéditos aos criadores de abelhas de todo o Brasil e reúne informações técnico-científicas, econômicas e de mercado sobre a apicultura e meliponicultura.



DESTAQUES



Entre os destaques da plataforma Infobee estão o calendário apícola digital, que disponibiliza informações sobre o local de ocorrência e época de floração das plantas mais visitadas pelas abelhas na região amazônica; o meliponário virtual, uma maquete em três dimensões da estrutura do ninho, das caixas de criação e da morfologia da abelha; e o serviço denominado “zapbee”, com respostas às dúvidas dos criadores de abelha a qualquer hora com o uso de inteligência artificial.

PROTEJA

BELÉM



Belém será sede da 5ª edição do Proteja Talks, evento dedicado a compartilhar histórias inspiradoras sobre a conservação de áreas protegidas. O encontro será no Teatro Gasômetro, nesta terça-feira, 17. Neste ano, a programação vai se concentrar em explorar maneiras de enfrentar as ameaças ambientais em áreas protegidas e na preparação para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em 2025.



JORNALISMO



Além das apresentações individuais, a 5ª edição do PROTEJA Talks incluirá um debate sobre “Comunicação e áreas protegidas”. Esse painel reunirá comunicadores da floresta e do meio urbano em discussões sobre o papel do jornalismo e da mídia na defesa das áreas de preservação.

TRANSPLANTE

AVANÇO



Estudo desenvolvido por pesquisadores do Hospital Ophir Loyola (HOL), em Belém, foi publicado na revista internacional Cell Transplantation, da editora norte-americana Sage Publishing. Durante o estudo sobre as mutações de citomegalovírus em receptores de transplante renal, os pesquisadores descobriram alterações em genes associadas à resistência a antivirais. Realizado com 81 transplantados, o estudo sugere que as mutações estão ligadas não à carga viral elevada, mas ao DNA. Segundo especialistas, esses são os primeiros achados em pacientes do Norte do Brasil.



RESISTÊNCIA



A identificação das mutações relacionadas à resistência aos fármacos é importante para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes de tratamento. Os participantes do estudo foram monitorados entre os anos de 2016 e 2018 e, após o sequenciamento de DNA, foram observadas mutações em 15 amostras.

Em Poucas Linhas

► Com o governador Helder Barbalho cada vez mais solicitado para compromissos internacionais, tem sido frequente a atuação da vice-governadora Hana Ghassan como governadora em exercício.



► Diferentemente do que foi publicado na edição de ontem neste espaço, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não acompanhará o ex-presidente Jair Bolsonaro na visita que este fará à Basílica Santuário. O casal, que desembarca na sexta-feira na capital paraense, participa de almoço fechado para convidados em uma churrascaria na avenida Augusto Montenegro e depois somente Bolsonaro irá à Basílica. No mesmo horário, Michelle terá encontro com lideranças municipais. No sábado, 21, os dois participam de evento aberto ao público.



► Lançada em agosto deste ano pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a 14ª procissão do Círio de Nazaré, a Romaria da Acessibilidade, sai às ruas da capital neste sábado, dia 21, a partir das 8h, da Praça Santuário, logo após a chegada da Romaria dos Corredores. O trajeto escolhido priorizou ruas arborizadas no centro de Belém.



► O comércio de rua de Belém poderá abrir normalmente na segunda, 23, dia do Recírio e dia do comerciário. O acordo coletivo dos trabalhadores não prevê folga nessa data.



► A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) anunciou que está reforçando a capacidade de abastecimento de água em Santarém, com a aquisição de 20 bombas novas para instalação nos poços que atendem o município. As bombas já começaram a ser instaladas. Estão sendo realizados também serviços de limpeza e desinfecção nos poços do município.



► O Tribunal de Contas do Estado do Pará realizará, nos dias 26 e 27 de outubro, em Cametá, um encontro técnico do Programa de Interiorização Conversando com o Controle Interno. A ação envolverá também os municípios de Abaetetuba, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Baião e Oeiras do Pará, além de outros próximos a Cametá.