R70: 'Estamos com pouco prazo', diz número 2 da Fazenda após reunião sobre pacote de gastos

Devedores

Pesquisa divulgada pela plataforma Creditas aponta que 21% dos brasileiros buscaram empréstimos para quitar dívidas.

Forbes

Brasileira de 20 anos lidera ranking global de bilionários mais jovens, com patrimônio de US$ 1,3 bilhão (aproximadamente R$ 7,9 bi).

(J. Bosco)

"Estamos com pouco prazo.”

Dario Durigan, número dois do Ministério da Fazenda, esteve na Câmara dos Deputados após reunião com o presidente Lula e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, para tratar do pacote de gastos com a bancada do PT.

PRESÍDIOS

FESTAS

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) deu início à operação “Muralha Segura”, para garantir a segurança dentro e fora das unidades prisionais durante o período de festas de fim de ano. A Unidade de Custódia e Reinserção (UCR) de Castanhal foi a primeira a passar pela inspeção geral. Durante a operação, que será realizada em todas as 55 unidades prisionais do Estado do Pará, policiais penais vão conduzir revistas para verificar as condições de custódia, a higienização das cadeias e os procedimentos operacionais.

CONFLITOS

SOLUÇÃO

A Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac) firmou compromisso com o Tribunal de Justiça do Estado para a instalação e operação de Postos Avançados de Solução de Conflitos (Pasc) em cada uma das Usinas da Paz em funcionamento no território paraense. O Acordo de Cooperação Técnica foi celebrado durante o I Congresso Estadual de Mediação e Conciliação, promovido pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), do TJPA, na semana passada. O objetivo é garantir atividades de conciliação e mediação em ambientes externos ao Tribunal de Justiça. Cada Pasc estará vinculado a um Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), e atenderá demandas judiciais e extrajudiciais.

DIREITOS HUMANOS

COMENDA

A Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) entrega amanhã, a partir das 9h, no auditório João Batista, da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), a comenda “Egídio Machado Sales Filho de Defesa dos Direitos Humanos” a personalidades e instituições que se destacaram na luta pelos direitos humanos no Estado e que tiveram relação com a história de Egídio Machado Sales Filho, importante advogado e ativista da causa, que também presidiu a Comissão Estadual da Verdade e Memória do Pará.

NOMES

Os homenageados com a comenda são: Paulo César Fonteles de Lima (in memoriam), Paulo Roberto Monteiro Rodrigues, Humberto Rocha Cunha, Paulo de Tarso Vannuchi, Rosemiro Salgado Canto Filho, Luiz Gonzaga da Costa Neto, Hecilda Mery Ferreira Veiga, Carlos Alberto Barros Bordalo, Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará (Cedenpa), Sociedade Paraense de Defesa de Direitos Humanos (SDDH). A entrada é aberta ao público.

PARAENSE

PATRIMÔNIO

A paraense Luciana Gonçalves de Carvalho, professora do Instituto de Ciências da Sociedade da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), fará parte do Órgão de Avaliação da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial da Unesco. O mandato é de quatro anos. O anúncio foi feito durante a 19ª Sessão do Comitê em Assunção, Paraguai. Luciana é antropóloga, tem doutorado e lidera o Grupo de Pesquisa Diversidade Cultural, Território e Novos Direitos na Amazônia, que desenvolve pesquisas sobre direitos coletivos e conflitos socioambientais em comunidades rurais, ribeirinhas e extrativistas afetadas por projetos de desenvolvimento e unidades de conservação.

FLORESTA

PROTEÇÃO

O Plano de Gestão da Floresta Estadual (Flota) do Iriri, no município de Altamira, foi oficialmente aprovado e publicado na edição do Diário Oficial do Estado de ontem. A iniciativa marca o quarto Plano de Gestão entregue pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) em um único ano. O documento estabelece diretrizes técnicas para o uso sustentável e o manejo dos recursos naturais da Flota, criada em 2006, por decreto estadual. Esse é o quarto Plano de Gestão publicado em 2024.

CESTA

INDÍGENA

A secretaria estadual dos Povos Indígenas entregou 100 cestas básicas para famílias atendidas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena do Rio Tapajós, no Polo Base Missão Cururu, em Jacareacanga. A medida reforça a segurança alimentar para as comunidades indígenas atingidas pela seca e pela estiagem. Devido ao difícil acesso à região, os critérios considerados para a distribuição envolvem os impactos da falta de chuva, como o pouco acesso à água, que dificulta a produção de alimentos nas aldeias.

Em Poucas Linhas

► O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) iniciou ontem, 9, a 11ª Sessão do Plenário Virtual do exercício de 2024. Até sexta-feira, 13, serão apreciados e julgados 165 processos pelos conselheiros da Corte de contas. O objetivo da modalidade é dar celeridade à análise e ao julgamento de processos. As sessões podem ser acompanhadas acessando o portal do TCE-PA.

► O governador Helder Barbalho estará hoje no município de Cachoeira do Arari, no Marajó, para a entrega das obras de reconstrução da Escola Estadual Umarizal. A unidade foi completamente reconstruída. Na unidade são atendidos 159 estudantes, entre o Ensino Médio (tempo integral) e a turma da noite, com a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A obra recebeu R$ 1.946.324 em investimentos.

► Até quarta-feira, a UFPA sedia o Fórum da Cultura Oceânica: o currículo azul na região Norte. Promovido pela Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica, Universidade Federal de São Paulo, MCTI e Unesco, o evento tem apoio da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM), da Rede Clima, do Instituto Nacional de Pesquisas Oceanográficas (INPO), da Fundação Grupo Boticário, Pulitzer Center e do CNPQ. Em Belém, o apoio é da UFPA. O encontro vai gerar um relatório final, que será apresentado na COP 30. O Fórum da Cultura Oceânica é um espaço estratégico de diálogo sobre a integração da Cultura Oceânica nas políticas públicas educacionais, com foco em promover o “Currículo Azul”.

► Barcarena é o primeiro município no mundo a ter 100% de suas escolas públicas municipais na rede Escola Azul.

► Os Correios divulgaram ontem os locais de provas do concurso público nacional para preenchimento de 3.511 vagas. A consulta deve ser feita no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora do certame.