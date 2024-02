R70: 'Estamos certos de que essa fala equivocada não representa o verdadeiro propósito de Lula'

Dengue avança

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná, Goiás, Espírito Santo e Rio de Janeiro já enfrentam epidemia.

Devastação recua

O desmatamento da floresta amazônica teve queda de 60% em janeiro, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Rodrigo Pacheco (J. Bosco)

"Estamos certos de que essa fala equivocada não representa o verdadeiro propósito do presidente Lula.”



Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, pediu ontem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se retrate de sua fala sobre a ação de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza.

ELEIÇÕES

ACESSO

Já como parte dos preparativos para as eleições deste ano, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, enviou ofício para todos os locais de votação do Estado que contam com elevadores para que esses equipamentos estejam funcionando no dia do pleito e possam ser utilizados pelas pessoas com dificuldade de locomoção.

ELEVADORES

O presidente do TRE do Pará determinou ainda que os juízes eleitorais verifiquem nas suas localidades de atuação a real situação dos prédios públicos, assim como de instituições particulares, para que também mantenham seus elevadores ligados no dia das eleições. A medida é para garantir que pessoas com dificuldade de locomoção também possam exercer o direito ao voto.

ADVOGADOS

PRERROGATIVAS

A Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, realiza hoje Sessão Extraordinária do Tribunal de Prerrogativas para tratar do caso da advogada Adriana Albuquerque, que teria tido seus direitos profissionais violados pelo delegado Vítor Fontes, na Delegacia de Homicídios de Castanhal. Diretores e membros da Comissão de Prerrogativas, Procuradoria de Prerrogativas e Coordenadoria de Defesa das Prerrogativas da Mulher Advogada estarão reunidos no Plenário Aldebaro Klautau, sede da seccional paraense.

DELEGADO

Na segunda-feira (19), a advogada foi impedida pelo delegado da cidade de continuar acompanhando a oitiva de sua cliente, testemunha de um homicídio. Segundo a subseção da OAB Castanhal, o delegado Vítor Fontes empurrou a porta na cara da advogada Adriana Albuquerque e depois impediu também a vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB de Castanhal/PA, Lissa Lure, de entrar na sala onde o acusado era ouvido.

PALACETE

ENTREGA

A prefeitura de Belém marcou para amanhã a entrega de parte do Palacete Pinho já reformado. O investimento ficou em torno de R$ 6 milhões. Já estão prontas as áreas que serão usadas como brinquedoteca, o salão principal e também o cinema, batizado de Dira Paes. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Palacete Pinho vai abrigar o Núcleo de Artes, Cultura e Educação (Nace), que hoje funciona no prédio do Centro de Formação de Educadores Paulo Freire.

BELLE ÉPOQUE

O local também será uma escola de artes com espaço para música, teatro, dança e cinema. O palacete de três andares foi construído em 1897, pelo comendador Antônio José de Pinho, e é remanescente do período da Belle Époque no Pará.

DETENTOS

CONVÊNIO

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e a Prefeitura Municipal de Belém firmaram um novo convênio de trabalho para os internos do regime semiaberto. O “Sementes da Mudança” garante trabalho com direito a remuneração de um salário mínimo. O projeto já envolve 140 detentos que trabalham em áreas como paisagismo, arborização, manutenção de vias e espaços públicos.

BASÍLICA

OBRAS

As obras de conservação e restauração da Basílica Santuário de Nazaré avançam esta semana para a área central da igreja. Os andaimes começaram a ser montados para o isolamento do local. A previsão é de que sejam instalados em uma semana. Nesta fase serão realizados reparos no forro e telhado. Apesar da limitação do espaço, não haverá interrupção das missas. Para isso foram instaladas telas de proteção, isolamento das cadeiras laterais à esquerda, onde os serviços se concentram neste momento, e esta proteção será estendida para a área central da igreja. Durante as missas, os trabalhos serão suspensos.

PECULIAR

Segundo o pároco de Nazaré, padre Francisco Cavalcante, “o projeto de restauro e conservação da Basílica Santuário de Nazaré é uma obra peculiar. Ela avança aos olhos do povo de Deus. Por isso é importante contar com a paciência de todos os fiéis, filhos e filhas, devotos de Nossa Senhora e visitantes da Basílica Santuário”. O restauro da Basílica é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

EM POUCAS LINHAS

► A Fundação Cultural do Pará (FCP) prorrogou o período de inscrição no Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Semear. Agora, a submissão dos projetos ao edital de 2024 pode ser feita até 29 de fevereiro. A iniciativa regula o processo de seleção de projetos culturais aptos a captar recursos em empresas contribuintes do ICMS que, por sua vez, dispõem de incentivo fiscal para garantir o apoio.

► Já está disponível o catálogo digital da exposição “Nhe’e Porã; Memória e Transformação”. Com imagens de obras de artistas indígenas como Glicéria Tupinambá e Denilson Baniwa, o catálogo conta com textos da curadora da exposição, Daiara Tukano, e mapas produzidos exclusivamente para o projeto. O catálogo pode ser baixado gratuitamente no site do Museu da Língua Portuguesa. A exposição itinerante, que conta com articulação e patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, está em cartaz no Museu Paraense Emílio Goeldi até 28 de julho.

► Crianças e adolescentes de 11 a 17 anos, dos bairros da Sacramenta e do Barreiro, participaram de oficinas de danças populares paraenses, com a professora Taynara Garcia, e de capoeira, com o mestre Leonardo Araújo. A ação fez parte do projeto “Incubadora da Associação Sociocultural Outros Nativos (Ason)”, selecionado no edital de “Boas Práticas Comunitárias” da Suzano, que tem fábrica no bairro da Sacramenta, em Belém.

► O juiz do trabalho do TRT da 8ª Região, Avertano Klautau, será homenageado no novo Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) do Pará, localizado na Faci Wyden. Com o nome do magistrado no núcleo, após a inauguração, serão realizados diversos atendimentos jurídicos gratuitos para a população do Pará.

► A alta no preço do açaí chegou à Assembleia Legislativa do Pará. O assunto será tema de uma reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da Mulher, da Juventude, da Pessoa Idosa e Minorias. O encontro, proposto pelo presidente da Comissão, deputado Carlos Bordalo (PT), ocorrerá na quarta-feira (28).