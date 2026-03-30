R70: 'Estamos bem, firmes, serenos e em oração permanente', diz Nicolás Maduro

Desincompatibilização

Vice-presidente Geraldo Alckmin deixará ministério no dia 2 de abril para se dedicar às eleições. Ele seguirá como vice.

Supremo Tribunal

O ministro Cristiano Zanin, do STF, anulou a condenação de Anthony Garotinho no âmbito da Operação Chequinho.

MADEIRA

ALTA

Balanço divulgado na semana passada pela Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira (Aimex), aponta que as vendas do Pará para os Estados Unidos cresceram 382,88% entre janeiro e fevereiro. Com isso, o País passa a receber um terço da madeira exportada pelo Pará. Em média, o estado registrou crescimento de 87,61% no valor exportado, somando US$ 39,7 milhões. O detalhe é que houve queda de 8,15% no volume exportado e o aumento do saldo em dólar ficou por conta da alta no preço do produto.

CASA

ABAETETUBA

O ministro das Cidades, Jader Filho fará hoje a entrega do residencial Chico Narrina, em Abaetetuba, no nordeste do Estado. O empreendimento que faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida no Pará tem 800 unidades e deve beneficiar 3,2 mil pessoas. As obras foram contratadas originalmente em 2014 e ficaram paralisadas, só sendo retomadas em 2023, com a recriação do Ministério das Cidades e do Minha Casa, Minha Vida. O investimento para a conclusão do empreendimento foi de R$ 34,6 milhões totalizando.

PESCA

REGULAMENTAÇÃO

O Estado do Pará publicou decreto regulamentando a pesca esportiva no Estado. A partir de agora, o Comitê de Gestão da Pesca Amadora e Esportiva passará a ser coordenado por representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. O decreto também atribui à Semas funções decisivas para a condução ambiental da política. Na prática, significa que caberá à Secretaria exercer a gestão ambiental da pesca amadora e esportiva em todo o território estadual, emitir licenças e autorizações para estruturas de apoio à atividade, além de propor ao Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema), a criação de reservas e sítios pesqueiros.

TORNEIOS

Outro ponto importante do decreto foi a definição de regras para realização de torneios e campeonatos de pesca. Os organizadores vão precisar de autorização prévia da Semas e as competições só poderão ocorrer na modalidade “pesque e solte”, com sistema de aferição que possibilite a devolução dos exemplares vivos ao ambiente natural.

INFÂNCIA

PROTEÇÃO

A Prefeitura de Belém lança, hoje, a Comissão Municipal da Primeira Infância (CMPI), que ficará responsável pela definição de ações para a garantia dos direitos de crianças de zero a seis anos de idade. Coordenada pela Secretaria Municipal de Governo, por meio da Secretaria Executiva da Primeira Infância e Desenvolvimento Infanto-Juvenil, a CMPI, será composta também por representantes de outros órgãos e entidades que atuam na área. Entre as primeiras missões, estará a elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância.

PREFEITURAS

DINHEIRO

As prefeituras de todo Brasil recebem hoje o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), referente ao terceiro decêndio do mês. O valor líquido, já descontada a parte destinada ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), soma R$ 5, bilhões.

QUEDA

De acordo com dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o terceiro decêndio de março de 2026 apresentou queda de 1,08% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação a 2024, contudo, houve aumento de 16,44%.

FAZENDA

CONCURSO

De um total de 31 mil inscritos, pouco mais de 16,7 mil candidatos se submeteram ontem à segunda etapa do concurso público para cargos na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). As provas foram aplicadas nos municípios de Belém, Altamira, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção. Ao todo, são ofertadas 286 vagas, sendo 50 para auditor fiscal, 100 para fiscal de receitas estaduais e 136 para cargos da área fazendária. A previsão é de que os aprovados sejam chamados a ocuparem os cargos logo após anúncio do resultado.

EM POUCAS LINHAS

► Com ordem de serviço assinada na manhã de ontem, as obras na orla de Portel, no arquipélago do Marajó, prevê serviços de contenção, urbanização e drenagem em um trecho de mais de 300 metros. O investimento será de R$ 2,9 milhões.

► A Prefeitura de Belém anunciou para 15 de abril o pagamento da primeira parcela do 13º salário de 2026. Ao todo, a antecipação vai injetar R$ 66 milhões na economia da capital paraense. A segunda parcela deve ser paga até 20 de dezembro.

► No próximo dia 31 de março (terça-feira), o Centro de Financiamento Climático para o Sul Global (CFC-GS), da Universidade Federal do Pará (UFPA), com apoio do Instituto Clima e Sociedade (ICS) e Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), realiza o Curso de Capacitação em Financiamento Climático para Gestores e Gestoras Municipais. A aula acontece das 9h às 17h, na UFPA, no auditório do ICSA.

► Como parte das cerimônias da Semana Santa, monsenhor Agostinho Cruz preside hoje a missa com entronização do Senhor dos Passos, às 19h, na Catedral Metropolitana.

► O município de Oriximiná foi atingido por fortes chuvas no fim de semana. Segundo a defesa civil, apenas no sábado, choveu 98 milímetros, o esperado para todo o mês de março.

► A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu, no sábado (28), 91 toneladas de soja em grãos e 22 toneladas de fertilizantes durante operações de fiscalização em trânsito realizadas nos municípios de Santa Maria das Barreiras, no sudeste paraense, e Cachoeira do Piriá, no nordeste do Estado. A primeira apreensão foi feita em Santa Maria das Barreiras. A carga, estava avaliada em R$ 109.056,00, e sem documentação fiscal no momento da abordagem. Já no município de Cachoeira do Piriá, na divisa com o Maranhão, fiscais da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Gurupi apreenderam 22 toneladas de fertilizantes.