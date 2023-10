R70: 'Estamos aqui torcendo pelo sucesso da Argentina, que é o teu sucesso', diz Bolsonaro

Pesquisa sobre fake news

Pessoas entre 35 e 44 anos, com educação inferior ao ensino médio, são as que mais compartilham notícias falsas sobre vacinas.



Câmara dos Deputados

Com a previsão de arrecadar R$ 20 bi em 2024, a taxação dos investimentos da parcela mais rica da população será votada amanhã.

(J.Bosco)

"Estamos aqui torcendo pelo sucesso da Argentina, que é o teu sucesso”

Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente da República, que ontem gravou vídeo em apoio a Javier Milei, candidato argentino de direita nas eleições presidenciais.

O ponto facultativo decretado pelo governo estadual e pela prefeitura de Belém por conta do Recírio, que é realizado na manhã de hoje, no papel é apenas de meio expediente. Mas, na prática, estimulou um feriadão prolongado na capital paraense. Pelo menos é o que indicou o grande movimento de saída de Belém na última sexta-feira e manhã de sábado (21). Fonte da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na barreira do município de Castanhal informou que o movimento foi intenso em direção a Salinópolis e Bragança, perdendo em número de veículos somente para o movimento de saída do feriadão da semana anterior, ocorrido na quinta, mas também com ponto facultativo integral na sexta-feira (13). O coordenador do plantão da PRF no final de semana informou que muitos veículos retornaram na noite de domingo, mas em número não condizente com o que saiu, o que significa expectativa de trânsito pesado na BR-316, hoje, no sentido da entrada de Belém.

O evento do PL Mulher do último sábado (21), que trouxe a Belém Jair e Michelle Bolsonaro, arregimentou muitos correligionários do ex-presidente, mas confirmou também a alta popularidade da ex-primeira-dama, que teve tratamento de pop star no evento organizado para as mulheres do Partido Liberal. As “fãs”, em busca de fotos com Michelle Bolsonaro, fizeram fila bem antes do início do encontro, mas, como não foi possível atender a todas antes do evento, Michelle ficou no local após o encerramento da programação. Entendendo que o momento era dela, o ex-presidente Jair Bolsonaro seguiu com a comitiva e Michelle foi para uma sala privativa, onde foi montada uma estrutura de sessão de autógrafos para que ela pudesse receber, tirar foto e dar autógrafos para muitas pessoas que continuavam à espera.



Aliás, a visita de Bolsonaro e Michelle também rendeu muita troca de ofensas nas redes sociais. Uma das mais ácidas foi entre o professor Beto Andrade, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp), e o vereador de Ananindeua, Zezinho Lima (PL). Em sua rede social e mesmo sem citar nomes, Andrade fez acusações ao ex-presidente Bolsonaro e aos integrantes da sua comitiva em Belém, incluindo o delegado deputado Éder Mauro e o próprio Zezinho Lima, a quem Andrade se referiu como “vereador agressor de mulheres”. De pronto, Zezinho respondeu na postagem perguntando se alguém adivinharia o partido de Andrade, a quem o vereador chamou de “vagabundo que usa o sindicato de professores para não trabalhar”.

Com investimentos estimados em R$ 70 milhões, uma grande empresa do setor de logística portuária vai se instalar na localidade da Ponta do Malato, interior de Ponta de Pedras, no Marajó. A empresa terá um porto privado com capacidade para atracamento de dois navios graneleiros, e um sistema de silos de grãos em terra, com píer e ancoradouro automatizados, estrutura que servirá de entreposto de soja e milho para exportação por navios.



Com Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) já concluídos pela empresa e licença ambiental já concedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), a instalação da empresa deve seguir com celeridade para ser concluída até o final deste ano. A prefeita do município, Consuelo Castro (PSD), disse que a empresa aceitou as diversas condicionantes que a comunidade exigiu, como respeitar as áreas de pesca, contratar mão de obra local, investir na qualificação de pessoal, promover o controle de qualidade da água na região e adquirir bens e serviços produzidos no município.

O Pará foi escolhido para sediar a abertura do evento nacional “Mundo Senai 2023”, com formato presencial e transmissão ao vivo pelo YouTube. A abertura será no próximo dia 25, a partir das 9h, no Senai Getúlio Vargas, em Belém. Entre os palestrantes está o paraense José Kaeté, que atua como comunicador e consultor em temas como sustentabilidade, sociobioeconomia e Amazônia. O evento seguirá até o dia 27, com as portas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/PA) abertas em dez municípios paraenses, para uma programação gratuita, com informação e oportunidades profissionais. O evento ocorre simultaneamente em todo o Brasil, e no Pará tem a parceria da TV Liberal.

► Em relação à matéria de capa publicada na edição deste domingo (22), com o título “BRT de Belém ainda é alvo de reclamações dos usuários”, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) esclarece que “é responsável pelas obras de reestruturação da BR-316 para implantação do BRT Metropolitano, que seguem com os trabalhos em andamento e não é o responsável pela operação do BRT Belém”. O NGTM informa também que “o BRT Metropolitano ainda não foi implantado e não há serviços disponíveis para a população”. “As obras têm previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2024, quando entrará em operação com 265 novos ônibus com ar condicionado, sendo 40 elétricos, ofertando viagens mais rápidas e confortáveis aos moradores desde seus bairros até São Brás e o centro de Belém”.



► O ex-senador Paulo Rocha, atual superintendente da Sudam, adotou o Marajó como prioridade de desenvolvimento e sustentabilidade em sua gestão. Na semana passada ele realizou duas reuniões produtivas entre os prefeitos e lideranças comunitárias, com representantes ministeriais de Brasília, e já destinou verbas no orçamento de 2024 para incentivar o desenvolvimento socioeconômico da região.



► Integrante da comitiva amazônida da Missão África, a deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) chegou a Cabo Verde no sábado (21) e reuniu-se com deputadas do país, com a Associação Caboverdiana de Luta Contra a Violência Baseada no Gênero e com artistas, para tratar de cooperação em várias áreas. Nesta segunda-feira Lívia se reúne com comitiva em Portugal e segue para Guiné-Bissau, onde a missão permanecerá até o sábado (28), numa agenda com reunião com ministros, embaixadores e dirigentes de instituições de ensino.



► Em uma nota no último sábado (21), sobre o climão criado pelo deputado federal Antônio Doido (MDB) em evento de inauguração da PA-322, a coluna citou o prefeito de Irituia, Marcos Tonheiro, com a sigla partidária do PL. Mas, na realidade, o prefeito é filiado ao MDB. A coluna pede desculpas.