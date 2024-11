R70: 'Estamos adotando as medidas necessárias para proteger a nossa economia', diz Fernando Haddad

Despesas

A necessidade de financiamento do governo subiu para R$ 844 bilhões em 2023, aumento de 111,2% em relação ao ano anterior.

Benefício

Isenção de IR para quem recebe até R$ 5 mil mensais pode resultar em R$ 400 a mais de salário todos os meses para o trabalhador.

Fernando Haddad (J. Bosco)

"Estamos adotando as medidas necessárias para proteger a nossa economia.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, anunciou ontem, em pronunciamento na TV, o pacote de medidas de contenção de gastos na tentativa de dar uma sobrevida ao arcabouço fiscal e retomar a confiança nas contas públicas

COP

MUDANÇAS



Com a alteração do calendário letivo e a liberação do teletrabalho para servidores públicos estaduais durante os 15 dias da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada no mês de novembro de 2025, em Belém, a expectativa do governo do Estado é de que o setor privado também adote medidas para facilitar os deslocamentos pela cidade. A COP 30 deve reunir entre 70 mil e 100 mil visitantes. Na terça-feira, 26, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares do Pará já havia divulgado comunicado orientando as escolas a adiarem parte das tradicionais férias de julho para o período entre 5 e 19 de novembro, quando ocorre a Conferência. Em decreto publicado ontem, o governo do Estado também determinou a suspensão da concessão de férias e licenças para servidores estaduais nos dias da Conferência.



CONSELHO

NOMEADO



O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) oficializou a nomeação dos novos membros dos Conselhos Gestores da Estação Ecológica (Esec) Grão-Pará e da Reserva Biológica (Rebio) Maicuru para o biênio 2024-2026. O mandato dos conselheiros será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. As funções desempenhadas são consideradas de relevante interesse público, não remuneradas e alinhadas às diretrizes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).



MISSÃO



A Estação Ecológica Grão-Pará, reconhecida como a maior UC de Proteção Integral de floresta tropical do mundo, tem 4,2 milhões de hectares. Já a Reserva Biológica Maicuru, com área significativa de biodiversidade, desempenha um papel essencial no monitoramento e preservação dos ecossistemas amazônicos.



AÇÕES



Os Conselhos Gestores são formados por representantes da administração pública, sociedade civil e comunidades tradicionais e têm a missão de garantir a implementação de ações para conciliar conservação ambiental e desenvolvimento sustentável.



ÓCULOS

TREINAMENTO



A seção Braille da Biblioteca Arthur Vianna está treinando usuários para a utilização de quatro óculos OrCam MyEye, uma tecnologia israelense que realiza leitura instantânea de livros, jornais e revistas, a partir de fotos do material.



INOVAÇÃO



O equipamento foi adquirido não somente pela Biblioteca, mas também por algumas instituições que desenvolvem atividades de educação especial e reabilitação em diversas regiões. A tecnologia OrCam MyEye foi eleita pela revista Time como uma das 100 melhores inovações tecnológicas do mundo. A ferramenta é uma das mais avançadas tecnologias de visão e inteligência artificial para pessoas com deficiência visual ou com dificuldades de leitura.



VEÍCULOS

LEILÃO



O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) promoverá amanhã, 29, o penúltimo leilão público de veículos automotores na modalidade online. Os veículos que vão ser leiloados estão nos pátios de retenção das cidades de Belém, Santarém, Itaituba, Altamira, Marabá e Parauapebas. Os veículos foram retidos após autuações de trânsito e encontram-se há mais de 60 dias nos pátios. São motocicletas e carros de passeio classificados como sucatas, sucatas aproveitáveis, sucatas aproveitáveis com motor inservível e conservados, com lances iniciais que variam entre R$ 50 e R$ 30.400, dependendo do modelo, ano e estado de conservação.



BIOECONOMIA

REDE



Foi oficializada ontem a criação da nova “Rede Pará de Estudos sobre Contas Regionais e Bioeconomia”, que realizará pesquisas sobre a bioeconomia e o desenvolvimento socioeconômico, inclusivo e sustentável do Estado e de suas regiões. A assinatura do Termo de Cooperação Técnica (TCT) foi feita na Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), idealizadora do projeto, que tem a parceria da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e da Universidade Federal do Pará (UFPA). O projeto terá a duração de 36 meses.

Em Poucas Linhas

- O governo do Estado programou a entrega da terceira ponte sobre o rio Itacaiúnas, no município de Marabá, para a segunda quinzena de dezembro.



- A nova ponte, que interliga os núcleos Cidade Nova e Nova Marabá, terá um impacto significativo na mobilidade urbana, reduzindo congestionamentos na rodovia BR-230 (Transamazônica) e facilitando o fluxo de pessoas e mercadorias na região.



- O projeto é resultado de um convênio entre o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), e a prefeitura de Marabá, em um investimento total de R$ 109 milhões, sendo R$ 50 milhões provenientes do governo estadual.



- O nutricionista Daniel Cady, marido da cantora Ivete Sangalo, estará em Belém, hoje, para participar do lançamento de uma nova escola infantil. O baiano vai fazer uma palestra sobre educação e sustentabilidade, com base no conceito “green school”.



- Daniel e Ivete criaram uma escola sustentável com aulas ao ar livre para as filhas gêmeas em Salvador. O novo empreendimento em Belém tem investidores dos EUA.



- A Eletrobras irá ativar hoje o seu Polo de Inovação na região Norte, em cerimônia no Amazônia Tech: Conferência Pan-Amazônica de Ciência e Tecnologia, realizada no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT Guamá), em Belém. Este é o quinto Polo de Inovação da empresa.



- A Universidade do Estado do Pará (Uepa), em parceria com a Universidade Pontifícia Bolivariana (UPB), da Colômbia, está oferecendo um curso de Espanhol para uma turma de 40 policiais militares.



- O objetivo é capacitar os agentes de segurança para receber visitantes estrangeiros durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém, no mês de novembro de 202