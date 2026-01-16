R70: 'Estado de Direito morreu', diz Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara

“Não Me Perturbe”

Plataforma teve 1,7 milhão de adesões em 2025. Cadastro bloqueia chamadas de telemarketing e crédito consignado.

Enem 2025

Inep divulga notas individuais nesta sexta-feira. Resultados poderão ser consultados na Página do Participante.

MINÉRIOS

EXPORTAÇÃO

Divulgados ontem, os dados das exportações paraenses em 2025 mostram que o setor mineral ainda é o grande destaque nas vendas do Pará para o exterior. Entre os números que chamaram a atenção, o volume de exportações de alumina calcinada, derivada da bauxita, que somou US$ 1,89 bilhão, se mantendo estável mesmo em um cenário incertezas no mercado internacional. Os números apontam também maior participação dos produtos agroindustriais na pauta de exportações.

SUPERÁVIT

No acumulado de janeiro a dezembro, as exportações do Pará somaram US$ 24,23 bilhões. As importações foram de US$ 2,74 bilhões, resultando em um saldo positivo de US$ 21,49 bilhões. Com isso, o Pará se mantém em terceiro lugar no ranking nacional de superávit, ocupando o quinto lugar no volume exportado.

INSTITUTO

CONDENADO

Em decisão divulgada ontem, a Justiça Federal condenou o Instituto de Ensino Sábios de Bereia (Iesb), ex-Faculdade de Educação Integrada do Brasil (Faeib), por ofertar cursos de nível superior sem a devida autorização do Ministério da Educação (MEC). A sentença confirmou a decisão urgente que, em 2018, já havia determinado a suspensão das atividades da empresa e obrigava o representante legal a ressarcir integralmente os valores pagos pelos alunos.

INDENIZAÇÃO

Atendendo à ação do Ministério Público Federal, a Justiça determinou também o pagamento de indenização por danos morais individuais e proibiu o Instituto de divulgar ou iniciar novas turmas de graduação ou pós-graduação sem credenciamento no MEC. A instituição também deverá publicar a existência da sentença condenatória em destaque na página inicial de seu site na internet.

CULTURA

ENCONTRO

Começa hoje e vai até domingo, em Belém, o Encontro Estadual de Pontos e Pontões de Cultura (Teia Pará). Com o tema “Cultura Viva, Cidadania Climática e Mobilização Social no Pará”, a programação reúne representantes dos Pontos e Pontões de Cultura e também o público em geral, que pôde se inscrever como ouvinte, e inclui rodas de debate, mostras artísticas e atividades formativas. A cerimônia de abertura, marcada para as 16h, contará com a apresentação da Orquestra Jovem da Amazônia, seguida de mesa com representantes da sociedade civil e do poder público.

PLENÁRIA

No domingo (18), a programação se encerra com a plenária de apresentação e validação das propostas apresentadas pelos grupos de trabalho, definição de delegados para a Teia Nacional 2026 e escolha da nova composição da Comissão Paraense dos Pontos e Pontões de Cultura.

ÁGUA

REGULARIZAÇÃO

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) vai realizar, neste ano, uma Campanha de Regularização de Usuários de Recursos Hídricos. A ação será realizada em 12 municípios, começando pela capital, Belém, entre os dias 26 e 30 de janeiro. Em seguida, a campanha será levada para Barcarena, Castanhal, Santarém, Altamira e Redenção. O objetivo é cadastrar e regularizar usuários, além de atualizar e qualificar informações no Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Sigerh). Durante a campanha, os participantes receberão orientação sobre os procedimentos necessários para solicitar a outorga, documento que autoriza o uso da água por atividades como indústrias, condomínios, agricultura e geração de energia, garantindo o uso organizado e legal desse bem público.

WARAO

ALFABETIZAÇÃO

A Seduc está levantando as necessidades educacionais em seis comunidades Warao de Belém, em áreas como distrito de Outeiro e bairro do Tapanã, e no município de Ananindeua. O estudo deve orientar a oferta de novas turmas do programa Educação para Jovens e Adultos (EJA) Intercultural. A expectativa é atender 14 comunidades com o objetivo de reduzir os índices de analfabetismo. As aulas para a alfabetização serão ministradas pelos próprios indígenas Warao, que já atuam como alfabetizadores no Programa Brasil Alfabetizado.

Em Poucas Linhas

► Boa notícia para quem está programando viagem para o período de Carnaval. Os representantes dos aeroviários e das companhias aéreas assinaram, nesta semana, no Tribunal Superior do Trabalho (TST), a nova Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. O documento é resultado de negociação iniciada em dezembro de 2025 e afasta o risco de paralisação durante a alta temporada.

► Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) de Belém, o programa “Saúde Bucal na Melhor Idade” foi reconhecido como prática exitosa de promoção da saúde e cuidado integral na Atenção Primária. O reconhecimento foi oficializado durante o 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, realizado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco).

► Fontes da coluna informam que o ex-ministro do Turismo, Celso Sabino, estaria sendo sondado para ser vice na chapa da candidata do MDB ao governo do Pará, Hana Ghassan. Sabino não confirma a informação e afirma que não abriu mão de concorrer ao Senado.

► Dos Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará, 15 conseguiram aumento de notas na Avaliação Quadrienal 2021-2024 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), divulgada na segunda-feira (12). Três deles alcançaram a nota 5, considerada nível de excelência nacional pela Capes. Outros dois também avançaram, chegando à nota 4. Os demais programas mantiveram suas notas.

► O professor da rede pública estadual Márcio Bessa foi selecionado pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) para representar o Pará no Encontro para Professores do Ensino Médio (Espem), que vai até este sábado (17) na Escola Sirius, em Campinas (SP). Lotado na Escola Estadual Antônio Batista Belo de Carvalho, em Santarém, o docente leciona Matemática e Física. O Espem tem como objetivo proporcionar aos professores uma imersão em um ambiente científico e tecnológico de ponta.