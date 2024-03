R70: 'Está ficando insustentável a quantidade de mentira na internet', diz Rodrigo Pacheco

Inflação

Produtos do almoço de Páscoa estão até 41% mais caros este ano. Alta foi puxada pelo azeite (41%) e pelo bacalhau (+36%).



Dengue

Após explosão de casos, Ministério da Saúde passa a recomendar o uso de testes rápidos para diagnóstico da doença.

Rodrigo Pacheco (J. Bosco)

"Está ficando insustentável a quantidade de mentira na internet.”

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado Federal. Ele disse ter sido alvo de fake news nas redes sociais e pediu a responsabilização das plataformas digitais para solucionar a questão.

LIXO

GESTÃO



Belém vai ganhar um Comitê Integrado para Gestão de Resíduos Sólidos e Economia Circular que terá como missões melhorar a gestão de resíduos e garantir a inclusão dos catadores. O comitê será formado por representantes da prefeitura de Belém, do governo federal, de organizações internacionais, de catadores de materiais recicláveis e do consórcio local responsável pela gestão de resíduos. O decreto e a portaria de instalação do órgão foram assinados ontem, em cerimônia com a presença do prefeito Edmilson Rodrigues, da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e de representantes de catadores de Belém.

OBRAS

RETOMADA



Termina nesta sexta-feira (15) o prazo para adesão ao programa de retomada de obras na saúde. Dados do Ministério da Saúde apontam que 3,9 mil obras em todo o Brasil ainda estão disponíveis para reativação, mas dependem de sinalização do gestor. Para aderir ao programa é preciso acessar o site do InvestSUS, atualizar o status da execução física da obra e se inscrever. No Pará podem ser retomadas obras de 369 estruturas e equipamentos como Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Pronto Atendimento (UPA), nas redes Cegonha e Neonatal, Centros Especializados em Reabilitação (CER) e oficinas ortopédicas. Essas obras já consumiram cerca de R$ 96 milhões e a estimativa é que sejam liberados mais de R$ 65 milhões para repactuação de obras no Estado.

FAMILIAR

CRÉDITO



Cerca de 30 famílias ribeirinhas de pescadores e de extrativistas de açaí de Ponta de Pedras, que receberam apoio da Emater, estão aptas a acessar R$ 120 mil em Crédito Rural por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) “Grupo B”. A ação tem a parceria da prefeitura municipal e do Banco da Amazônia.



ESFORÇO



O esforço conjunto tem os objetivos de impulsionar o desenvolvimento rural e promover a sustentabilidade na região, com o acesso ao crédito agrícola e à assistência técnica. Os produtores rurais beneficiados terão a oportunidade de expandir suas atividades, comprar equipamentos e desenvolver estratégias para aumentar a produtividade.

PLANO

DESENVOLVIMENTO



O governo do Pará deve realizar nos próximos meses 12 encontros, um em cada região de integração do Estado, para coletar informações que vão subsidiar o Planejamento de Longo Prazo (Pará 2050), com o primeiro encontro regionalizado temático.



DESAFIOS



Segundo os organizadores, o objetivo desses encontros é observar os desafios educacionais, econômicos e ambientais de cada região e os demais entraves que retardam o desenvolvimento, para assim propor ações que auxiliem a superação através de políticas públicas.

COMUNICAÇÃO

TREINAMENTO



A Secretaria de Estado de Comunicação do Pará, em parceria com a Meta (empresa dona de aplicativos como Facebook, WhatsApp e Instagram) e a Junior Achievement (ONG presente em 114 países), vai lançar treinamentos gratuitos para a comunidade nas Usinas da Paz, na segunda quinzena de março. Os cursos serão realizados on-line e vão oferecer capacitação para microempreendedores, com foco no desenvolvimento de habilidades como estratégias de comunicação para atingir o público. Essa parceria faz parte de uma das políticas públicas da Meta para ampliar o acesso às redes sociais e uso das plataformas como geração de emprego e renda.

PT

CASTANHAL



O PT ensaia lançar um nome para a prefeitura de Castanhal. Tudo está dentro de uma articulação política entre os petistas, PCdoB e PV, que juntos formam uma federação partidária. O senador Beto Faro (PT) quer um candidato petista numa cabeça de chapa em Castanhal e, nesse caso, o mais cotado seria o petista histórico Nonato Sousa.

VIA

SEGURANÇA



O Comando Militar do Norte deu início à Operação Amapará com um efetivo de 35 militares que vai garantir a segurança do pessoal e de equipamentos que serão utilizados durante o processo de implantação da etapa - Infovia 03 - que prevê o lançamento de 624 km de cabos de fibra óptica submersos pelos rios da Amazônia.

EM POUCAS LINHAS

► O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, vai receber no dia 31 de março o prefeito Pierre-Yves Mahieu, de Cancale, comuna da Bretanha, na França. No encontro entre os gestores será feita uma troca de comendas. A comitiva francesa também vai visitar o Forte do Castelo. Cancale foi de onde partiram os franceses que deram início a São Luís, capital do Maranhão, e Bragança, no Pará.



► Será lançado no dia 10 de abril, em Belém, o prêmio Ampla de Jornalismo. O evento ocorrerá no restaurante Mangal das Garças. A cerimônia de premiação está marcada para 7 de novembro.



► A Agência de Defesa Agropecuária do Estado Pará (Adepará) realiza até 14 de março a “Capacitação para atualização dos procedimentos técnicos e legislativos do programa fitossanitário dos Citros”, para servidores que trabalham no combate a pragas que acometem o cultivo de limão e laranja.



► Alunos de judô da Usina da Paz do bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, foram classificados para o Campeonato Brasileiro Regional I, que será disputado no Piauí, em abril deste ano. Seis atletas da UsiPaz Icuí-Guajará foram classificados após passarem pela seletiva regional, no Circuito Paraense de Judô, disputado no domingo (10), em Ananindeua.



► A Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém anunciou que atingiu a marca de 63 mil luminárias de LED instaladas na capital. De acordo com o titular da Seurb, Deivison Alves, 65% de todo o parque de iluminação de Belém já está com as lâmpadas mais econômicas.



► O Centro de Referência em Inclusão Educacional (Crie) da Secretaria Municipal de Educação (Semec) está finalizando o livro “Escrevivências e Sentidos da Inclusão - Diálogos da Pluriversidade da Educação na Amazônia”, que trata das práticas pedagógicas da unidade, que atualmente atende 3.169 estudantes com diversas deficiências. A publicação vai apresentar as especificidades atendidas pelo Centro e os programas desenvolvidos para esse público.