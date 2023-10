R70: 'Esta é uma guerra moderna contra os bárbaros, os piores do planeta. Será uma guerra longa'

Combustível

A partir de amanhã a Petrobras vai reduzir em R$ 0,12 por litro o seu preço médio de venda de gasolina.



Pessoas com deficiência

Até o terceiro trimestre deste ano, 51.734 denúncias contra os direitos humanos de PCDs foram registradas no Brasil.

Benjamin Netanyahu (J.Bosco)

"Esta é a guerra moderna contra os bárbaros, os piores do planeta. Será uma guerra longa.”

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, sobre a guerra que seu país trava contra o grupo terrorista Hamas.

DEFESA

COOPERAÇÃO



Em decreto publicado ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a entrada no Brasil de um grupo de 294 militares das forças armadas dos EUA, para participar de exercício combinado com o Exército brasileiro, no período de 24 de outubro a 20 de novembro, em Belém, e nos municípios de Ferreira Gomes, Oiapoque e Macapá, no Amapá. A Operação Core 23 (Combined Operation and Rotation Exercise) é parte de um acordo de cooperação em matéria de defesa, estabelecido desde 2015 entre os governos dos dois países. Além do contingente de militares, os norte-americanos entrarão no país com armamentos, acessórios, sensores, sistemas eletrônicos e dispositivos ópticos, equipamentos de comando, controle e comunicação. De acordo com o Exército brasileiro, durante a Operação Core 23 as duas forças militares pretendem fazer intercâmbio de experiências sobre técnicas, táticas e procedimentos de defesa.

ATERRO

SEMAS



A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) emitiu nota técnica informando não ser possível afirmar que o aterro sanitário de Marituba é o responsável pela presença de gases metano e sulfídrico no ar no município, detectados por um pesquisador em avaliação apresentada ao Ministério Público estadual, em setembro deste ano.



LICENÇAS



No documento, enviado ao Tribunal de Justiça nesta semana, a Secretaria informa que essa avaliação “se valeu de pontos de coleta que podem sofrer a influência de outros empreendimentos e atividades localizados na região”. A Semas também registrou que o aterro possui todas as licenças necessárias, que executa medidas para contenção de odores e para dispersão e controle de gases.

RIOS

GESTÃO



Durante reunião ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o governo do Pará apresentou o “Pró-Rios”, programa estadual de conservação das águas fluviais, criado para garantir a conservação ambiental dos rios paraenses como base para o desenvolvimento sustentável. O programa prevê a captação de recursos de R$ 350 milhões, a serem executados no prazo de 10 anos. A iniciativa tem apoio da Fundação Gordon e Betty Moore, com assistência técnica da Natural Intelligence (NINT) e Poseidon Capital, e com a execução da Semas.



META



Também conta com participações de diversos órgãos e entidades da gestão estadual. O Pará espera atingir, em 2023, a nota máxima no cumprimento das metas do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão de Águas (Progestão), da Agência Nacional de Águas (ANA). O programa aporta recursos pelo alcance de metas estabelecidas em acordo entre a Agência e as entidades estaduais.

FAMÍLIA

PLANEJAMENTO



A Unidade Básica de Saúde (UBS) da Ilha do Combu, que faz parte da rede de saúde da Prefeitura de Belém, será o espaço onde funcionará o Centro de Referência de Escalonamento de LARC, sigla em inglês que significa métodos contraceptivos reversíveis de longa duração, como é o caso do DIU de cobre e do implante subdérmico. A ideia é que o Centro amplie a oferta desses métodos à população feminina. O projeto é fruto de uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) com o Ministério da Saúde e estará em cinco Estados prioritários (Amapá, Rondônia, Pará, Bahia e Pernambuco), onde serão implantados dez centros de referência em LARC.

MINERAÇÃO

ALTERNATIVAS



A Universidade Federal do Pará e o Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará realizam hoje, em Belém, um seminário para debater as consequências da atividade mineral no Pará. Durante o evento, no Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará, será lançado o livro “A Mineração – Dinâmicas Socioeconômicas no Pará e Alternativas para Contrapor à Maldição dos Recursos”. A obra, de autoria da professora da UFPA, Maria Amélia Enríquez, e coautoria do economista Lucas Ferraz, faz uma análise dos impactos da mineração no Pará e aponta alternativas para evitar o que ela chama de “maldição dos recursos”. O livro é parte da série de “Estudos da Mineração no Pará”, conduzida pelo Sindifisco.

EM POUCAS LINHAS

► Na noite de ontem a Globo realizou, no Memorial da América Latina, em São Paulo, o Upfront Globo 2024, evento para apresentar ao mercado publicitário nacional os novos formatos e oportunidades comerciais para o próximo ano. Entre os projetos regionais selecionados, o Círio de Nazaré, da TV Liberal. O Círio é o projeto mais importante e longevo da TV Liberal, sendo transmitido desde 1976, ano de fundação da emissora. Para 2024 haverá novidades como break temático, novo pacote de ações de conteúdo e mais oportunidades de ativação via itens promocionais e de arena.



► Na próxima segunda-feira (23) os órgãos públicos estaduais funcionarão só meio expediente, das 12h às 18h, em razão do Recírio. O mesmo valerá para bancos e lotéricas. O clima na cidade já é de feriadão.



► Belém recebe até hoje, no Centur, representantes de 90 municípios, que participam da 13ª Conferência Estadual de Assistência Social, para debater e apresentar propostas para a política pública da assistência social nos Estados e municípios. Na pauta, os 30 anos da Lei Orgânica de Assistência Social; os desafios do Sistema Único de Assistência Social a partir do panorama sobre a gestão e controle social; a participação social no Suas e articulações entre os segmentos e a importância dos benefícios assistenciais e o direito à garantia de renda como proteção social.



► Fiscais da Sefa lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga apreenderam, nesta semana, em um trecho da rodovia BR-010, no município de Dom Eliseu, peças de maquinário industrial avaliadas em mais de R$ 1,4 milhão.



► Há uma romaria na casa do ex-governador Simão Jatene pedindo para ele voltar à política. O que mais dizem a ele é que o Pará não pode ter só um grupo político mandando em tudo e que o Estado vive uma ditadura nunca vista na história paraense.