R70: 'Esta completa fraude contra o nosso país vai parar imediatamente', afirma Donald Trump

Parceria

Apreensões do Ibama serão doadas ao Sesc Mesa Brasil. Produtos destinam-se a asilos, creches e associações comunitárias.

Educação

MEC faz consulta online aos gestores sobre obras do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) até o fim de janeiro.

Donald Trump (J. Bosco)

"Esta completa fraude contra o nosso país vai parar imediatamente."

DONALD TRUMP, presidente eleito dos Estados Unidos, ameaçou, em sua plataforma Truth Social, retomar o controle do Canal do Panamá. "Nossa Marinha e comércio têm sido tratados de forma muito injusta e imprudente. As taxas cobradas pelo Panamá são ridículas."

RÉVEILLON

OCUPAÇÃO

Os locais mais procurados para quem quer aproveitar o Réveillon no Pará são os de praia, como Salinópolis, Alter do Chão e Mosqueiro, distrito de Belém. A informação é do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará. Segundo projeção da entidade, os dois primeiros destinos devem alcançar uma ocupação de 80% a 90% nos meios de hospedagem, com alta expectativa de lucro em todo o setor de lazer. Especificamente em Alter do Chão, o festival “Vai Tapajós” está entre os eventos mais desejados do Brasil e conta com uma programação extensa de shows, apresentação de DJs e chefs de cozinha, com hospedagem, festa e aéreo custando até R$ 12 mil.



BELÉM



Enquanto isso, Belém, que será sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) no ano que vem, sequer tem uma programação oficial divulgada, faltando pouco mais de uma semana para a virada do ano. Ainda de acordo com o sindicato que representa os empreendedores do segmento de alimentação, bebida e hospedagem, os espaços públicos, como Estação das Docas e Ver-o-Rio, devem atrair grande público no dia 31. A projeção do setor é de um incremento de 35% a 40% nas vendas na capital paraense - e, dependendo do local, o crescimento pode chegar a 60%.

DESPESAS

SHOWS



Funcionários da prefeitura de São Miguel do Guamá, no nordeste paraense, que não receberam o décimo terceiro salário neste ano, estão cancelando até o buffet para a ceia de Natal. Como a coluna noticiou na edição passada, a população está revoltada por não ter ganhado a remuneração extra, cujo prazo para pagamento se encerrou na última sexta-feira (20). Segundo as denúncias, no entanto, enquanto a administração municipal economiza com a folha de pagamento, a contratação de shows e realização de eventos pela gestão municipal está a todo vapor.



GASTOS



Na celebração dos 151 anos da cidade, em outubro, o cachê do cantor Henry Freitas foi de R$ 600 mil, segundo o Portal da Transparência (contrato nº 20240367); e na mesma data a aparelhagem Mega Príncipe Negro foi contratada por R$ 40 mil (contrato nº 20240368). Já na comemoração do Dia da Bíblia, em dezembro, o cantor Samuel Mariano foi contratado por R$ 80 mil (contrato nº 20240382). O Natal Luz deste ano, que tem apresentações de personagens, orquestras, cantatas, corais em flauta, teatro, balé e mais, não teve o valor divulgado ainda, mas a estimativa de funcionários é de que seja o Natal mais caro já organizado pela prefeitura.

EXPORTAÇÃO

PROJETO

As obras do novo pórtico da área destinada a receber a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém (RMB), foram iniciadas pela Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec). Integrando o plano estratégico de implantação da ZPE, o projeto busca alavancar as exportações e fomentar o desenvolvimento econômico estadual, com obras que envolvem serviços especializados de engenharia para a modernização da estrutura do pórtico.

EXECUÇÃO

A iniciativa tem investimento do governo do Estado, e a ZPE de Barcarena está com seu processo em análise no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). Caso haja aprovação, a expectativa é de que o projeto possa seguir para a fase de execução. Ponto estratégico para o comércio exterior, a instalação da ZPE deve gerar em torno de 8 mil empregos diretos e indiretos, segundo as previsões.

ENTREGA

VIADUTO

O viaduto da BR-316 com a Alça Viária, em Marituba, será entregue nesta terça-feira (24) pelo governador Helder Barbalho. Com ele, o condutor que vier da Alça Viária poderá seguir direto para Belém, enquanto os que vierem de Marituba poderão acessar o viaduto para seguir à Alça Viária, sem necessitar de retorno, tornando o trajeto mais ágil. O equipamento tem 720 metros de comprimento, 14 de largura e 5,5 de altura da pista às vigas, e será entregue um ano após a assinatura da ordem de serviço.

OBRAS

Além do viaduto da Alça Viária, o governo estadual está construindo outro viaduto, na BR-316 com a avenida Independência. A obra está 62% concluída. Os dois equipamentos se somam ao viaduto Ananin, entregue em 2023 no km 7 da rodovia, para melhorar a mobilidade em toda área. Também estão sendo construídos viadutos na avenida Mário Covas com a Três Corações (50% executado) e na avenida Mário Covas com a Independência (45% concluído).

EM POUCAS LINHAS

▶ As investigações do caso envolvendo uma mulher acusada de dopar as adversárias em jogos de beach tennis, em Belém, estão avançadas. Ao que tudo indica, já se sabe a substância utilizada na dopagem. O resultado dos testes feitos pela polícia já saíram.

▶ Belém encerrou a temporada de festivais neste fim de semana, com o Festival de Música Amazônica. Foram cinco dias de programação gratuita, distribuída entre Memorial dos Povos e Complexo Ver-o-Rio. Mais de 50 atrações passaram pelos palcos, que atraíram centenas de pessoas. Mesmo com a chuva, o público não arredou o pé e aproveitou para curtir ícones da cultura popular paraense, como Gaby Amarantos, Arraial do Pavulagem, Fruto Sensual, Djs Edilson e Edielson, Nilson Chaves e convidados, Aíla e Lia Sophia, entre outros.

▶ O funcionamento de espaços de lazer em Belém ficará alterado nos próximos dias, como divulgado pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult). Na véspera de Natal, nesta terça-feira (24), museus e memoriais do Estado, o Parque da Residência, o Arquivo Público, a Estação Cultural de Icoaraci e o Parque Cemitério da Soledade estarão fechados. Já o Theatro da Paz estará aberto à visitação das 9h às 12h, e o Parque Urbano Porto Futuro, das 6h às 18h. No Natal, apenas o Porto Futuro estará aberto, das 15h às 21h30.