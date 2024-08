R70: 'Esta campanha é sobre pessoas se unindo, movidas pelo amor ao país', diz Kamala Harris

Eleições municipais

TSE divulga recorde de 1.451.846 eleitores com deficiência aptos a votar este ano.



“Missão Impossível”

Tom Cruise participará do encerramento das Olimpíadas com cena de ação ao vivo no Stade de France.

(J. Bosco)

“Esta campanha é sobre pessoas se unindo, movidas pelo amor ao país, para lutar pelo melhor que nós somos.”

Kamala Harris, vice-presidente dos EUA, no X, após o Partido Democrata aprovar a indicação dela como candidata às eleições presidenciais.

APOSENTADOS

TRABALHO



Pesquisa da Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, aponta que seis em cada dez idosos não conseguem manter o padrão de vida que tinham antes da aposentadoria. Além disso, 62% dos entrevistados afirmam já terem que recorrer a crédito ou empréstimo para auxiliar nas despesas. Adicionalmente, 60% deste grupo continuam trabalhando mesmo após a aposentadoria por precisarem complementar a renda e manter um estilo de vida ativo. Quatro em cada dez aposentados ainda revelam enfrentar algum tipo de dificuldade financeira para manter as contas essenciais em dia – entre os principais gastos desse grupo estão alimentação e supermercado, saúde e remédios.

LGBTQIA+

CONSELHO



O Conselho Municipal de Políticas Públicas para a população LGBTIA+ será empossado pela prefeitura de Belém na terça-feira (6). A cerimônia de posse será às 15h30, no auditório do Palácio Antônio Lemos. O Conselho será formado 14 titulares e 14 suplentes, incluindo representantes do governo e da sociedade civil, como a Rede Paraense de Pessoas Trans (Reppat) e o Coletivo Sapato Preto Amazônida.



TAREFA



A missão é acompanhar o trabalho da Coordenadoria da Diversidade Sexual, responsável por planejar, coordenar e monitorar políticas que promovam a cultura do respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero e também realizar atendimento às vítimas de preconceito por orientação sexual ou de gênero.

ELEIÇÕES

TREINAMENTO



O Tribunal Regional Eleitoral do Pará encerra hoje o Treinamento de Sistemas Eleitorais voltado para as Eleições Municipais de 2024. A ideia é capacitar e atualizar os servidores da Justiça Eleitoral do Pará em temas essenciais para o bom andamento das eleições, como Sistema de Candidaturas (Cand), Ecossistema de Urnas Eletrônicas e Transmissão de Resultados.



CONTINGENTE



O programa de treinamento envolveu aproximadamente 202 servidores de todas as seis mesorregiões do Estado.

MUSEUS

MOVIMENTO



O número de visitantes nos museus paraenses quase quintuplicou de 2018 a 2023, de acordo com dados divulgados nesta semana. Em 2018 houve 97 mil visitas. Em 2023, o número saltou para 453 mil visitantes. Um dos fatores que contribuíram para o crescimento foi o projeto “Uma Noite no Museu”, realizado toda primeira sexta-feira do mês com exposições, feiras, cineclube e shows. Ao longo das edições em 2023, mais de 80 mil pessoas passaram pelos espaços culturais.

PRÊMIO

RETA FINAL



O I Prêmio Ampla de Jornalismo entra na reta final e o prazo para as inscrições dos trabalhos se encerra em cerca de 40 dias, em 15 de setembro. Até o momento, a organização já recebeu mais de 30 materiais jornalísticos, sendo um terço destes na categoria nacional. Com o tema “Desenvolvimento Regional Amazônico - Práticas e Soluções”, a iniciativa busca valorizar e incentivar profissionais da comunicação de todo o País e engajar a categoria na promoção do desenvolvimento regional amazônico.



CONVIDADA



Além da nacional, a premiação recebe trabalhos em outras duas categorias – regional e on-line – e jornalistas de todo o Brasil são convidados a fazer suas inscrições. Além de troféus, os autores das melhores reportagens de cada categoria receberão R$ 15 mil (primeiro colocado), R$ 10 mil (segundo colocado) e R$ 5 mil (terceiro colocado). A cerimônia de premiação está programada para o dia 7 de novembro. O evento contará com a participação da jornalista Cristiane Pelajo.

AGOSTO

DOURADO

O Ministério da Saúde anunciou o desenvolvimento do novo Programa Nacional de Amamentação, único fator que, isoladamente, pode reduzir em até 13% a mortalidade infantil por causas evitáveis. Com o tema “Amamentação, apoie em todas as situações”, a iniciativa de conscientização está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, voltados à garantia da sobrevivência e ao bem-estar das crianças.



PROGRAMA



A pasta anunciou, ainda, o desenvolvimento do Programa Nacional de Promoção, Proteção e Apoio à Amamentação, para execução dos Estados e municípios, incluindo o Pará, que já recebeu o material de trabalho da nova campanha, que tem ainda o objetivo de reduzir as desigualdades na nutrição infantil.

EM POUCAS LINHAS

► O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA) e a Controladoria Geral do Estado do Pará (CGE-PA), realizarão, nos dias 4 e 5 de setembro, em Belém, o I Encontro de Controle e Auditoria Interna do Estado. O tema será “Controle e Auditoria Interna no Contexto da Governança e Gestão de Riscos”. O público-alvo são gestores estaduais e municipais, servidores que atuam na gestão e no controle interno e servidores das Cortes de Contas. Expectativa é de que 500 pessoas participem.



► A atleta paraense de tênis de mesa Isabela Oliveira, de 11 anos, acaba de ser convocada para a seleção brasileira para jogar o campeonato pan-americano na República Dominicana, na categoria sub-17. Isabela é do bairro Sideral e começou a treinar há dois anos na Associação Paraense de Tênis de Mesa. A notícia chega para ela no clima das Olimpíadas, em resposta a uma trajetória de muito esforço. Agora a atleta já começou a encarar uma nova luta: a busca de patrocínios para atender à convocação e realizar o sonho, que é de todo atleta, de integrar a seleção brasileira.



► A Trilha Partilhar para Organizações Sociais, iniciativa criada para fortalecer e capacitar Organizações da Sociedade Civil (OSCs) do Sudeste do Pará e Maranhão, promoverá um workshop de lançamento do projeto na segunda-feira (5), em Parauapebas. Capitaneado pela Vale, em parceria com a Muller, DXC e Microsoft, o projeto vai capacitar essas organizações sobre captação de recursos públicos e privados e permitir que se apropriem de conhecimentos e ferramentas essenciais para a implementação de melhores práticas de gestão e sustentabilidade.