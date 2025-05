R70: 'Esse tema, que é urgência para milhões de brasileiros, é urgência para a Câmara dos Deputados'

Remédio da “moda”

A venda de tadalafila, medicamento contra disfunção erétil, é quase 20 vezes maior agora do que há dez anos, no País.



Valorização do real

O real é a 4ª moeda que mais se valorizou frente ao dólar neste ano. Lista de maiores ganhos é liderada pela moeda da Rússia.

CARNE

LEGALIDADE



O Ministério Público Federal divulgou, nesta semana, o resultado do segundo ciclo unificado de auditorias na cadeia pecuária da Amazônia Legal. A ação faz parte de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da Carne Legal assinado entre o órgão e um grupo de empresas do setor alimentício. Foram avaliados 89 frigoríficos no Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins. No Pará, Estado com maior número de frigoríficos com acordos firmados com o MPF, o índice médio de conformidade foi de 91,7%.

ENERGIA

PROJETOS



A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) divulgou, ontem, no Diário Oficial do Estado (DOE), resolução que autoriza a realização do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para seleção de estudos técnicos sobre a viabilidade de projeto de transição energética na administração direta do Pará. O objetivo é ampliar o uso de energia limpa nas estruturas públicas, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e as emissões de gases de efeito estufa, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.



PRAZO



Os interessados têm 30 dias para apresentar as propostas. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas, individualmente ou em grupo, sem necessidade de vínculo formal entre os participantes. Além dos estudos exigidos, os proponentes poderão apresentar soluções inovadoras que melhorem a viabilidade econômica e operacional do projeto.

INTERNACIONAL

COOPERAÇÃO



A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará, em parceria com a University of Birmingham, do Reino Unido, inscreve, até 13 de junho, para a chamada pública 004/2025 – Connect Amazônia.



INVESTIMENTO



A iniciativa integra o Programa Engage Amazônia 2025 e tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de pesquisas científicas com foco na promoção da internacionalização de grupos de pesquisa e instituições paraenses. O investimento estadual será de R$ 350 mil.

TRIBUNAL

DESTAQUE



O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) foi destaque no 3º Laboratório de Boas Práticas dos Tribunais de Contas Brasileiros, realizado entre 13 e 15 de maio, em São Paulo. O TCE-PA participou da programação apresentando três práticas: “Auditoria Operacional em Segurança de Barragens de Mineração”, “Uso da Inteligência Artificial no Âmbito dos Tribunais de Contas - Plataforma acAI” e “Painel Estratégico de Riscos de Obras Públicas”.

MUNICÍPIO

DESENVOLVIMENTO



Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, foi apontado como o município mais desenvolvido do Estado em 2025, segundo dados do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), divulgados ontem pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Conforme o levantamento, Canaã dos Carajás alcançou um IFDM de 0,6742 - seu melhor resultado desde o início da série histórica, em 2013. O índice leva em conta critérios como emprego, educação e saúde. O município abriga alguns dos maiores projetos de mineração do mundo.

FEIRAS

VISTORIAS



Depois de concluir a visita as 55 feiras e mercados formalizados em Belém, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) vai dar início, na semana que vem, à vistoria das 43 feiras, mercados e portos não oficiais da capital. Ao final será elaborado um relatório com o diagnóstico desses locais e propostas de melhoria.

PARTOS

DOMICÍLIO



Um dado chamou a atenção no novo estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado ontem. O Pará foi o terceiro estado do país com maior percentual de nascimentos em domicílio, à frente apenas do Acre e do Amazonas.

Em Poucas Linhas

➔ O Diário Oficial do Estado de ontem trouxe a exoneração do secretário adjunto de Saúde, Sipriano Ferraz, e também da presidente da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana, Heloísa Guimarães. Eles vão trocar de cadeira. Sipriano assume a presidência do Hospital e Heloísa será a nova adjunta da Sespa



➔ A Defensoria Pública do Pará realiza casamento comunitário no próximo dia 21 de maio, no Teatro Estação Gasômetro. Serão beneficiados 53 casais heteroafetivos e cinco casais homoafetivos.



➔ O Ministério do Turismo vai dar o pontapé inicial no programa “Conheça o Brasil: Junino”, na quarta-feira, 21, durante a típica festa junina no estacionamento do bloco U da Esplanada, sede do Ministério. O Ministro Celso Sabino quer aproveitar os prefeitos que estarão na cidade para a Marcha dos Prefeitos e apresentar a festa mais popular do Brasil, com danças típicas, além das barracas de comidas, incluindo as paraenses.



➔ A Santa Casa de Misericórdia realiza, na próxima segunda-feira, às 12h, ato para marcar a programação da Semana da Doação do Leite Humano. O evento vai contar com a mobilização dos servidores do Banco de Leite na área do entorno do hospital e tem como slogan: “Doação de Leite Humano - Um Gesto Humanitário que Alimenta Esperança”.



➔ Proprietários de carros com finais de placas 46 a 66 têm até o dia 19 de maio para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com descontos de até 15%.



➔ A Fundação Cultural do Pará publicou na edição de ontem do Diário Oficial do Estado o resultado inicial da fase de habilitação do Edital de Quadrilhas Juninas 2025. Grupos não habilitados têm prazo de dois dias úteis para recorrer da decisão. Neste ano, a premiação total do concurso soma aproximadamente R$ 570 mil. As apresentações do XXI Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas ocorrerão entre os dias 13 e 27 de junho.