R70: 'Esse tema é o que mais divide a Casa hoje', diz Hugo Motta sobre envolvidos no 8 de janeiro

Sisu 2025

Termina nesta segunda-feira o prazo de matrícula para os aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada.

Financiamentos

Crédito imobiliário cresce 10% e atinge R$ 2,4 trilhões. A poupança representou 32% das aplicações em 2024, ante 34% em 2023.

(J. Bosco)

"Esse tema é o que mais divide a Casa hoje.”

Hugo Motta, eleito presidente da Câmara, afirmou que decidirá “nos próximos dias” com os líderes partidários se pautará ou não a anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O deputado garantiu que a questão será tratada com “imparcialidade”.

JOELMA

CORO

A cantora Joelma brilhou na abertura da Supercopa Rei, entre Flamengo e Botafogo, em Belém. Embora o sistema de som tenha, aparentemente, falhado em certo momento, um Mangueirão lotado garantiu o coro de 45 mil vozes para a cantora. Ao final, o narrador Luís Roberto se disse encantado com a apresentação e elogiou o corpo de balé, especialmente o número de Joelma com um dançarino em cadeira de rodas. Ele ainda convidou a paraense a comparecer ao estúdio onde a equipe de transmissão, também formada pelos ex-jogadores Roger Flores e Caio Ribeiro, estava. Luís Roberto ainda aproveitou o momento para elogiar Belém e lembrar que a cidade é a sede da COP 30.

MEIO AMBIENTE

PARCERIA

O governador do Pará, Helder Barbalho, participa, na manhã de hoje, de cerimônia no Palácio do Governo para formalizar parcerias com as Organizações Não Governamentais Onçafari e Re:wild - dedicadas a ações de conservação da biodiversidade -, para um projeto de proteção do meio ambiente no Estado, palco da COP 30. Entre os resultados da parceria estão a entrega de equipamentos para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de focos de queimadas e o acordo para criação de um Centro de Referência para a Conservação da Amazônia.

MARAJÓ

ELEIÇÃO

Em eleição com chapa única, o prefeito de Bagre, Clebinho Rodrigues, foi eleito presidente da Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó (Amam), para o biênio 2025-2027. Foram eleitos também os dois vice-presidentes da entidade, Valentim Lucas (prefeito de Salvaterra) e Paulo Ferreira (prefeito de Portel). Atualmente, a Amam reúne 17 municípios, mas a entidade vai ganhar o 18º membro com a transferência de Limoeiro do Ajuru do Baixo Tocantins para o Marajó. A mudança depende da sanção de Helder Barbalho.

ALEPA

NOVA SEDE

Assumindo o quarto mandato de presidente da Assembleia Legislativa do Pará, o deputado Francisco Melo, o Chicão (MDB), garantiu que vai concluir as obras do novo prédio do Poder Legislativo paraense. Entre as novidades da nova sede está o aumento do número de gabinetes, que chegará a 51, já prevendo um aumento da bancada. A nova sede terá também auditórios e uma creche em anexo. A previsão é de que as obras sejam concluídas em dois anos, a partir de uma parceria público-privada.

PARÁ

CINEMATOGRÁFICO

O Pará vai brilhar, hoje, na sessão Tela Quente, logo após o “Big Brother Brasil”, com a exibição do longa “Vatapá ou Maniçoba?”. O filme foi gravado inteiramente em Belém e com profissionais do Estado. Dirigido pelo cineasta Fernando Segtowick, o filme traz Adriano Barroso, Iza Moreira e Astrea Lucena nos papéis principais. Classificado como uma dramédia, o filme faz uma releitura do famoso conflito de gerações com uma trilha sonora bem paraense.

CARANGUEJO

DEFESO

Uma ação da Polícia Civil do Pará, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), resultou na apreensão de 140 quilos de caranguejo-uçá no município de Maracanã. A ação faz parte da Operação Andada 3, cujo objetivo é coibir a captura durante o período do defeso.

MARCHINHAS

SEM PRECONCEITO

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) realizou, na semana passada, reunião com representantes do poder público e da Federação dos Empresários, Produtores e Empreendedores Culturais do Estado do Pará para discutir a proibição da veiculação de marchinhas de carnaval que tenham conotação racista, machista, homofóbica ou preconceituosa. A audiência foi pedida pela Federação, que solicitou a instauração de procedimentos administrativos para impedir a execução de músicas que contenham letras preconceituosas em eventos de natureza pública.

LEI

No pedido da Federação, enviado ao Ministério Público, a entidade afirma que “tais canções foram feitas em um Brasil dos anos 1940 e 1950 que não tem mais a ver com as conquistas sociais dos tempos modernos”. Atualmente, o único Estado Brasileiro que já possui legislação sobre o tema é a Bahia.

Em Poucas Linhas

Em resposta à nota publicada pela coluna, a Câmara de Vereadores informou que, até o momento, apenas Gleisson Oliveira já está licenciado da Casa para assumir um cargo no Executivo. Embora já anunciadas como titulares em secretarias da gestão de Igor Normando, Silvane Ferraz (MDB) e Nay Barbalho (PP) continuam vereadoras. Isso porque as duas pastas ainda estão sendo criadas com a reforma administrativa.Por isso, os nomes das vereadoras ainda aparecem em comissões. Silvane Ferraz assumirá a secretaria da Mulher e Nay Barbalho será titular da Secretaria de Inclusão e Acessibilidade.

A Universidade do Estado do Pará deve fazer, nos próximos dias, chamadas para o preenchimento de vagas remanescentes do processo seletivo deste ano. Os aprovados já convocados têm até hoje para concluir a pré-matrícula e garantir a vaga.

A Assembleia Legislativa do Pará realiza amanhã a primeira sessão da atual legislatura e, como prevê o regimento, os deputados devem ouvir a mensagem do governador Helder Barbalho, que tratará do balanço da gestão e das prioridades para este ano.

O sistema de drenagem do Mangueirão passou, ontem, por uma prova de fogo com a chuva torrencial que caiu durante a final da Supercopa entre Flamengo e Botafogo. Embora a partida tenha sido interrompida nos momentos de temporal mais intenso, o campo voltou às condições de jogo dentro do tempo regulamentar de uma hora. Aliás, falando da partida, os torcedores fizeram bonito lotando o estádio e muitos desembarcaram em Belém horas antes do início da partida em uma demonstração do amor pelos dois times.