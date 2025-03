R70: 'Esse prêmio vai para ela: o nome dela é Eunice Paiva', diz Walter Salles ao receber o Oscar

Brasil

A semana que começou ontem promete ser uma das mais quentes já registradas na história para o mês de março.

Orgulho

Famosos, anônimos, artistas e políticos usaram as redes sociais para celebrar a vitória do filme “Ainda Estou Aqui” no Oscar.

Cineasta brasileiro Walter Salles (J. Bosco)

"Esse prêmio vai para ela: o nome dela é Eunice Paiva. E também vai para as mulheres extraordinárias que deram vida a ela. Fernanda Torres e Fernanda Montenegro.”

Walter Salles, diretor de “Ainda Estou Aqui”, durante discurso de agradecimento pelo Oscar de melhor filme internacional.

CARNAVAL

DESTINOS

A Companhia de Portos e Hidrovias estima um crescimento de 18,18% no número de passageiros que deixarão a capital, de barco, para curtir o Carnaval. Os destinos mais procurados são os municípios de Soure, Salvaterra e Ponta de Pedras, no Marajó. Por via terrestre, a previsão é que 28 mil pessoas passarão pelo Terminal Rodoviário. Neste caso, o aumento é ainda maior, chegando a 35% em relação ao Carnaval de 2024 e os destinos mais procurados são Cametá, Vigia de Nazaré, Curuçá e Marapanim (praia de Marudá). Para outros Estados, os mais procurados são as capitais Salvador, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza e São Luís.

CRIANÇAS

A Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Pará divulgou, para as agremiações carnavalescas, as regras para a presença de meninas e meninos neste Carnaval. Crianças com menos de três anos são proibidas de ingressar em carros alegóricos, trios elétricos e carros de apoio ou de som. A participação delas é restrita a bailes infantis destinados para essa faixa etária, devidamente acompanhadas dos pais ou responsáveis. Já adolescentes - de 12 anos a 18 anos incompletos - podem participar somente se estiverem acompanhados pelos responsáveis legais. A normativa também determina que nenhuma criança ou adolescente poderá participar de espetáculos públicos e seus ensaios “com trajes sumários, indecorosos ou que as coloque em situação humilhante ou vexatória”.

PARQUE

MUDAS

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) recebeu, na semana passada, no Parque da Cidade, em Belém, a doação de 476 mudas de diversas espécies florestais do programa Germoplasma, da Eletronorte, em Tucuruí. O parque vai sediar parte da programação da 30ª edição da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro de 2025.

ESPÉCIES

As mudas doadas são de 16 espécies diferentes, incluindo mogno, copaíba e ipês, além de espécies frutíferas como taperebá e cacau. Além de sediar a programação da COP 30, que ocorrerá de 10 a 21 de novembro de 2025, o local abrigará a “Zona Azul”, por onde vão transitar os líderes mundiais e demais participantes da conferência. Após a COP, o parque será entregue à população como um novo equipamento turístico, ocupando uma área de 500 mil metros quadrados.

CÂNCER

ATENDIMENTO

O Hospital Regional Público de Castanhal, na Região Metropolitana de Belém, foi habilitado pelo Ministério da Saúde como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). A habilitação é concedida às unidades hospitalares que ofertam atendimentos especializados a pacientes oncológicos, atendendo a todos os requisitos estabelecidos pelo ministério. Com isso, a unidade poderá fazer a captação de recursos para diagnóstico e tratamento dos cânceres mais comuns no Brasil.

ESPECIALIDADES

O HRPC, que completa em fevereiro quatro anos de funcionamento, atende a 38 municípios, principalmente da região nordeste. Tem infraestrutura para oferecer assistência especializada de alta complexidade, incluindo cirurgia oncológica, radioterapia, quimioterapia, reabilitação e cuidados paliativos. Também oferece serviços em especialidades como cirurgias de cabeça e pescoço, do aparelho digestivo e torácica, mastologia, neurocirurgia, urologia, oncoginecologia, cirurgia bucomaxilofacial, oncologia clínica e onco-hematologia.

IMPROBIDADE

PRAZO

Juízes de todo o Brasil têm até 26 de outubro de 2025 para julgar um estoque de 36.268 processos que tratam de improbidade administrativa distribuídos até 26 de outubro de 2021. A data-limite para o julgamento se refere ao prazo em que expira a prescrição intercorrente de quatro anos, estabelecida em decisão do Supremo Tribunal Federal.

UFPA

SELEÇÃO

A Universidade Federal do Pará marcou para 6 de março a divulgação do Processo Seletivo Especial destinado à seleção de candidatos indígenas e quilombolas. O PSE-IQ é uma seleção para cursos de graduação da UFPA destinada a estudantes indígenas e quilombolas que não realizaram ou iniciaram curso de graduação.

EM POUCAS LINHAS

➤ É Francy Pará (Podemos) e não Francy Pereira, como equivocadamente informou a coluna, a vereadora que tem pressionado, via aplicativo de mensagens, os servidores públicos de Ananindeua a participar de eventos realizados pelo prefeito Daniel Santos (PSB) após o expediente. Como informou a coluna na edição de domingo, Francy Pará afirma que quem não marcar presença corre o risco de ser exonerado.

➤ Como esperado, o Pará e o Brasil pararam para assistir à histórica cerimônia do Oscar. Bares e restaurantes que apostaram no evento para atrair espectadores não tiveram do que reclamar. O ponto facultativo nas repartições públicas nesta segunda-feira garantiu a audiência, já que reduziu o número de trabalhadores que precisaram ir para cama mais cedo por causa do expediente.

➤ Fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda que atuam na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga apreenderam no sábado uma moto aquática, avaliada em R$ 185 mil. O veículo estava sem nota fiscal.

➤ O Pará será destaque na 93ª Convenção Anual da Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) 2025, que começou ontem, em Toronto, no Canadá. A convenção terá como tema as inovações no regime de licenciamento para exploração e beneficiamento mineral e nas boas práticas ESG, sigla em inglês para Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança), que orientam ações, práticas e padrões de sustentabilidade para empresas em diferentes campos de atuação.

➤ O governo brasileiro abriu as inscrições para os jovens que desejarem participar de debates climáticos da COP 30, que será realizada de 10 a 21 de novembro de 2025, em Belém. Podem se inscrever jovens com nacionalidade brasileira e residentes no País, entre 18 e 35 anos, que tenham experiência em agendas sobre clima e meio ambiente, além de fluência em inglês.