R70: 'Esse modelo eleitoral faliu', diz Alexandre de Moraes em evento no TCM

Guerra

O governo dos Estados Unidos anunciou ontem que países que fizerem negócios com o Irã serão alvo de retaliações.

Responsabilização

Acionistas do Banco de Brasília (BRB) aprovaram em assembleia ações contra ex-gestores por prejuízos no Caso Master.

CLIMA

MINERAÇÃO

Pesquisa realizada pelo Instituto Mondó e pelo Movimento União BR aponta que 58% dos representantes do setor mineral consideram que comunidades localizadas em áreas de influência da mineração ainda não estão preparadas para enfrentar eventos climáticos extremos. O diagnóstico será levado à Exposibram 2026, que começou ontem e vai até 27 de agosto em Belo Horizonte. No evento, as duas organizações vão apresentar proposta de estratégias personalizadas de adaptação climática para apoiar empresas e comunidades na prevenção e resposta a eventos extremos.

SOLUÇÕES

A iniciativa busca aproximar a gestão de riscos, preparação climática e fortalecimento das comunidades, considerando as características e vulnerabilidades de cada território. Segundo Júlia Jungmann, diretora de Desenvolvimento Institucional do Instituto Mondó, “não existe uma solução que sirva para todos os territórios” quando o assunto é adaptação climática. A proposta é construir respostas a partir da realidade local e fortalecer a conexão entre empresas, conhecimento técnico e comunidades.

FUMO

COMBATE

Pesquisa da Nexus para o Instituto A.C.Camargo Cancer Center revela que as regiões Norte e Centro-Oeste apresentam índices de tabagismo abaixo da média nacional. Na região, 13% dos entrevistados afirmaram ser fumantes, ante 17% no País; outros 14% são ex-fumantes e 72% dizem nunca ter fumado. A exposição ao fumo passivo também é menor: 24% convivem frequentemente com fumantes em casa ou no trabalho, contra 33% na média brasileira. Já 76% afirmam não ter essa exposição, o maior percentual entre as regiões pesquisadas. O levantamento ouviu 2.015 pessoas em todo o país e a divulgação faz parte das ações pelo 29 de agosto, Dia Nacional do Combate ao Fumo.

REFORMA

DEBATE

O Instituto Euvaldo Lodi promoverá, no dia 28 de agosto, a palestra gratuita “Reforma Tributária - Impactos e Oportunidades”, durante a Feira Tapajós Negócios, em Santarém. A programação abordará as principais mudanças do novo sistema tributário e seus impactos na gestão e na competitividade das empresas. A palestra será ministrada por Soraia Plachi, advogada tributarista, professora universitária, mestre em Direito Constitucional e conselheira estadual da OAB/PA. A participação é gratuita, com inscrições pelo site da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa).

PREVIDÊNCIA

PARCELAMENTO

Termina 31 de agosto o prazo para que gestores municipais façam adesão ao parcelamento especial da Emenda Constitucional (EC) 136/2025 referente às dívidas previdenciárias. A orientação é para que os municípios formalizem o pedido junto ao Ministério da Previdência Social, à Receita Federal ou à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Caso o Município escolha fazer o parcelamento especial com o RPPS, os gestores municipais precisam aderir ao Programa de Regularidade Previdenciária dos Regimes Próprios de Previdência Social. As normativas podem ser acessadas no site do Ministério da Previdência Social.

TRANSCAMETÁ

RECURSO

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou à Justiça Federal recurso com pedido para obrigar a União e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a realizarem obras de pavimentação, sinalização e recuperação de pontes na rodovia BR-422 (Transcametá), no Pará. O recurso contesta a sentença da Justiça Federal em Belém que havia negado o pedido do MPF. A Justiça de primeira instância entendeu que não houve omissão do poder público, considerando que o Dnit fez contratos de manutenção e asfaltou um trecho de cerca de 60 quilômetros entre Novo Repartimento e Tucuruí.

ISOLAMENTO

No documento enviado ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o MPF ressaltou que a falta de asfalto “impõe condições desumanas a milhares de moradores que dependem da estrada para trabalhar, estudar e ter acesso a serviços de saúde”. A Transcametá é a principal via de abastecimento da região e dá acesso à Terra Indígena Trocará, do povo indígena Assurini, e à Reserva Extrativista Ipaú-Anilzinho, além de atender municípios como Novo Repartimento, Baião, Oeiras do Pará, Tucuruí, Cametá e Limoeiro do Ajuru.

EM POUCAS LINHAS

► O tecnobrega vai navegar pela baía do Guajará nesta sexta-feira (28), em uma edição especial do MAZ Música. A partir das 17h, DJ Gigio Boy e Fruto Sensual comandam a programação gratuita a bordo de um ferryboat, com a orla de Belém como cenário. O embarque será na Escadinha da Estação das Docas mediante apresentação dos ingressos, que podem ser retirados gratuitamente pela plataforma Sympla. As vagas são limitadas.

► A Guarda de Nazaré deu início ontem à sua campanha anual de doação de sangue em parceria com a Fundação Hemopa. A iniciativa é realizada há 10 anos. Até o próximo sábado, os voluntários poderão realizar a doação em qualquer unidade do Hemopa, utilizando o código 492 para identificar a participação na campanha da Guarda de Nazaré.

► Nesta terça-feira, 25, a partir de 8h30, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP), por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc Belém), realiza a 4ª edição do projeto “Vamos resolver Juntos?”, desta vez, voltado para a comunidade surda. O evento integra a programação da Semana Nacional Conciliar e Incluir, promovida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), em todo país.

► O Parque de Ciência e Tecnologia Guamá em Belém recebe hoje workshop sobre pesquisa colaborativa em bioeconomia. O evento será das 9h às 12h. O público alvo são pesquisadores e representantes de instituições de ciência, tecnologia e inovação.

► A Basílica Santuário de Nazaré celebrou ontem a conclusão do maior projeto de restauração de seus 117 anos de história. Após 33 meses de intervenções, o templo foi entregue totalmente revitalizado a fiéis e visitantes.