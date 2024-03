R70: 'Esse carinho que temos com a Marinha, temos com a Força Aérea e com o Exército brasileiro'

Desperdício de alimentos

Mais de 1 bilhão de refeições vão parar no lixo diariamente no mundo, segundo relatório divulgado pela ONU.

Mercado paralelo

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, 25% dos celulares vendidos no Brasil são irregulares.

Lula (J. Bosco / O Liberal)

"Esse carinho que temos com a Marinha, temos com a Força Aérea Brasileira e com o Exército brasileiro.”

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente da República, em aceno aos militares, ontem, durante o lançamento e batismo do submarino Tonelero em Itaguaí, na Costa Verde do Rio.

BEBÊS

RISCOS

A falta de cirurgião pediátrico no hospital regional de Santarém se tornou um risco para dezenas de bebês que nascem com malformação no oeste do Pará. Santarém é a cidade-polo da região e concentra a demanda por leitos para gestantes de risco e UTI neonatais de outros 19 municípios. Atualmente, a cidade tem apenas 12 leitos para gestantes, mas 79 mães com gravidez de risco estão sendo acompanhadas pela Casa da Mulher e devem precisar de leitos. Nesta semana, após divulgação do assunto neste espaço e pressão da população, a Organização Social Mais Saúde, que administra o hospital regional, anunciou que contratará cirurgião pediátrico para trabalhar na unidade. As informações são de que o profissional começará a atender no próximo dia 1º. A falta de leitos, contudo, permanece.

VIOLÊNCIA

AMEAÇA

Comerciantes das áreas periféricas de Belém têm recebido telefonemas ameaçadores com pedido de pagamento para não serem assaltados ou terem os estabelecimentos vandalizados. Do outro lado da linha, uma pessoa que se diz integrante de facção criminosa pede transferência e faz ameaças. Embora possa se tratar de apenas mais um dos muitos golpes que assombram a internet, o fato de o interlocutor ter detalhes como, por exemplo, o tipo de produto que a vítima comercializa, tem gerado pânico e levado muita gente a fazer os pagamentos.

PAIXÃO

SERMÃO

O bispo auxiliar da arquidiocese de Belém, Dom Paulo Andreolli, será o responsável por fazer, neste ano, o tradicional sermão das Sete Palavras ou sermão das Três Horas de Agonia. Uma das mais tradicionais liturgias da Igreja Católica no Brasil, o sermão está na edição de número 145. O sermão das Sete Palavras é realizado tradicionalmente na Sexta-Feira Santa, entre 12h e 15h, na Capela Santo Antônio.

PERFIL

Dom Paulo Andreolli é o 8° bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém do Pará. Foi nomeado pelo Papa Francisco no dia 1º de fevereiro de 2023 e tem pós-graduação em Espiritualidade e acompanhamento espiritual, pela Faculdade da Itália Setentrional, Milão - Itália. Atualmente, além de bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, ele é membro da Comissão Episcopal para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. (CNBB).

ANITTA

DOAÇÃO

A cantora Anitta, que completa 31 anos neste sábado, anunciou aos amigos que decidiu trocar presentes de aniversário por doações para organizações não governamentais que atuam na área ambiental, entre elas a Brigada de Incêndio Florestal de Alter do Chão, criada para combater e prevenir incêndios no distrito de Santarém, oeste do Estado. Os recursos também serão doados para uma associação dedicada à defesa dos povos Yanomami e para o Instituto Vida Livre, criado para reabilitação e soltura de animais silvestres. A artista criou uma vaquinha virtual para que os fãs também participem da ação.

ENDEMIAS

COMBATE

Cerca de 300 novos agentes de controle de endemias aprovados no Processo Seletivo Público da Prefeitura de Belém serão acolhidos na próxima segunda-feira (1º). Esses profissionais concluíram o processo de admissão e após o acolhimento passarão pelos cursos de formação. Os novos servidores vão ingressar nos Programas Municipais de Combate à Dengue, Chikungunya e Febre Amarela (arboviroses urbanas), Programa Municipal de Combate à Malária, Programa de Combate à Esquistossomose e Secção de Entomologia.

ARTE

ITINERANTE

O Museu de Arte de Belém (Mabe) receberá na próxima semana uma seleção especial da 35ª Bienal de São Paulo - “Coreografias do Impossível”, numa parceria com a Prefeitura Municipal de Belém, através da Fundação Cultural do Município de Belém. Com curadoria de Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes e Manuel Borja-Villel, a exposição chega à capital paraense, ficando aberta ao público de 3 de abril a 26 de maio, gratuitamente, de terça a domingo, das 9h às 16h30. O patrocínio é do Instituto Cultural Vale.

EM POUCAS LINHAS

► Durante este mês, representantes das embaixadas da França e do Reino Unido no Brasil visitaram as obras do Parque da Cidade, em Belém, para conhecer detalhes sobre o projeto, que será sede da COP 30 em 2025. A obra está sendo executada pela Vale dentro do programa Estrutura Pará. Após a Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas, o local será destinado à promoção do esporte, lazer e valorização da cultura na capital paraense.

► Representante do Brasil no Campeonato Mundial de Karatê 2024, Paulo Sérgio Nascimento Farias, subtenente da Polícia Militar, conquistou dois pódios no campeonato que ocorreu em Malta, na Europa. O torneio ocorreu entre os dias 21 e 24 de março e contou com a participação de representantes de mais de 50 países. Apesar de já ter competido em outros torneios internacionais, a participação no Mundial foi inédita.

► Uma pessoa foi presa ontem, em Belém, dentro da operação Share, deflagrada pela Polícia Federal para combater crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual infantojuvenil. Em todo o País foram expedidos 59 mandados de busca e apreensão, em 21 unidades da federação. No Pará, além de Belém, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão em Marabá.

► Por causa do ponto facultativo de hoje está suspenso o atendimento nas unidades básicas de saúde do município de Belém. O atendimento volta ao normal na próxima segunda-feira (1º). A Secretaria Municipal de Saúde de Belém ressalta, contudo, que o ponto facultativo não afeta o atendimento nos prontos-socorros Mário Pinotti (14 de Março) e Humberto Maradei (bairro do Guamá), Hospital Geral de Mosqueiro, unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Central de Leitos, Departamento de Vigilância em Saúde (Devs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).