R70: 'Essas rotas têm condições de já estarem ligando nossos Estados à Ásia', diz Simone Tebet

Celular pirata

Sites que comercializam aparelhos sem certificação de uso no Brasil podem ser multados em até R$ 6 milhões.

Tudo liberado

Lula afirmou que vai sancionar o projeto de lei que propõe a legalização de cassinos e jogos de azar, como bingo e jogo do bicho.

(J. Bosco)

"Em quatro anos, todas essas rotas têm condições de já estarem ligando nossos Estados à China e à Ásia.”

Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, ao apresentar a Rota Quadrante Rondon, uma das cinco Rotas de Integração Sul-Americana. O objetivo do governo federal é aumentar o comércio com países vizinhos por meio de rotas mais curtas e logisticamente menos custosas.

TELEMEDICINA

LANÇAMENTO

A prefeitura de Belém confirmou para 3 de julho o lançamento do programa Saúde Digital, um serviço de telemedicina financiado pelo Ministério da Saúde, que permite aos usuários o acesso a atendimentos de saúde diretamente pelo celular. A meta é contemplar, principalmente, a atenção primária. O programa vem sendo planejado há mais de um ano pela Secretaria Municipal de Saúde, que contratou uma consultoria para ajudar a formatar o novo serviço. Serão beneficiados os cidadãos cadastrados no Sistema Único de Saúde que moram em Belém. A ideia é que, por meio de um aplicativo, os usuários tenham acesso a consultas médicas e orientações de forma rápida e eficiente.

SONHO

Estima-se que em até 10 minutos os usuários que utilizarem o aplicativo sejam atendidos por profissionais municipais de saúde, um sonho para quem depende do SUS e, muitas vezes, leva meses para conseguir uma consulta. Inicialmente serão disponibilizadas consultas com clínico geral e pediatras. A iniciativa promete resolver aproximadamente 60% das demandas de saúde da população, abordando casos de menor gravidade diretamente e fazendo os encaminhamentos para atendimento especializado.

DEFENSORES

DEFESA

Pela primeira vez um relatório das Nações Unidas sobre a situação das pessoas defensoras de direitos humanos e meio ambiente no Brasil não destacou o Pará como território de grave violação. O relatório, apresentado na última semana pela relatora Mary Lawlor, em Brasília, apenas faz recomendações ao Estado do Pará, a maioria das quais já está sendo trabalhada pela pasta responsável por gerir os programas de proteção, segundo a Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh). O Pará, mesmo sendo o segundo Estado com maior número de defensores defendidos no País, não registra assassinatos desde 1° de janeiro de 2019.

ELEIÇÕES

MOVIMENTO

Maior estrela nacional do partido Republicanos, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas vai agendar visita a Belém, em setembro, para embalar a candidatura do deputado estadual Thiago Araújo à prefeitura da capital paraense. Enquanto isso, o pré-candidato a prefeito de Belém pelo MDB, o deputado estadual Igor Normando costura alianças com pelo menos dez partidos.

OBJETIVO

A meta é conquistar o maior tempo de todos no horário de propaganda eleitoral gratuita. E Edmilson Rodrigues (PSOL) já teve sacramentado o apoio do PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vale lembrar que a propaganda eleitoral só é liberada a partir de 16 de agosto, após os registros das candidaturas junto à Justiça Eleitoral. Antes disso, qualquer manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular e é passível de multa.

PORTO

DRAGAGEM

Considerada parte da estratégia para receber os visitantes que virão a Belém em novembro do ano que vem, para a COP 30, a dragagem de um trecho da Baía do Guajará, especificamente no porto da Companhia Docas do Pará (CDP), passou por sua primeira prova de fogo na semana passada, com a simulação de manobras dentro do canal de acesso na situação pós-dragagem. A simulação foi feita no Laboratório de Tanque de Provas Numéricas da Universidade de São Paulo (USP), acompanhada por uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e considerada um sucesso, o que abre caminho para a próxima etapa.

SUCESSO

A dragagem será necessária para adequar a profundidade do local à atracação de navios transatlânticos e de cruzeiros, para atender a demanda de desembarque. O projeto prevê a dragagem de um volume de aproximadamente 6,5 milhões de metros quadrados. Durante as simulações, que incluíram 15 manobras de três tipos de navios de cruzeiro no polígono de fundeio e manobras no porto de Belém, foi analisada a segurança da operação, considerando um calado máximo de 8,6 metros, considerando diferentes condições de velocidade da corrente e do vento, alinhadas com a climatologia da região.

EM POUCAS LINHAS

► De passagem por Belém, na última sexta-feira (21), para o XI Fórum TCE-PA e Jurisdicionados, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, defendeu que os debates sobre sustentabilidade não percam de vista a população local, para quem o desenvolvimento econômico é importante.

► “É preciso haver desenvolvimento com sustentabilidade e sustentabilidade com desenvolvimento. Precisamos conciliar esses conceitos”, disse.

► De 25 a 28 de junho o Pará vai ser a sede da reunião ordinária do Comitê Permanente de Gestão da Pesca e do Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros Continentais das Bacias Amazônica e Tocantins-Araguaia (CPG Norte).

► O órgão faz parte da rede institucional de pesca do país e é vinculado à Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

► O clima de pré-campanha para as eleições de outubro já é intenso, embora os prazos para convenções só comecem no dia 20 de julho.

► Após o segundo processo de licitação sem uma empresa classificada, devido às exigências legais do edital para a contratação de uma empresa especializada em estudos ambientais para o Condomínio Industrial de Castanhal, a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) decidiu abrir um novo processo, mas integrado à fase de construção do empreendimento.

► Desta vez será uma licitação, não apenas para o licenciamento, mas também fazendo do mesmo produto, documento, instrumento licitatório e toda a previsão de atendimento para a construção do distrito industrial.

► Em Ananindeua, seis nomes se apresentaram até o momento para a disputa da prefeitura. Além do atual prefeito, Daniel Santos (PSB), há o ex-deputado estadual Miro Sanova, pelo PT; o deputado federal Antônio Doido, pelo MDB; e a ex-deputada estadual Professora Nilse Pinheiro, pelo PDT. Os deputados Coronel Neil, do PL, e Eliel Faustino, do União Brasil, também devem participar da disputa.