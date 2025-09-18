R70: 'Essa PEC tem que ser enterrada', diz Otto Alencar sobre PEC da Blindagem

Participa + Brasil

Consulta pública avalia inclusão de vacina contra herpes zóster no SUS. Proposta prevê imunização de idosos a partir de 80 anos.

Avisos

Governo começou ontem a notificar patrões sobre atraso do FGTS de empregadas domésticas. Prazo vai até 31 de outubro.

CRÉDITO

QUEDA

Pesquisa divulgada ontem pela Serasa indica que no Brasil houve queda da busca por crédito, especialmente no setor do comércio. Contrariando essa tendência, contudo, Estados da região Norte como Amazonas e Roraima registraram alta, com índices de 30,7% e 22,8%, respectivamente. No Pará, a alta foi de 18,2%. Em todo Brasil, o indicador vinha de dois meses de alta. Na análise divulgada com os números, a Serasa informa que a desaceleração pode ter ocorrido em razão de negativas que negócios receberam nos últimos meses, o que desestimula a busca por recursos. Os dados levam em conta às contas de CNPJ para a concessão dos créditos.

COP

DEFESA

O senador paraense Beto Faro (PT) rebateu ontem notícia publicada pelo jornal americano The New York Times que voltou a questionar a logística de Belém como sede da Conferência Mundial do Clima (COP 30), marcada para novembro. Faro afirmou estar convencido de que os governos federal e estadual chegaram ao limite de suas capacidades fiscais para preparar a cidade, com o objetivo de receber autoridades e público em geral com dignidade.

RIQUEZA

O senador também ressaltou a riqueza cultural, gastronômica, urbanística de Belém, apesar de ser uma região historicamente isolada e discriminada pelos centros de poder do País. O parlamentar lembrou ainda que a conferência deve reforçar o princípio das responsabilidades comuns, exigindo dos países ricos compromissos compatíveis com o peso de sua responsabilidade sobre o agravamento da crise climática histórica, em especial no financiamento de medidas que possam estancar o aquecimento do planeta.

DIREITO

CONFERÊNCIA

O embaixador da Suíça no Brasil, Hanspeter Mock, será o ministrante da palestra de encerramento da VII Conferência Internacional de Direito Ambiental, que será realizada em Belém nesta sexta-feira (19). O evento é realizado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e organizado em parceria com a OAB-PA. Também haverá palestras dos presidentes da OAB, Beto Simonetti; da OAB-PA, Sávio Barreto; do Tribunal de Justiça do Pará, Roberto Moura; e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Herman Benjamin.

PARQUE

CONEXÃO

O Parque Estadual do Utinga, em Belém, começou a receber antenas de telefonia e internet para ampliar a conectividade no espaço. A medida já faz parte das ações para melhorar a conectividade dos visitantes que virão a Belém para a COP 30, em novembro. O trabalho está sendo feito pelo governo do Pará em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações, o Ministério das Comunicações, a prefeitura de Belém e operadoras de telefonia. A iniciativa também alcançará a Área de Proteção Ambiental (APA) da Ilha do Combu, que deve atrair um grande número de turistas durante a COP. Locais como Ver-o-Peso, Porto Futuro, Estádio Mangueirão e Parque da Cidade também receberão reforços.

VIGIA

CHORINHO

A cidade de Vigia vai receber o primeiro show do Quinteto Caxangá, que inicia, neste domingo, um programa de três apresentações no interior do Pará, chamado “Circulação Transamazônica”. Os espetáculos fazem parte do projeto premiado pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab) gerido pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp). O primeiro show será no museu de Vigia, com ingresso gratuito, neste domingo (21), a partir das 19h. O repertório contempla as quatro músicas do EP “Transamazônica”, lançado em abril deste ano, e clássicos nacionais do choro.

OFICINA

Na segunda-feira (22) haverá uma oficina com compositores locais e uma roda livre de choro, também aberta ao público, a partir das 15h. Do elenco do Caxangá participa o clarinetista João Marcos Palheta, que iniciou a carreira em uma banda de Vigia, já trabalhou com Fafá de Belém e está fazendo arranjos para Ivete Sangalo.

Em Poucas Linhas

► O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Gilmar Pereira, recebe nesta sexta-feira (19) a comenda Paulo Freire, edição 2025, concedida pelo Conselho Municipal de Educação de Belém (CME). A Comenda foi criada para reconhecer pessoas físicas ou jurídicas que tenham se destacado na defesa e promoção da educação pública ou prestado relevantes serviços à educação em geral no município de Belém. A cerimônia será às 17h, no auditório do CME.

► Em seis meses de funcionamento, o Hospital da Mulher do Pará, inaugurado em março, já realizou 152 cirurgias plásticas não estéticas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Das cirurgias já realizadas, 68 foram mamoplastias redutoras, uma das principais demandas da unidade. O procedimento é recomendado para alívio de dores na coluna, ombros e lombar.

► O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) realiza, nesta quinta-feira (18), a partir das 17h30, a solenidade de inauguração do novo prédio anexo ao edifício-sede da instituição, em Belém. O espaço reúne salas de reunião, auditório, refeitório, entre outras áreas.

► A Fundação Amazônia de Amparo à Estudos e Pesquisas (Fapespa) divulga hoje o Boletim de Resultados do PIB do Pará do 1º trimestre de 2025. Elaborado pela Diretoria de Estatística e de Tecnologia e Gestão da Informação da Fapespa, com base nos dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, a análise faz um retrato do desempenho econômico do Estado em 2025, destacando os principais setores econômicos, agropecuária, indústria e serviços, além de apresentar o comportamento PIB estadual em comparação ao Brasil.

► As ações que marcam os dez anos do naufrágio do navio Haidar são organizadas pela Promotoria de Justiça de Barcarena. Em nota divulgada ontem, o nome do órgão não foi citado.

► O governo do Pará inicia no dia 26 o pagamento dos servidores estaduais referente ao mês em curso. O calendário terá início com os militares inativos e os pensionistas civis e militares. Na sequência, receberão os aposentados civis e beneficiários de pensões especiais. O cronograma se encerra no dia 30 com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

► A vice-governadora Hana Ghassan faz, nesta sexta-feira (19), a entrega de cheques do Programa Habitacional “Sua Casa” para 550 famílias de Belém. A iniciativa garante recursos para a compra de material e para a contratação da mão de obra para reforma ou construção de moradias. O valor por família pode chegar a R$ 21 mil.