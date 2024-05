R70: 'Essa é a solução mais segura para todos os candidatos no Brasil'

Veículos

Pesquisa da Fenabrave mostra que a venda de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus cresceu 17,27% em abril.

Seletivo

Novo Pronto-Socorro de Belém abre inscrições para 244 vagas. Há oportunidades para os níveis médio e superior.

Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação (J. Bosco)

"Essa é a solução mais segura para todos os candidatos no Brasil.”

Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação, confirmou ontem o adiamento do primeiro Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que ficou conhecido como “Enem dos Concursos”, devido ao desastre causado pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

LIXO

RESPOSTA

Sobre nota publicada ontem neste espaço sobre a falta de contrato da Ciclus Amazônia, nova responsável pelo tratamento do lixo da capital, com a Guamá, gestora do aterro sanitário de Marituba, a Ciclus enviou nota à redação garantindo que, antes de iniciar suas operações, em abril, procurou a Guamá “por diversas vezes” para celebração de contrato de recebimento dos resíduos sólidos do município de Belém.

PREÇO

No documento, a nova responsável pelo tratamento do lixo produzido em Belém argumenta que, “sem nenhuma justificativa plausível”, a Guamá apresentou proposta no valor de R$ 183,84 por tonelada, muito superior ao preço atual de R$ 124,55, fixado em perícia judicial. Ainda segundo a Ciclus, se aplicado sem nenhum critério, o valor proposto “inviabilizaria a prestação de serviços, colocando em risco a saúde dos moradores”.

EMBATE

Atualmente, o lixo coletado pela Ciclus continua sendo depositado em Marituba. A Guamá foi obrigada a receber os caminhões por força de decisão judicial. O relacionamento entre as duas empresas, contudo, não é dos melhores. Fontes do município reclamam que a Guamá estaria fazendo operação tartaruga, atrasando a liberação dos carros e gerando impactos sobre a coleta.

MEIO AMBIENTE

CONSULTA

Está aberta a consulta pública para a revisão do Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), que estabelece ações para garantir o desenvolvimento sustentável. Lançado em 2020, o plano entra em revisão quatro anos após o seu lançamento. A consulta pública seguirá aberta até o dia 28 de maio. No site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) é possível ter acesso à minuta do anteprojeto de Lei do Plano Estadual Amazônia Agora e fazer contribuições ao conteúdo.

ANTEPROJETO

As sugestões serão avaliadas e poderão ser acrescentadas à versão final do anteprojeto de lei.

META

O Plano atual tem a meta de redução de, no mínimo, 37% das emissões de Gases de Efeito Estufa provenientes da conversão de florestas e do uso da terra, até 2030 – em relação à média entre os anos de 2014 a 2018 – e, a partir de então, com apoios adicionais, a redução de 43% até dezembro de 2035.

AÇAÍ

FESTIVAL

Foi confirmado para o período de 14 a 16 deste mês, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, a segunda edição do Festival Internacional Açaí Pará. Durante a programação, além de apresentar toda a cadeia que envolve o fruto no Estado, será ofertada uma série de cursos direcionados aos profissionais da área. O evento terá a participação da delegação do Departamento (Estado) de Putumayo, localizado na Amazônia colombiana.

INTERCÂMBIO

A comitiva chegará a Belém no dia 12 de maio e estenderá a permanência até o dia 17. A agenda inclui reunião com dirigentes de secretarias de Estado (Sedap e Semas), com o objetivo de conhecer as estratégias e políticas públicas estaduais para o fortalecimento das cadeias do açaí, cacau e outros frutos, além dos sistemas agroflorestais e os mecanismos para agregar renda para agricultores.

MEDICINA

PLANTAS

A Embrapa Amazônia Oriental acaba de publicar um catálogo ilustrado das plantas medicinais e aromáticas presentes no horto da instituição, em Belém. A publicação, que está disponível gratuitamente no site da Embrapa, traz 137 espécies amazônicas e de outras regiões, seus usos baseados no conhecimento popular e tradicional, identificação botânica das espécies, imagens e referências técnico-científicas.

BANCO

O Horto de Plantas Medicinais da Embrapa de Belém foi criado em 1988 com a implantação do primeiro banco ativo de germoplasma (coleção de plantas) de ipecacuanha e, em seguida, de jaborandi e curauá. Posteriormente, várias espécies foram incorporadas, formando diversas coleções e dando origem ao atual banco genético. As pesquisas desenvolvidas no local envolvem estudos de conservação, fenologia, cultivo, avaliação e caracterização morfológica, anatômica, molecular e fitoquímica.

Em Poucas Linhas

► O número de inquéritos da Polícia Federal sobre crimes de garimpo em áreas protegidas ou sem autorização na Amazônia Legal saltou de 154 para 298 em cinco anos, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que considera o período entre 2018 e 2022. Os dados, que representam um aumento de 93,5%, mostram que o Estado do Pará lidera o ranking, com 103 investigações. Em relação ao roubo de bens da União, comum em crimes de garimpo, Roraima foi o Estado com maior número, totalizando 160 inquéritos.

► O Ministério da Educação (MEC) vai apresentar protocolos de prevenção e resposta ao racismo nas escolas. Os editais com as propostas serão publicados nos próximos meses e poderão ser aplicados em todas as instituições de ensino do país – públicas e privadas. A medida faz parte do desenho da Política Nacional de Educação para as Relações Étnico-Raciais, que deve ser anunciada no próximo dia 14.

► A prefeitura de Barcarena foi premiada pelo Tribunal de Contas dos Municípios e pelo Ministério Público do Estado. A premiação do TCM foi referente à garantia de compra da agricultura familiar para a alimentação escolar. Já o prêmio do MP/PA foi para o projeto que garante as compras governamentais de pequenos empresários.

► A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde e Universidade Federal de Santa Catarina, está ofertando o Curso Formação em Auriculoterapia para profissionais de nível superior que atuam na Atenção Básica de Saúde em Belém. As inscrições para o curso semipresencial vão até o dia 10. A auriculoterapia é uma técnica da medicina tradicional chinesa de estimulação de pontos específicos da orelha, geralmente, por meio do uso de sementes vegetais esféricas aderidas à pele.