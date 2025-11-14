R70: 'Essa é a COP da implementação, mas isso não é possível sem financiamento', diz Ana Toni

Agronegócio

Brasil estima colheita de 354,8 milhões de toneladas de grãos, segundo levantamento da Conab para 2025/2026.

Alerta climático

Emissões de CO2 geradas por combustíveis fósseis vão bater recorde em 2025, diz relatório anual Global Carbon Budget.

BIOECONOMIA

IMPACTO

Lançado há três anos, o Plano Estadual de Bioeconomia (PlanBio) já beneficiou mais de 2,3 mil negócios e movimentou R$ 9 bilhões em 13 cadeias produtivas, o equivalente a 3,8% do PIB estadual, segundo dados divulgados pelo governo do Pará durante apresentação na COP 30. Ao todo seriam 400 mil famílias impactadas em todas as regiões do Pará, com investimentos próximos de R$ 1 bilhão.

PLANO

O programa também inspirou o Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia, que será lançado ainda durante a COP 30, em Belém. Entre as ações, destacam-se os incentivos fiscais a bionegócios e a criação de empregos verdes. Um dos destaques do plano é o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, inaugurado em outubro no Complexo Porto Futuro, em Belém. O espaço é o maior polo tecnológico da América Latina voltado à bioeconomia e o único no mundo com foco no uso sustentável do potencial da floresta. Outras iniciativas, como a Rota e a Vitrine da Bioeconomia, fortalecem o turismo sustentável e ampliam o alcance dos produtos e negócios amazônicos.

CERÂMICA

MARAJOARA

A importância histórica da cerâmica marajoara e o legado ancestral dessa manifestação milenar, mantida viva por artistas e coletivos contemporâneos que, ainda hoje, preservam, salvaguardam e compartilham esse saber. Esses foram alguns dos pontos abordados na programação realizada ontem na galeria Benedito Nunes, na Fundação Cultural do Pará (FCP). A roda de conversa contou com as participações de Ronaldo Guedes e Cilene Andrade, coordenadores do Ateliê Arte-Mangue Marajó, de Soure. Durante a programação foi lançada a Revista Aru, do Instituto Socioambiental (ISA).

INDÍGENA

EDUCAÇÃO

Até o dia 21 a Universidade do Estado do Pará (Uepa), em Belém, recebe o VIII Encontro do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena (Fneei) que reúne lideranças e delegações de todo o País. O evento, realizado no campus do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), traz como tema “Por uma Pedagogia dos Territórios e dos Biomas - Educação para Manejo do Clima e Proteção do Planeta”, destacando o papel da educação indígena na preservação ambiental e no enfrentamento da crise climática.

RITUAIS

A cerimônia de abertura foi marcada por rituais de proteção da Terra, apresentações das regiões e territórios representados e a tradicional Roda de Memória, que resgatou a trajetória de luta do Fneei até a realização da COP 30 em Belém.

CINEMA

COP 30

A atriz e cineasta paraense Dira Paes apresenta seu filme “Pasárgada” em duas sessões especiais durante a COP 30, reforçando a presença da cultura amazônica no maior evento climático do planeta. A obra - escrita, dirigida, produzida e protagonizada por Dira - acompanha Irene, uma ornitóloga que, isolada na floresta, reencontra sua sensibilidade e confronta os dilemas entre ciência e natureza, numa narrativa inspirada no poema de Manuel Bandeira.

SESSÕES

As sessões contam com apoio institucional do Centro Cultural Banco da Amazônia e serão realizadas nesta sexta às 15h, no Cine Dira Paes, do Palacete Pinho, com ingressos gratuitos pelo Sympla; e sábado (15), às 19h, no Centro Comunitário do Furo do Piriquitaquara, na ilha do Combu, voltada para as comunidades ribeirinhas.

AGRIZONE

COOPERAÇÃO

Como parte da programação paralela à COP 30, a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) firmou acordo de cooperação técnica com o Centro para Pesquisa Florestal Internacional e Agroflorestal Mundial (Cifor-Icraf). A cerimônia de assinatura foi realizada na Agrizone, espaço instalado na sede da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém. O objetivo da parceria é desenvolver projetos voltados ao fortalecimento da governança territorial, à capacitação de comunidades amazônicas e à ampliação dos Sistemas Agroflorestais (SAFs) e ações de Restauração Ecológica no Estado.

Em Poucas Linhas

► Por causa da COP 30 e do aumento do fluxo de visitantes em Belém, a Estação das Docas funcionará em horário estendido até sábado (15) e nos dias 20, 21 e 22, e 27, 28 e 29 de novembro. Nessas datas, o complexo turístico fechará às 2h, excepcionalmente.

► A administradora Poliana Bentes, especialista no setor ambiental, vai estar neste sábado na Green Zone, na sala Miritizeiro, no pavilhão Pará, discutindo pautas ambientais.

► O presidente do Conselho Regional de Odontologia do Pará (CRO-PA), Marcelo Folha, representou a entidade em cerimônia de celebração pelos 76 anos da Academia Brasileira de Odontologia (ABO). Durante o evento, a instituição empossou novos acadêmicos, entre eles o próprio Marcelo, que agora ocupa a cadeira 113, sendo o segundo paraense da história a ser imortalizado na Academia.

► Com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o Serviço Social da Indústria (Sesi) lança hoje, no Terminal Hidroviário da Tamandaré, a Embarcação Sesi Saúde Conectada. A iniciativa promete unir tecnologia, sustentabilidade e cuidado humano para levar atendimento de saúde a trabalhadores da indústria que vivem ou atuam em regiões ribeirinhas do Pará.

► Dados divulgados pelo Instituto Água e Saneamento, que promove o Dia Mundial do Banheiro no Brasil desde 2020, apontam que 4,5 milhões de brasileiros não têm banheiro em casa. Uma em cada três são crianças de 0 a 14 anos e 458 mil meninos e meninas estudam em escolas que não têm banheiro, segundo o Censo Escolar 2024. O acesso universal à água potável e ao saneamento constitui o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS 6) de um total de 17, em compromisso ratificado por todos os países-membros das Nações Unidas em 2015.

► O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS) apresentam hoje, em Belém, o Relatório Especial “Saúde e Mudanças Climáticas: Implementando o Plano de Ação em Saúde de Belém”. O documento traz informações sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde das populações e experiências sobre adaptação climática e saúde em diferentes países.