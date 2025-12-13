R70: 'Essa decisão não é apenas estranha. É grave', diz senador Carlos Viana (Podemos-MG)

Criminalidade

VACINAS

COBERTURA

Os 144 municípios do Pará receberam um novo alerta oficial da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) para o cumprimento das metas de vacinação contra a gripe Influenza entre crianças, idosos e gestantes, grupos mais vulneráveis ao desenvolvimento de formas graves da doença. A orientação aos municípios foi reforçada durante a reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) realizada na última quinta-feira, em que o destaque da pauta foi a ampliação da cobertura vacinal. Como incentivo, foi anunciado que os cinco primeiros municípios que alcançarem 90% de cobertura nos três grupos até fevereiro de 2026 receberão uma fantasia oficial do personagem Zé Gotinha para apoiar futuras campanhas educativas.



META

O Pará recebeu mais de 2,5 milhões de doses e tem como meta vacinar 90% do público prioritário — cerca de 1,7 milhão de pessoas. Até o momento, porém, apenas 391.125 doses foram aplicadas, o que corresponde a 15,67% de cobertura entre os grupos prioritários. Entre os municípios com melhor desempenho, destacam-se Primavera, Santa Luzia do Pará e Quatipuru entre os idosos; Bonito, Santarém Novo e Primavera entre as crianças; e Peixe-Boi, Curuá e Santa Luzia do Pará entre as gestantes.

REITOR

PARAENSE

O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), professor Gilmar Pereira, será agraciado com o título de Cidadão do Pará na próxima quarta-feira, 17. A homenagem, proposta pela deputada estadual Lívia Duarte (PSOL), reconhece a contribuição do educador maranhense ao desenvolvimento científico, social e educacional da Amazônia. Natural de Governador Archer (MA), Gilmar Pereira construiu sua trajetória na própria UFPA, onde se formou em Pedagogia e iniciou uma carreira dedicada à pesquisa, ao ensino e à gestão universitária.



EDUCAÇÃO

Engajado em causas de inclusão e interiorização do ensino superior, o reitor tem ampliado a presença da universidade em comunidades amazônicas, reforçando seu papel de polo científico e social na região. O título, concedido pela Assembleia Legislativa do Pará, será entregue durante o Fórum de Pós-Graduação da UFPA, reunindo parlamentares e representantes da comunidade acadêmica em celebração ao compromisso de Gilmar com a educação pública e com a Amazônia.

MOTOCICLETAS

BENEFÍCIOS

Sancionada e publicada no Diário Oficial do Estado, a Lei nº 11.282/25 estabelece benefícios no IPVA com foco nos proprietários de motocicletas e motonetas de até 200 cilindradas. A norma prevê o perdão total dos débitos do imposto acumulados até 2025, além de isenção total ou parcial para as motos (até 200 cc) pertencentes a quem não possui outro veículo. O benefício varia conforme o histórico de infrações: 100% de isenção para motocicletas sem multas nos últimos dois anos; 50% para aquelas com uma infração no período; e 30% de redução nos demais casos. A remissão e anistia dos débitos passa a valer 30 dias após a publicação da lei, no último dia 11.

IRMANDADE

CARIMBÓ

Após uma década de pausa, o Fest’Rimbó, um dos mais importantes eventos dedicados ao carimbó no Pará, está de volta. A 14ª edição ocorre entre os dias 18 e 20 de dezembro, no Barracão da Irmandade de São Benedito, em Santarém Novo, município da região do Salgado Paraense, que se tornou referência na mobilização pelo reconhecimento do carimbó como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. A retomada da celebração cultural também representa o reencontro de mestres, grupos tradicionais e comunidades que historicamente sustentam a força do carimbó na região. Serão mais de 30 apresentações, além de oficinas, rodas de conversa, palestras e atividades formativas que reforçam o caráter cultural, político e pedagógico do evento.



PRÊMIO

Aliás, a Irmandade do nordeste do Pará também foi anunciada como vencedora do 38º Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A iniciativa se destacou pela força comunitária e pelo papel central na preservação do carimbó e das tradições afro-indígenas no Pará.

EM POUCAS LINHAS

➤ O serviço de Dermatologia da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), realizará atendimentos gratuitos para avaliação de lesões ou feridas suspeitas de câncer de pele. A iniciativa, que integra a campanha Dezembro Laranja, será neste sábado (13), das 9h às 15h no Serviço de Referência Especializado em Dermatologia, no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), campus II, em Belém.

➤ Vários municípios do Pará recebem neste fim de semana um mutirão de cirurgias eletivas envolvendo 14 hospitais das redes estadual, municipal e filantrópica. A ação integra o programa Agora Tem Especialistas e busca ampliar procedimentos e reduzir filas de espera. A estimativa é de 700 cirurgias nos dois dias. Participam do mutirão as unidades de Belém, Castanhal, Santarém, Bragança e outros municípios.

➤ Um grupo de atletas paraenses de voleibol nikkei realizará neste sábado, 13, um café natalino para arrecadar fundos destinados a custear as despesas do Intercâmbio Nikkei 2026, que será sediado em Ananindeua no início do próximo ano. O evento esportivo reunirá delegações do Pará e de São Paulo, Chile, Argentina e México. Além do café, a programação inclui um bazar solidário, bingo e um bate-papo com a consultora de imagem e estilo Nathalia Iketami.

➤ O Campus Monte Alegre da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) realiza neste sábado a 1ª Corrida Ufopa Monte Alegre, evento esportivo aberto à comunidade acadêmica e ao público em geral. A corrida terá percurso de 6 km, partindo das dependências do campus e seguindo por vias urbanas do município de Monte Alegre.

➤ O domingo (14) será de Natal no Parque Estadual do Utinga, a partir das 7h, com a chegada do Papai Noel às 8h. A programação integra a campanha Natal Solidário da “Liga do Bem”, com arrecadação de brinquedos e cestas básicas.