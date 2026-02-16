R70: 'Espetáculo de circo', diz Barack Obama sobre vídeo publicado por Donald Trump

“Frustante”

A imprensa norueguesa exaltou Lucas Pinheiro após ouro pelo Brasil nos Jogos de Inverno e lamentou a “perda” do atleta.

Declínio populacional

Pesquisadores da UFPR estão mobilizados em busca uma solução para evitar a extinção dos jumentos no Brasil.

FÓRUM

CONSTRUÇÃO

Belém sediará pela primeira vez, nos dias 9 e 10 de março, o X Encontro do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), no Centro Cultural Caixa, no Porto Futuro II, reunindo representantes de 16 estados para discutir temas como habitação, infraestrutura e desenvolvimento urbano, além de fortalecer a articulação entre o setor produtivo, instituições financeiras e poder público.

DEBATES

A programação inclui debates sobre financiamento habitacional, FGTS, Novo PAC, descarbonização e uso de inteligência artificial na construção civil, com participação de autoridades como o ministro das Cidades, Jader Filho, e destaque para a palestra do ex-jogador Zico sobre liderança, que deve atrair público além do meio empresarial. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis na plataforma Sympla.

FEIRA

CRÉDITO

A Feira da Indústria do Pará, que será realizada de 20 a 23 de maio, contará com um hub do sistema financeiro dedicado à apresentação de linhas de crédito e soluções financeiras voltadas a empresas e empreendedores em fase de estruturação de novos negócios. O espaço reunirá informações sobre financiamentos com condições ajustadas às demandas do setor industrial, com a proposta de ampliar o acesso ao crédito, estimular investimentos e fortalecer o ambiente de negócios no estado, contribuindo para o desenvolvimento econômico regional por meio do apoio direto ao setor produtivo.

MAQUINÁRIO

APREENSÃO

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam, no último sábado (14), uma máquina agrícola motoniveladora e inversores fotovoltaicos na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Gurupi, em Cachoeira do Piriá.

ICMS

A máquina, avaliada em R$ 220 mil, saiu de Belém com destino a Itapecuru-Mirim (MA), mas as notas fiscais apresentaram irregularidades, sem o destaque do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido. Após consulta aos sistemas, a fiscalização constatou que a empresa emissora não era optante do Simples Nacional e que a operação não se enquadrava como venda de ativo imobilizado. A nota foi desconsiderada, o equipamento retido e lavrado Termo de Apreensão e Depósito no valor de R$ 42,2 mil.

CONSELHO TUTELAR

COOPERAÇÃO

Uma das propostas que chegaram à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) estabelece diretrizes para a cooperação entre o Estado e os municípios voltadas ao fortalecimento institucional e à valorização dos conselhos tutelares, por meio de adesão voluntária a políticas de apoio. O texto de autoria do deputado Wanderlan Quaresma (MDB) prevê a possibilidade de suporte técnico, institucional e cofinanciamento estadual, condicionados à disponibilidade orçamentária. Para acessar os recursos, os municípios deverão fixar, por lei própria, remuneração mínima de R$ 3.040 mensais para conselheiros tutelares, com jornada de 40 horas semanais, sem prejuízo da autonomia municipal para legislar sobre o tema. Caberá ao Executivo definir os procedimentos de comprovação e critérios adicionais de priorização.

HOSPITAIS

TRANSPARÊNCIA

O Complexo Hospitalar da UFPA/Ebserh liderou pelo segundo ano consecutivo o ranking nacional de agilidade no atendimento a pedidos de acesso à informação do Executivo Federal, segundo o Painel da Lei de Acesso à Informação da CGU. Em 2025, a instituição registrou tempo médio de resposta de 1,7 dia, frente à média nacional de 13,9 dias, com 100% das solicitações atendidas dentro do prazo legal e índice de satisfação de 88,6%. Ao longo do ano, o CHU-UFPA, que reúne os hospitais Barros Barreto e Bettina Ferro, respondeu a 67 pedidos.

TARTARUGA

RESGATE

Agentes do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará (Graesp) realizaram, ontem, o resgate de uma tartaruga marinha da espécie Caretta caretta, encontrada debilitada na Praia do Farol Velho, em Salinópolis, após acionamento de moradores e do Projeto de Monitoramento de Desova de Tartarugas Marinhas. O animal, agora, está recebendo cuidados na Ufra.

EM POUCAS LINHAS

► As Usinas da Paz terão horário alterado durante o período do carnaval, como informado pela Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac). Os complexos fecham nesta segunda-feira (16) e na terça-feira (17). As atividades serão retomadas na quarta-feira (18), a partir das 12h, conforme a programação de cada unidade. Também em clima de carnaval, quem procurava uma programação para a família e crianças aproveitou as atrações do Complexo Porto Futuro, com apresentação de escolas de samba do grupo especial, e no Parque da Cidade, com atividades mais voltadas ao público infantil.

► A Federação de Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) participou da 87ª Sessão Plenária Extraordinária do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Coema), realizada na sede da Semas, com representação do vice-presidente Vilson Schuber. A reunião tratou da aprovação de ata e da análise de licenças prévias de projetos de mineração “Bonito”, “Mocambo” e “Cuiú-Cuiú”, além de outros assuntos gerais. A Faepa integrou o quórum ao lado de 12 entidades, como OAB, Fiepa e órgãos estaduais, reforçando a atuação da federação no acompanhamento de pautas ambientais com impacto no setor agropecuário.

► O filme brasileiro “O Agente Secreto” acrescentou na noite de ontem mais um troféu à sua estante. O longa de Kleber Mendonça Filho recebeu o troféu de Melhor Filme Internacional do Independent Spirit Awards. Adolpho Veloso, outro representante brasileiro na disputa, ganhou na categoria de melhor fotografia por seu trabalho em “Sonhos de Trem”. O Spirit Awards é considerado como a principal premiação do cinema independente dos Estados Unidos. Os dois filmes também disputam o Oscar 2026, cuja cerimônia está marcada para o próximo dia 15 de março.