R70: 'Espero um acordo entre Irã e Israel. Às vezes eles precisam lutar entre si', diz Donald Trump

Mordomia

De palacete a cobertura, casas de diplomatas no exterior custam R$ 174 milhões ao governo brasileiro.

Davi x Golias

Goleado pelo Bayern no Mundial, o Auckland City paga R$ 2 mil a seus jogadores. A folha do Bayern soma 430 milhões de euros.

PETRÓLEO

MOVIMENTAÇÃO

Esta semana será de intensa movimentação no que diz respeito ao projeto do governo brasileiro de avançar nos estudos para a extração de petróleo na Foz do Amazonas, na chamada Margem Equatorial. A Agência Nacional de Petróleo confirmou para esta terça-feira, 17, a realização da 5ª Rodada da Oferta Permanente de Blocos de Petróleo. Ao todo, serão leiloados 172 blocos e, desses, 47 estão localizados na bacia da foz do Amazonas, em áreas adjacentes ao Bloco 59, arrematado em leilão em 2013 e atualmente em processo de licenciamento.

AÇÃO

Na última quinta-feira, dia 12, o Ministério Público Federal (MPF) ingressou com ação na Justiça Federal, pedindo a imediata suspensão do leilão. Segundo o órgão, a medida quer impedir a oferta de 47 blocos da bacia da foz do Rio Amazonas “até que sejam cumpridas uma série de medidas previstas na legislação socioambiental”.

LICENÇA

Pelo menos até o momento, o leilão está mantido e 12 empresas já apresentaram declarações de interesse e garantias de oferta para esses setores. A Agência Nacional do Petróleo não comentou a ação do MPF, mas emitiu nota afirmando que o leilão “segue todos requisitos legais” e que “as empresas que arrematem blocos em qualquer bacia, terão que obter licença do órgão ambiental competente para poder iniciar atividades de pesquisa e de exploração”.

TERRA

REGISTROS

Apenas neste ano o Tribunal de Justiça do Pará já emitiu 9.716 títulos de terra dentro do programa Solo Seguro Favela. A meta é fechar 2025 com a marca de 20 registros no Estado. Na semana passada, mil títulos de propriedade foram entregues nos municípios de Parauapebas e Curionópolis.

REGULARIZAÇÃO

Durante o fim de semana, foram realizadas ações em Marituba e na capital, Belém. No Pará, o Solo Seguro Favela é coordenado pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). O programa é desenvolvido em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

SAÚDE

ACORDOS

Com um ano de funcionamento, a Câmara de Resolução de Demandas de Saúde, coordenada pela Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE), registrou seis mil atendimentos.

CÂMARA

Criada em maio de 2024, a Câmara busca oferecer soluções rápidas para demandas de saúde de moradores de Belém e de pacientes internados em unidades da capital para desafogar o Judiciário e garantir acesso mais rápido aos serviços de saúde. A maioria das demandas atendidas está relacionada ao agendamento de consultas, seguido por exames e transferências hospitalares. Segundo a PGR, 70% das solicitações têm sido resolvidas administrativamente.

ETARISMO

COMBATE

A Assembleia Legislativa do Pará aprovou projeto de lei que determina a criação do Programa de Conscientização e Prevenção contra o Etarismo na rede estadual de saúde, em escolas e universidades públicas do Estado. Para isso, o Poder Executivo deverá promover educação permanente aos profissionais de saúde, palestras educativas, distribuição de cartilhas informativas e a inclusão de normas contra o etarismo nos regimentos escolares, com base no Estatuto da Pessoa Idosa. O projeto ainda depende de sanção governamental.

CAMETÁ

AÇAÍ

A prefeitura de Cametá deve criar, com urgência, um programa de cadastro permanente de produtores e manipuladores de açaí, com emissão de Guias de Trânsito Vegetal (GTVs). A medida atende à recomendação feita pelo Ministério Público Estadual do Pará para evitar riscos sanitários que podem favorecer a transmissão da Doença de Chagas. O documento foi expedido, segundo o órgão, após serem identificadas “falhas como a ausência de licença sanitária, má higienização durante o manuseio e transporte inadequado do fruto”. Caso a recomendação não seja atendida, o município será alvo de ação judicial.

EM POUCAS LINHAS

O ministro do Turismo, Celso Sabino, comemorou o aumento da frequência de turistas estrangeiros no País, especialmente o crescimento na região Norte. Segundo ele, os números “refletem o fortalecimento da imagem do Brasil no exterior e o empenho do Governo Federal em posicionar o país como um destino de referência”.

Além de anunciar, no fim de semana, a nova rota Belém-Miami, a empresa aérea Gol anunciou que, para atender à demanda relacionada à COP, ampliará de duas para três as frequências semanais das viagens durante o encontro do clima na capital paraense. Já passageiros que compraram voos diretos para Brasília pela empresa Azul estão recebendo comunicados para optarem por viagens com escalas em cidades como Recife ou Belo Horizonte. A companhia deixará de operar com as viagens de Belém, sem escalas, para a capital federal. Com isso, a viagem de cerca de duas horas e meia poderá durar mais de cinco horas.

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, da Universidade do Estado do Pará (Uepa), está fazendo a chamada 2025 para Alunos Especiais até o dia 30 de junho.

O alvo são pessoas com nível superior que queiram aprofundar conhecimentos em temas ambientais. São ofertadas 160 vagas para alunos especiais. Os candidatos podem se inscrever em até duas disciplinas do programa.

A Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEIRDH), em parceria com o Sebrae-PA, promove entre os dias 16 e 18 de junho a “Trilha Digital para Geradores de Conteúdo”, curso voltado para quem deseja criar conteúdos online. A trilha integra o projeto “Juventude Empreendedora”, criado em 2023 e lançado durante o Y20 — evento internacional preparatório para o G20.

O prédio da Estação da Cidadania São Brás, em Belém, ficará fechado para atendimento ao público. A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informou que o local precisará passar por “ajustes operacionais e adequações internas”. Os atendimentos agendados para estas datas serão remarcados.