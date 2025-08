R70: 'Espero que a Margem Equatorial contribua com isso', defende Magda Chambriard

Dengue

O Instituto Butantan vai desenvolver e testar medicamento contra o zika vírus. Objetivo principal é proteger as grávidas.

True Crime

Perto da liberdade, Maníaco do Parque se diz um ‘novo homem’ e mira mudança de nome: ‘Aquele Francisco não existe mais’.

COP 30

SEM PLANO B

Apesar da grande repercussão da entrevista do presidente da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), embaixador André Corrêa do Lago, afirmando que um grupo de países pediu mudanças na sede da Conferência, fontes do governo brasileiro garantem que não há qualquer chance de transferência do evento. Na sexta-feira (1), durante entrevista coletiva, o próprio Lago fez questão de ressaltar que “não há plano B”. A expectativa é de que, nos próximos dias haja uma acomodação dos preços e as delegações que ainda estejam sem hospedagem fechem os contratos com hotéis e imóveis privados.

PREÇOS

Nesta semana, os organizadores da COP vão reforçar a comunicação internacional sobre a plataforma que disponibiliza hospedagens para o período da COP 30 em Belém. A contratada é a mesma que atuou nas edições anteriores da COP, como a de Dubai (Emirados Árabes) e a de Baku (Azerbaijão). Na semana passada, chegava a 2,7 mil o número de quartos já disponíveis para locação entre hotéis, apartamentos e casas em condomínios por temporada, além de residências privadas, disponíveis exclusivamente durante a COP 30, com preços a partir de U$ 100 a diária, o equivalente a R$ 500.

IMÓVEIS

Um grande casarão restaurado, na avenida Presidente Vargas com a rua General Gurjão, em frente à praça da República, é um dos termômetros de como Belém vem se preparando para receber em novembro a COP 30. Pertencente a David Abud, o imóvel já foi totalmente reformado para oferecer onze quartos. As instalações são voltadas a hospedagens.

LOCAÇÃO

Em tempos de debates sobre vagas na capital disponíveis para a conferência, empresários e donos de imóveis da capital paraense vêm dando alertas: a grande procura por hospedagens sentida em Belém é também pressionada por intermediadores de fora, que vêm inflacionando valores na procura de visitantes pela cidade. Cabe atenção, para fechar negócio com quem realmente é da terra, diretamente com os proprietários.

DESOCUPAÇÃO

TERRA DO MEIO

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) deu início à notificação de 43 ocupações irregulares na Estação Ecológica Terra do Meio, no Pará. A meta é garantir a desocupação dessas áreas e a retirada voluntária de gado em até 60 dias. A medida, diz o órgão, “faz parte de uma estratégia de proteção e ordenamento territorial da unidade, que já apresenta resultados concretos: o desmatamento caiu 98% entre 2022 e 2024, e mais de 3.300 cabeças de gado foram retiradas desde outubro de 2023”.

BARREIRA

A Estação Ecológica Terra do Meio, com 3,3 milhões de hectares, é uma das áreas de maior biodiversidade da Amazônia. As ocupações ocorrem principalmente nas vicinais Transiriri e Leão. A instalação de uma barreira permanente de fiscalização, que também serve de base para ações sociais e ambientais, fortalece o controle territorial na região. O ICMBio ainda avalia medidas judiciais ou ações de comando e controle para garantir a reintegração de posse. A proteção da Terra do Meio é considerada estratégica não apenas para a unidade, mas para todo o mosaico de áreas protegidas do Xingu.

FEMINICÍDIO

PREVENÇÃO

O Ministério Público do Estado do Pará vai implantar, em parceria com a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e da Fundação ParáPaz, o programa “MP bate à sua porta”. A iniciativa prevê visitas domiciliares pela Patrulha Maria da Penha para acompanhamento de mulheres com medidas protetivas. Os endereços serão definidos a partir de dados compartilhados pela Delegacia com a Promotoria de Justiça de Violência Doméstica de Belém. A ideia é fazer um trabalho preventivo - já que tem sido comum que mesmo mulheres sob medida protetiva acabem sendo vítimas até de feminicídio.

EM POUCAS LINHAS

➤ Obras da fotógrafa paraense Walda Marques entraram no acervo do Instituto Moreira Salles, localizado em São Paulo.

➤ Em julho deste ano o instituto comprou da artista seis fotonovelas - histórias de amor contadas por meio de fotografias.

➤ As obras agora são disponibilizadas para consulta pelo público que frequenta o espaço.

➤ O Parque Zoobotânico Mangal das Garças ganha hoje um novo morador. Um exemplar do gavião-caboclo será apresentado.

➤ O animal, que tem cerca de 55 centímetros de comprimento, também é conhecido pelos nomes de casaca-de-couro, gavião-fumaça, gavião-puva, gavião-telha, gavião-mariano e gavião-tinga.

➤ Como parte da programação, haverá oficina criativa para confeccionar gaviõezinhos de papel.

➤ Estão abertas as inscrições para o V Congresso do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (UFPA), que será realizado nos próximos dias 20 e 21 de agosto, em Belém.

➤ Com o tema “Amazônia: fonte de profissionais, de conhecimento e de inovação em saúde”, o evento é voltado para estudantes, residentes, docentes e trabalhadores da saúde.

➤ A programação inclui conferências, mesas-redondas, palestras e apresentação de 121 trabalhos científicos.

➤ O Complexo Hospitalar é formado pelos hospitais universitários Barros Barreto e Bettina Ferro, vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

➤ Com a participação ao menos cinco ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e especialistas de diversas regiões do Brasil, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) realizará, de 6 a 8 de agosto, o Seminário CO P30 sobre Trabalho Decente.

➤ O evento vai reunir coordenadores nacionais dos programas que a Justiça do Trabalho desenvolve em todas as regiões do País.

➤ O Brasil tem 993 mil crianças e adolescentes fora das escolas; 67% são negros e indígenas.

➤ O levantamento é do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).