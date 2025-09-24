R70: 'Esperava mais coragem dele', diz Eduardo Bolsonaro sobre Hugo Motta

Negociações avançam

Controladores de voo decidem suspender greve em aeroportos. A paralisação estava prevista para começar hoje.

Todo o Brasil

Turismo muda regras de check-in e check-out de hospedagens. Portaria padroniza diária de 24 horas nos hotéis.

COP

NA ONU

A Conferência sobre Mudanças Climáticas que será realizada em novembro em Belém foi um dos pontos tratados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no discurso de abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York. Segundo Lula, a COP 30 “será a COP da verdade”. “Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta”, disse, ao cobrar que os países ricos se comprometam com medidas para conter as mudanças climáticas.

COBRANÇA

Lula afirmou que os brasileiros estão fazendo o dever de casa e disse esperar o mesmo das nações ricas. “O Brasil se comprometeu a reduzir entre 59% e 67% suas emissões, abrangendo todos os gases de efeito estufa e todos os setores da economia. Nações em desenvolvimento enfrentam a mudança do clima ao mesmo tempo em que lutam contra outros desafios. Enquanto isso, países ricos usufruem de padrão de vida obtido às custas de 200 anos de emissões”, acusou. Ainda segundo Lula, a COP 30, em Belém, será uma oportunidade para o mundo “conhecer a realidade da Amazônia”.

VIVEIRO

ENTREGA

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), em parceria com a Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara), entregou nesta semana, em Belém, um viveiro com capacidade para produzir mais de 15 mil mudas por ano. O equipamento será utilizado na recuperação de áreas onde houve retirada de vegetação para a abertura de pistas de pouso pelo órgão da aviação civil. O espaço garantirá uma produção contínua de mudas, essenciais para a recomposição da vegetação durante obras de infraestrutura aeroportuária. Na semana passada, equipes do Ideflor-Bio e da Comara montaram o viveiro e participaram de uma oficina de capacitação sobre produção de mudas.

MONITORAMENTO

ENCONTRO

De 30 de setembro a 2 de outubro Belém será sede do primeiro evento no Brasil dedicado à Missão Biomass, da Agência Espacial Europeia (ESA). Lançada em abril deste ano, a missão foi criada para mapear com precisão a biomassa florestal do planeta e quantificar os estoques de carbono das florestas. O encontro, intitulado “Cooperação Brasil e Agência Espacial Europeia em dados e aplicações de observação da Terra da Missão Biomass”, ocorrerá no auditório do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), instalado no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, e reunirá especialistas nacionais e internacionais.

ROMARIA

CONCURSO

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur) lançou ontem a 38ª edição do Concurso de Ornamentação de Embarcações do Círio Fluvial, o Prêmio Carlos Rocque, no Comando do 4º Distrito Naval. No evento, foi divulgada a bandeira de identificação do concurso, que integra oficialmente o calendário da festividade. A Marinha do Brasil apresentou as regras de navegação e de segurança para a romaria das águas. Em 2025, a expectativa é que cerca de 250 embarcações participem da procissão, que percorre 10 milhas náuticas pela baía do Guajará, saindo do trapiche de Icoaraci até a escadinha do cais do porto, em Belém.

SUS

INTEGRAÇÃO

Será realizado hoje, em Belém, o I Seminário do Pará SUS Digital, iniciativa do programa “Agora Tem Especialistas”, do Ministério da Saúde. Promovido pela pasta, por meio da Secretaria de Informação e Saúde Digital (Seidigi), o evento conta com a parceria da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), das universidades Federal (UFPA) e Estadual do Pará (Uepa), além da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Pará (Comsems Pará). Segundo o governo federal, o Pará foi escolhido para sediar o seminário em razão da diversidade geográfica, da representatividade das 13 Regionais de Saúde e da consolidação de serviços de saúde digital em mais de 100 municípios. A proposta é fortalecer a integração entre instituições, compartilhar experiências inovadoras e ampliar o acesso da população a especialistas, garantindo mais equidade no atendimento pelo SUS.

EM POUCAS LINHAS

► Apoio no combate ao desmatamento e incentivo à economia circular e à bioeconomia foram compromissos firmados pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Alex Carvalho, durante a participação na Semana do Clima de Nova York,ontem. Carvalho dividiu um painel com o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Raul Jungmann e com Renata Nobre, secretária adjunta de Recursos Hídricos e Clima da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

► Um mutirão reunindo órgãos do Judiciário, do governo do Estado e da prefeitura oferece até hoje, para a população de rua, acesso a serviços essenciais. O atendimento está sendo feito na praça Dom Pedro II e faz parte do programa “Pop Rua Jud Pará”. O mutirão oferece uma série de serviços documentais gratuitos e também disponibiliza atendimentos na área de saúde e bem-estar.

► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abriu as inscrições ao Processo Seletivo Específico para Indígenas e Quilombolas. O prazo segue até 17 de outubro pelo site da instituição. No ato da inscrição é necessário apresentar documento que comprove identidade étnica indígena ou declaração de pertencimento à comunidade quilombola. A prova está marcada para 14 de dezembro.

► A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) autorizou o início dos estudos técnicos ambientais para implantação do Condomínio Industrial de Castanhal. A medida marca uma etapa fundamental para a obtenção das licenças ambientais, que permitirão avançar para a contratação das obras.

► O Centro de Apoio Operacional de Políticas Criminais, Execução Penal e Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público do Pará (MPPA) divulgou, ontem, nota técnica sobre as garantias constitucionais que asseguram o direito à assistência religiosa no sistema prisional. Entre os pontos abordados na nota estão a necessidade de respeito à diversidade de crenças e descrenças e a vedação de práticas discriminatórias.