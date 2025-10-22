R70: 'Escândalo judicial', diz esposa após prisão do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy

Medição pela axila

Sociedade Brasileira de Pediatria atualiza classificação da febre em crianças: a temperatura mudou de 37,8°C para 37,5°C.

Turismo

Estrangeiros gastam em média US$ 170 por dia e ficam em torno de 12 noites no Brasil, revela a Embratur.

TACACAZEIRAS

PATRIMÔNIO

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) abriu consulta pública para que a sociedade se manifeste sobre a proposta de registro do Ofício de Tacacazeira como Patrimônio Cultural do Brasil. As manifestações podem ser enviadas por e-mail ou via postal para o órgão até 19 de novembro. As contribuições recebidas serão analisadas pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, órgão máximo de decisão do Iphan para o reconhecimento de bens culturais brasileiros.

CÍRIO

PREMIAÇÃO

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur) realiza hoje a cerimônia de entrega do Prêmio Carlos Rocque, que homenageia os vencedores da 38ª edição do Concurso de Ornamentação das Embarcações do Círio Fluvial. O evento será às 10h, no Instituto de Ciências da Arte (ICA/UFPA). O concurso faz parte da programação oficial do Círio de Nazaré. As embarcações foram avaliadas por um júri formado por especialistas em arte, turismo e design que devem considerar critérios como ornamentação religiosa, postura da tripulação, segurança da navegação e cumprimento das normas da Capitania dos Portos. As premiações contemplam os três primeiros colocados nas categorias Embarcações Regionais e Outros Tipos de Embarcações.

FRONTEIRAS

POLÊMICA

O senador paraense Beto Faro manifestou a posição da bancada do PT contra o projeto de lei que propõe a regulamentação das faixas de fronteira e a ratificação de áreas rurais acima dos módulos fiscais sem a devida vistoria presencial dos órgãos competentes, entre eles o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). A proposta, que foi analisada ontem na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária em regime de urgência, reacende o debate sobre a ocupação das faixas de fronteira, consideradas sensíveis sob o ponto de vista da soberania e do controle fundiário.

COP

CHAMADO

Estão abertas as inscrições para a seleção de apresentações culturais que farão parte da programação oficial do Pavilhão Pará, espaço do Estado na Green Zone da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30). A chamada é voltada a órgãos públicos estaduais e municipais interessados em propor atividades culturais de até 50 minutos, que expressem a diversidade e a criatividade da cultura paraense no contexto da agenda climática global. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por formulário eletrônico, até o dia 29.

JUSTIÇA

ACESSO

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) foi contemplado, pelo segundo ano consecutivo, com o Selo Linguagem Simples, concedido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A premiação reconhece os Tribunais que adotam práticas de comunicação clara e acessível, tanto nas decisões judiciais quanto na interlocução com o público. O selo é concedido anualmente, em alusão às comemorações do Dia Internacional da Linguagem Simples, transcorrido no último dia 13. O CNJ ainda vai divulgar a data de entrega do selo aos Tribunais.

MINERAÇÃO

CRISE

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) enviou ofício ao Ministério de Minas e Energia (MME) solicitando medidas emergenciais e definitivas que garantam a suplementação orçamentária para a Agência Nacional de Mineração (ANM). No documento, o presidente da entidade, Paulo Ziulkoski, afirma que sem esses recursos há risco de paralisação total ou parcial da autarquia.

ROYALTIES

A crise na agência pode afetar o recolhimento da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem), os royalties pagos aos municípios pela atividade mineral. Em alguns casos, segundo a Confederação, esses royalties superam o próprio Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

EMPREGO

FEIRÃO

A prefeitura de Belém promove hoje o primeiro Feirão de empregos do município. A iniciativa reúne 28 empresas com vagas de contratação imediata, totalizando mais de 100 oportunidades. Haverá vagas para estágio, Jovem Aprendiz, PcDs e realocação profissional. O feirão será realizado na sede da Fundação Cultural do Pará (FCP), na avenida Gentil Bittencourt.

Em Poucas Linhas

► Será nesta quarta-feira (22) a escuta pública convocada pelo Ministério Público Federal sobre a privatização de serviços de saúde no Pará. O evento será no auditório da sede da instituição em Belém, a partir das 14h. Qualquer pessoa pode se inscrever para se manifestar. As inscrições serão no local, meia hora antes do início do evento, por ordem de chegada.

► Os atletas paraenses Néia Valente, Alison Silva e Juliana Castro conquistaram o Campeonato Brasileiro de Skate Longboard 2025, realizado no fim de semana em São Paulo (SP). Néia, de Salinópolis, foi campeã brasileira na categoria Amador Feminino, seguida por Juliana, de Belém, que ficou com a medalha de prata. No Amador Masculino, Alison, de Castanhal, também subiu ao topo do pódio.

► A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) recebeu nesta semana o vice-presidente da Coletividade Territorial da Guiana Francesa (CTG) e delegado ao Desenvolvimento Econômico, Jean-Luc Le West. Na pauta do encontro, o alinhamento de áreas estratégicas que irão compor o tratado de cooperação entre o governo do Pará e a Comissão de Trabalho das Guianas que deve incluir a expansão de parcerias em pesquisa científica, inovação tecnológica e intercâmbio cultural, com ênfase em soluções sustentáveis para a Amazônia.

► A Fundação Cultural do Pará (FCP) realiza, de amanhã (23) a sábado (25), a 1ª Mostra Curupira de Arte e Meio Ambiente, no Núcleo de Oficinas Curro Velho, em Belém. A programação gratuita é resultado de parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Organização Proteção Animal Mundial (WAP).

► O 1º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Santarém marcou para 12 de dezembro o Mutirão de Divórcio Consensual, no Fórum da Comarca de Santarém. As inscrições podem ser feitas até 10 de dezembro, das 8h às 13h, na Secretaria do 1º Cejusc.