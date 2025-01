R70: 'Era para ele estar aqui, ele é amigo do presidente Trump', diz Michelle Bolsonaro nos EUA

Posse nos EUA

O Grupo Liberal faz hoje a cobertura da cerimônia de posse de Donald Trump, com transmissão nas redes, portal e Liberal+.

Combustíveis

Escalada do preço do petróleo gera alerta no Brasil. Segundo a Abicom, defasagem média da gasolina chegou a 13% na sexta-feira.

(J.Bosco)

"Era para ele estar aqui, ele é amigo do presidente Trump, amigo da América.”

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, reiterou que o marido, Jair Bolsonaro, sofre perseguição política no Brasil e que está triste de não poder participar da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, nesta segunda.

RELIGIÃO

VIAGENS

Festas como o Círio de Nazaré estão entre os cinco principais atrativos para viajantes brasileiros, segundo pesquisa da Nexus que esboça um retrato do turismo no País. Foram ouvidas 5.542 pessoas, a partir de 16 anos, em todos os estados e no Distrito Federal. Na análise por perfil de turista, esse tipo de viagem é mais popular entre as pessoas com mais de 60 anos, divorciadas, solteiras ou viúvas.

PRAIA

Na média geral, a pesquisa revelou que belezas naturais, preço baixo e a possibilidade de reencontrar familiares e amigos são os principais fatores levados em conta na hora de escolher um destino nacional. Sem surpresas, os números apontam ainda que a atração turística preferida do brasileiro é a praia, primeira opção para 35% dos entrevistados. Natureza e ecoturismo aparecem em segundo lugar no ranking. Em terceiro lugar, empatadas, estão as atrações culturais ou históricas e as envolvendo saúde e bem-estar.

GESTÃO

INTEGRAÇÃO

A prefeitura de Belém anunciou que vai integrar informações de todas as secretarias municipais com a criação do programa “Prometas”. A ideia é permitir “uma visão abrangente e mais precisa dos indicadores de desempenho, além de contribuir na tomada de decisões”.

SEM PAPEL

O projeto prevê a criação de um painel de controle que permitirá à prefeitura monitorar, em tempo real, o andamento de cada iniciativa. Outras novidades na área serão a implantação do processo administrativo eletrônico, que vai eliminar o uso de papel na gestão interna, além da criação de um portal único de serviços com cadastro unificado dos cidadãos de Belém.

DENGUE

COMBATE

A Secretaria de Saúde de Belém marcou para a sexta-feira, 24, o próximo mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti, que causa doenças como dengue, chikungunya e zika. Desta vez, a ação será no distrito de Outeiro. Na semana passada, a Sesma realizou o mutirão no bairro do Tapanã. Foram visitados 1,2 mil imóveis e eliminados 254 focos do mosquito, além de notificados três casos suspeitos de dengue. Esses números poderiam ser ainda maiores, uma vez que, em muitas casas, os moradores não permitiram a entrada dos agentes.

JUSTIÇA

AVALIAÇÃO

A Corregedoria Nacional de Justiça marcou para o período entre 10 e 13 de março as inspeções no Tribunal de Justiça do Pará. Durante a inspeção, os corregedores acompanham as atividades dos tribunais para mapear boas práticas e apontar a necessidade de melhorias. Além do TJPA, outras inspeções estão previstas para este semestre. A primeira será no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA), entre os dias 3 e 6 de fevereiro. No mesmo mês, entre 17 e 19, a visita será realizada no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP). Ainda no primeiro semestre, serão inspecionados o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN), entre 24 e 26 de março, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), entre 7 e 10 de abril, e o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), de 5 a 7 de maio.

CLÁSSICO

INGRESSO

Sócios e público em geral podem comprar, a partir de hoje, ingressos para a final da Supercopa Rei, marcada para o dia 2 de fevereiro, no Mangueirão, em Belém. O título será disputado pelos clubes cariocas Flamengo e Botafogo. Será a primeira vez que o clássico terá como palco um estádio do Norte do País. O Flamengo busca o tricampeonato, enquanto o Botafogo estreia na competição. Os ingressos variam de R$ 180 a R$ 560.

NA CONTA

REPASSE

Prefeituras de todo o País recebem hoje a segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Ao todo, serão repassados pouco mais de R$ 2 bilhões para os municípios, já descontado o valor destinado para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, houve um crescimento de 2,56% em relação ao segundo decêndio de janeiro de 2024.

Em Poucas Linhas

► A Estação das Docas ficará fechada nesta terça-feira, 21, para troca de equipamentos dos sistemas elétrico e de refrigeração. A partir da quarta-feira, o espaço voltará ao funcionamento normal, abrindo de domingo a quinta-feira, de 10h a 0h, e às sextas e sábados, de 10h até 1h.

► Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Curso de Musicalização da Fundação Carlos Gomes e do Instituto Estadual Carlos Gomes. Os candidatos devem se inscrever pelo formulário eletrônico disponível no site oficial da fundação. Serão aceitas inscrições até o próximo dia 27. Serão ofertadas 100 vagas para crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos, com vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs).

► O professor Vitor Sales Pinheiro lança na terça-feira, 21, o livro “Diálogos com clássicos e modernos”. Será às 18h30, na igreja de Santo Alexandre.

► O Pará vai ganhar um Observatório de Direitos Humanos. O órgão está sendo construído pela Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh), em parceria com o Ministério Público, Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e Conselho Estadual de Direitos Humanos (CEDH). O anúncio foi feito na semana passada, durante o Congresso Internacional de Direitos Humanos da Amazônia. O Observatório vai reunir dados sobre temas a serem geridos por um comitê composto por representantes do Poder Executivo, Ministério Público, Alepa e pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos.

► Empreendedores e líderes de 75 empresas participam do 1º Encontro Anual da Associação dos Negócios de Sócio-bioeconomia da Amazônia (Assobio), que acontece de hoje a quarta-feira, 22, em Manaus.Segundo os organizadores, a ideia é promover a troca de experiências e alinhar estratégias rumo à COP 30, reforçando a Amazônia como referência em negócios sustentáveis.