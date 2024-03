R70: 'Entre 18 mil e 20 mil é um número razoável de novas contratações', afirma ministra da Gestão

Novos emplacamentos

As vendas de carros, caminhões e ônibus cresceram quase 20% no primeiro bimestre deste ano, informou a Fenabrave.



Principal loteria

A Mega-Sena 2696 sorteia hoje prêmio estimado em R$ 205 milhões, o maior do ano. As apostas podem ser feitas até as 19h.

"Entre 18 mil e 20 mil é um número razoável de novas contratações.”

Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), ao dizer que o governo vai abrir mais 9 mil a 10 mil vagas para concurso até 2026, além das 9 mil autorizadas.

PARTIDOS

JANELA



Começa na próxima quinta-feira (7) e vai até 5 de abril a chamada janela partidária, período em que políticos que ocupam vagas nas Câmaras de Vereadores poderão trocar de partido para concorrer às eleições deste ano, sem risco de perderem os mandatos. E, já a partir de 15 de maio, os pré-candidatos poderão iniciar a campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade de financiamento coletivo, ou seja, as famosas vaquinhas virtuais. Vale lembrar que desde 1º de janeiro as pesquisas de intenção de voto só podem ser divulgadas se estiverem devidamente registradas na Justiça Eleitoral.



PRÉ-CAMPANHA



A legislação eleitoral em vigor oficializou o período de pré-campanha. Na prática, significa que é possível se lançar ao pleito, antes mesmo do registro formal da candidatura. Mas é preciso tomar alguns cuidados para não ter o registro indeferido por conduta vedada. Segundo a Justiça Eleitoral, na pré-campanha, o pré-candidato pode conceder entrevistas, participar de programas, encontros ou debates no rádio, na TV e na Internet, expondo suas pretensões eleitorais, podendo até falar de projetos políticos, “desde que não haja pedido de votos”. Também estão liberados encontros, seminários e congressos para organização dos processos eleitorais, planos de governos e alianças partidárias para as eleições.

OMÃ

POTENCIAL



O potencial econômico do Pará foi pauta de reunião em Brasília (DF), entre o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Paulo Bengtson, e o embaixador do Sultanato de Omã, Talal Sulaiman Habib Al Rahbi. O diplomata anunciou interesse em firmar parcerias comerciais entre o Pará e o país asiático.



INVESTIMENTOS



O titular da Sedeme apresentou o potencial econômico paraense nas áreas de agronegócio, energias e indústria. Abordou também temas relacionados a investimentos do Estado em estudos sobre o aprofundamento dos canais do Quiriri e Espadarte, para o aumento da capacidade do transporte hidroviário.

BANANA

CRÉDITO



Cerca de 200 assentados da reforma agrária do município de Monte Alegre vão receber, neste semestre, um total de R$ 8 milhões de crédito rural para fortalecer o plantio de banana. A parceria com o Banco da Amazônia (Basa) e o Banco do Brasil (BB) é resultado das ações da Emater para revitalizar a cadeia produtiva da fruta. O município já foi o maior produtor de banana do Pará, nas décadas de 1980 e 1990.



MUDAS



Entre as ações da Emater, prefeitura e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), constam a emissão de cadastros nacionais da agricultura familiar (Cafs) e o repasse, no início do mês, de 2 mil mudas de variedades diferenciadas da fruta, além da implantação, até abril, de uma unidade demonstrativa em um hectare de uma área comunitária e um diagnóstico socioeconômico, com apresentação de metas, a ser validado em meados de julho. Os recursos da linha A do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) servirão para investimento em tecnologia, em ferramentas de manejo e em insumos. Atualmente a comunidade possui 300 mil pés de dez variedades em 1,5 mil hectares, com resultado de 200 empregos diretos, 140 empregos indiretos e uma receita anual por volta de R$ 18 milhões.

IGARAPÉ

OBRAS



A prefeitura de Belém anunciou para maio o início das obras de requalificação urbana ambiental do igarapé São Joaquim, na bacia do Una. O projeto prevê recuperar a navegabilidade do igarapé, que passará a ser utilizado como meio de transporte e prática de esportes e lazer, com espaço para equipamentos flutuantes e ciclovias nas margens. O igarapé tem 4,6 quilômetros de extensão e a área afetada será de 6,48 hectares. A obra está orçada em R$ 150 milhões e receberá recursos da Itaipu Binacional.

EM POUCAS LINHAS

► Começou em Alter do Chão, distrito de Santarém, nova fase das obras do sistema de esgotamento sanitário da Companhia de Saneamento do Pará. Nesta fase, os trabalhos são realizados no bairro Nova União, com assentamento da rede coletora e ligações prediais das áreas beneficiadas. Com capacidade para atender em média 14 mil pessoas, o sistema será o primeiro da história de Alter do Chão.



► A Companhia de Habitação do Pará (Cohab) firmou Termo de Cooperação Técnica com a prefeitura de Tucuruí para garantir a regularização fundiária do bairro Cohab-Pimental e a concessão das matrículas registradas em cartório para 1,5 mil famílias. A ação faz parte do programa de Regularização Fundiária Urbana (Reurb) para permitir o acesso ao título de propriedade do imóvel, preferencialmente, em nome da mulher chefe de família. Nos últimos quatro anos já foram emitidos quatro mil títulos de propriedades para moradores de áreas residenciais construídas pela Cohab.



► A Secretaria de Educação do Município de Belém ministrou a aula inaugural do Movimento Alfabetização Belém (Mova), que este ano vai contar com mais 2,5 mil estudantes nas escolas e nos espaços dos movimentos sociais. O Movimento Alfabetização Belém é desenvolvido em parceria com os movimentos sociais e com as 38 escolas municipais que abrigam o projeto. Sob a coordenação da Coejai, a iniciativa pretende tornar a capital paraense livre do analfabetismo até 2025. O público-alvo do programa são pessoas com 15 anos ou mais que nunca frequentaram a escola ou tiveram que abandonar os estudos.



► Enquanto no Brasil se consomem 2,8 kg de pescado por habitante, no Pará o índice é de 11,1 kg por habitante, número 3,96 vezes maior que o nacional. Os dados fazem parte da nota técnica “Pesca paraense 2023”, lançada pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).