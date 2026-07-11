R70: 'Enorme frustração', diz Vini Jr sobre eliminação da Copa

“Haalandmania”

No Peru, 468 recém-nascidos já foram registrados com o sobrenome “Haaland” e outros 91 com o nome completo do jogador.

Até 6 de agosto

Dataprev abre inscrições de concurso para 212 vagas. Remunerações variam de R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44.

MILITAR

JUSTIÇA

A Auditoria Militar do Estado do Pará foi transformada em Vara Especializada da Justiça Militar, conforme a Lei nº 11.657, de 9 de julho de 2026, sancionada pelo governo do estado. A nova unidade ficará vinculada ao Fórum Criminal da Comarca de Belém e passa a integrar a estrutura do Poder Judiciário estadual, com o objetivo de adequar a organização da Justiça Militar no Pará. A lei estabelece a estrutura funcional da Vara Especializada, que contará com um cargo de juiz de Direito de 3ª Entrância, além de cargos de assessor de juiz e diretor de secretaria.



NOMENCLATURA

A norma também altera a nomenclatura dos cargos de auditor e auditor substituto da Justiça Militar, que passam a ser denominados juízes de Direito, além de reorganizar a lotação de servidores e redistribuir cargos e funções para outras unidades do Tribunal de Justiça do Estado. O texto ainda determina a incorporação do patrimônio, das receitas e das despesas da antiga Justiça Militar ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, extinguindo sua unidade gestora e suas unidades organizacionais. Segundo a lei, as mudanças não acarretarão aumento de despesas para o Poder Judiciário e entram em vigor na data de sua publicação, em 9 de julho de 2026.

MODA

IMERSÃO

Designers de moda, costureiros e profissionais do vestuário e de áreas afins iniciam, no dia 13 de julho, a Mini Residência do projeto “Vestir Amazônia”, promovido pelo Serviço Social da Indústria do Pará em parceria com o Conselho Nacional do Sesi. Ao longo de cinco dias, os 20 participantes selecionados vão vivenciar uma imersão em oficinas de costura, design e desenvolvimento de produtos, realizadas na Casa Sesi Indústria Criativa e no Centro de Tecnologia Têxtil e de Confecção da Amazônia do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).



DESFILE

Entre os temas em pauta na oficina, a sustentabilidade na moda, incentivando práticas criativas e responsáveis na cadeia produtiva do vestuário, além do aperfeiçoamento técnico. As peças desenvolvidas durante a residência serão apresentadas em um desfile e, posteriormente, farão parte de uma exposição na Casa Sesi Indústria Criativa, aberta ao público durante o mês de outubro.

VIRTUAL

SEGURANÇA

O governo do Pará sancionou a lei que institui a Política Pública de Prevenção ao Phishing Virtual nas instituições de ensino públicas e privadas do Estado. A medida tem como objetivo fortalecer a educação digital e promover ações de conscientização para prevenir golpes virtuais, especialmente os relacionados à invasão de dispositivos.



CAPACITAÇÃO

Entre os principais objetivos da nova política estão a capacitação de estudantes para identificar e denunciar tentativas de phishing, incentivo ao aprendizado sobre segurança cibernética e o fortalecimento da cultura da denúncia de crimes e violências praticadas no ambiente digital.

AÇAÍ

PREÇOS

Levantamento preliminar do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) mostra que o preço do açaí voltou a recuar em junho em Belém, acompanhando o aumento gradual da oferta com o avanço da safra. Apesar da queda mensal, o consumidor paraense continua pagando muito mais caro pelo produto quando comparado ao início do ano e ao mesmo período do ano passado. Segundo as análises preliminares, o litro do açaí tipo médio (mais consumido) registra queda de quase 14% em junho frente a maio.



IPCA

Ainda assim, o produto acumula alta de preço de 20% no primeiro semestre deste ano e os reajustes permanecem muito acima da inflação oficial. Enquanto o IPCA, medido pelo IBGE, acumula alta de 3,36% em 2026 e de 4,72% em 12 meses, o açaí apresenta aumentos entre 17% a mais de 30,00%, dependendo do tipo comercializado. O estudo completo será divulgado na próxima segunda-feira.

EM POUCAS LINHAS

► O Ministério Público Federal (MPF) recomendou ao governo do estado do Pará que vete o Projeto de Lei que trata do uso de banheiros em templos religiosos, escolas confessionais e instituições mantidas por entidades religiosas. De acordo com o MPF, o projeto, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), apresenta indícios de inconstitucionalidade formal e material ao estabelecer critérios para o uso de banheiros baseados exclusivamente no sexo biológico.



► O governo do Pará homologou os decretos que reconhecem a situação de emergência nos municípios de Medicilândia e Abaetetuba, em razão dos danos provocados por chuvas intensas. A medida foi oficializada por meio de decreto publicado nesta sexta-feira, 10, no Diário Oficial do Estado. Com a decisão, a situação de emergência fica reconhecida pelo prazo de 180 dias, permitindo aos municípios adotar medidas administrativas excepcionais e facilitar o acesso a ações de resposta, assistência e recuperação.

► Com o aumento do fluxo de passageiros nos fins de semana durante o período de férias escolares, o BRT Metropolitano terá reforço na frota aos sábados e domingos ao longo do mês de julho. As linhas alimentadoras que atendem os municípios de Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará e Castanhal terão reforço de frota, de acordo com a demanda, sem alteração nos trajetos.

► A gratuidade da tarifa aos domingos permanece garantida para todas as linhas do sistema BRT Metropolitano. De segunda a sábado, a tarifa segue no valor de R$ 4,60. Os Terminais BRT Ananindeua e Marituba funcionam diariamente, das 4h30 da manhã à meia-noite.

► O Pará participa da 26ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), considerada a maior feira de artesanato da América Latina, que segue até o dia 19 de julho, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda (PE). A participação foi definida por meio de edital. Entre os destaques estão os trabalhos em miriti da artesã Maria Elita Matias de Sarges, de Abaetetuba, além das peças em cerâmica de Nazaré Nunes e das biojoias confeccionadas com argila e sementes por Aparecida Matos, ambas de Belém.