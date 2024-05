R70: 'Embora elogiemos alguns tribunais, não foi nenhum favor', diz Sérgio Moro

Acordo na ONU

Mais de 190 países aprovaram tratado histórico para coibir a biopirataria e a exploração de conhecimento dos povos indígenas.

SUS

O Ministério da Saúde anunciou que vai investir R$ 887 milhões por ano na nova política nacional voltada para cuidados paliativos.

Sergio Moro (J. Bosco)

"Embora elogiemos alguns tribunais, não foi nenhum favor.”

Sergio Moro (União Brasil-PR), senador, disse que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) “não fez nenhum favor” ao rejeitar por unanimidade a cassação de seu mandato.

PARQUE

OBRAS

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, marcou para 5 de junho a assinatura da Ordem de Serviço (OS) para início das obras do Parque Gunnar Vingren. O espaço é três vezes maior do que o Bosque Rodrigues Alves e é um patrimônio ambiental do município de Belém, localizado no bairro da Marambaia. Serão investidos cerca de R$ 30 milhões na recuperação do espaço, que será cercado em toda sua extensão, contará com um mirante e equipamentos para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ele também receberá uma Escola Parque.

NAVEGAÇÃO

LOGÍSTICA

O Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial e Lacustre e das Agências de Navegação do Estado do Pará (Sindarpa) confirmou, para dezembro de 2025, colada na COP 30, a Multimodal Norte, maior feira do setor logístico da região. O evento foi lançado no último dia 23, em jantar oferecido a associadas, parceiros e grandes nomes da indústria naval paraense, além de autoridades e políticos. O presidente do porto de Santos, Anderson Pomini, já confirmou presença no evento, que deve movimentar mais de R$ 50 milhões no Pará.

PESQUISA

LABORATÓRIO

A Universidade Federal do Pará (UFPA) iniciou nesta sexta-feira, 24, as atividades do Laboratório de Microbiologia, Estresse e Imunologia Clínica (Labeim), que reúne um time de pesquisadores de excelência no Brasil e foca, principalmente, no empreendedorismo científico na Amazônia, que inclui o estudo e a produção de novos medicamentos. O laboratório é o terceiro nessa linha vinculado ao projeto INCT-PROBIAM, sediado no campus do Guamá e coordenado pela professora Dra. Marta Chagas Monteiro, do Instituto de Ciências da Saúde/UFPA e pelo coordenador adjunto o professor Dr. Nélio Teixeira Machado, do Instituto de Tecnologia/UFPA.

CHOCOLATE

TURISMO

Produtores de cacau do Pará querem criar uma Rota Turística do Chocolate nos municípios de Altamira, Brasil Novo, Medicilândia e Uruará. A proposta foi apresentada na semana passada ao ministro do Turismo, o paraense Celso Sabino. Ele prometeu enviar uma equipe técnica aos municípios para fazer o levantamento das necessidades do projeto. Os técnicos do Ministério do Turismo vão se reunir com os produtores e no final haverá uma reunião para informar quais as próximas providências que serão tomadas pelo governo federal para criar a rota.

COMITIVA

A comitiva que esteve em Brasília foi formada por produtores e por técnicos do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Cacauicultura (Procacau) da Secretaria de Desenvolvimento, que estavam na capital federal para o Festival Internacional do Chocolate e do Cacau de Brasília, que termina hoje.

ESPERANÇA

EVENTO

Será realizada nesta segunda-feira, 27, a partir das 16 horas, na Casa de Plácido, no Centro Social da Basílica Santuário de Nazaré, evento batizado de “Tarde Alegre” para arrecadar doações para a unidade da Fazenda da Esperança em Mosqueiro. Presente em 26 países, a Fazenda da Esperança tem 170 unidades no Brasil, sete delas no Pará. A unidade de Mosqueiro atende cerca de 100 pessoas com problemas com álcool e drogas. A ação é realizada pelo grupo “Amigas da Esperança” e a meta é angariar recursos para as obras e manutenção da Casa.

TARTARUGAS

REFÚGIO

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) divulgou, na semana passada, balanço com o resultado dos projetos de preservação de quelônios no Pará. Atualmente, uma série de ações estão em andamento em diferentes regiões do Estado, entre elas a praia do Atalaia, em Salinópolis, onde há a desova de cinco espécies de tartarugas marinhas, incluindo a tartaruga-oliva. No ano passado, cerca de 500 filhotes desta espécie nasceram ali. No Refúgio de Vida Silvestre Tabuleiro do Embaubal, em Senador José Porfírio, o monitoramento, coleta e soltura de quelônios têm sido extremamente bem-sucedidos. Em 2023, mais de 200 mil filhotes de tartarugas-da-amazônia, tracajás e pitiús foram reintegrados à natureza. Em São Geraldo do Araguaia, a soltura de quelônios resultou na integração de 6 mil animais à natureza em um único dia.

EM POUCAS LINHAS

►A Comissão da Agricultura, Indústria e Comércio da Assembleia Legislativa do Estado do Pará realiza no próximo dia 28 sessão especial para debater os 50 anos das relações diplomáticas Brasil-China.O tema será “Inovação e Sustentabilidade como os Novos Pilares da Relação Sino-Brasileira”. No mesmo evento será apresentado o grupo LIDE Pará para o Poder Legislativo do Estado. Entre os convidados, o presidente do LIDE, Ronaldo Maiorana Júnior, o vice-presidente, Roberto Xerfan Junior, e o CEO, Gustavo Freitas.

►O Hospital Jean Bitar (HJB), em Belém, que é referência no tratamento da obesidade, está mobilizando usuários e comunidade para a campanha que arrecada roupas a partir do tamanho 44 que ficaram esquecidas no guarda-roupas, após a perda de peso. As doações devem ser feitas na unidade hospitalar, na rua Jerônimo Pimentel, nº 543, no bairro do Umarizal, em Belém.

►No próximo dia 29 o programa Start Up Pará vai promover o Workshop de Propriedade Intelectual, Inovação e Empreendedorismo, no auditório do Espaço Inovação, no PCT-Guamá, em Belém, das 9h às 12h. O evento é voltado, principalmente, para empreendedores, com foco na bioeconomia. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na hora do evento, que é organizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet).

►O deputado Elias Santiago (PT) protocolou nesta semana, na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, o projeto de lei para instituir o Selo de Autenticidade Artesanal Quilombola, a ser fixado nos produtos de empreendimentos oriundos das comunidades quilombolas do Pará.

►O governo do Estado, por meio da Secult, Sespa e da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa), promove até hoje, das 16h às 21h, no Parque Belém Porto Futuro, a Feira do Empreendedorismo Inclusivo. A programação foi criada para incentivar a economia criativa e promover geração de renda e o protagonismo de pessoas com autismo e seus familiares.