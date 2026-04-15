R70: 'Em uma democracia, é preciso respeitar o resultado', diz senador após rejeição de relatório

Economia

Bolsa bate 18º recorde do ano e se aproxima dos 200 mil pontos. Dólar continua abaixo de R$ 5 com alívio externo.



Valores a receber

Mais de 47 milhões de pessoas ainda têm dinheiro esquecido nos bancos; há R$ 10,55 bilhões disponíveis.

ELEIÇÕES

IDOSOS

O Pará ocupa a 23º posição no ranking dos estados com maior percentual de eleitores com idade acima de 60 anos, ficando à frente apenas de Acre, Roraima, Amazonas e Amapá. A informação faz parte de um levantamento inédito divulgado ontem pela Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados, com base em dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os números mostram que 17,2% dos eleitores paraenses estão nessa faixa etária, um aumento de 4,4 pontos percentuais em relação a 2010.

PESO

O estudo da Nexus aponta que a região Norte é a que mantém o perfil mais jovem, com média regional de 16,5% dos 60+ aptos a votar. O Amapá registra o menor índice nacional (14,5%), seguido por Amazonas (14,7%) e Roraima (15,4%). No Sul, o peso desse eleitorado pode chegar a representar quase o dobro do observado no Norte.

AUMENTO

Na média nacional, o estudo revelou que houve um aumento de 74% de idosos aptos a votar em relação às eleições de 2010. Em números absolutos, a quantidade de brasileiros maiores de 60 anos que podem comparecer às urnas cresceu de 20,8 milhões em 2010 para 36,2 milhões em março deste ano. Os números foram levantados em 1º de março e podem aumentar até o dia 6 de maio, prazo final para o cadastro de eleitores no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

EMPREGO

POSITIVO

Nem só de más notícias vive o noticiário econômico nestes tempos de guerra. A boa nova é a geração de empregos. Levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), feito a pedido do portal g1, revela que desde 2019, quando teve início o atual governo, o Pará ganhou 275 mil empregos formais.

SALDO

No período, foram registradas 2,98 milhões de contratações contra 2,70 milhões de desligamentos. O resultado confirma a expansão do emprego com carteira assinada ao longo dos últimos anos, mesmo diante de oscilações econômicas.

SETORES

Nesse cenário, serviços e comércio ainda lideram a geração de empregos no estado. O setor de serviços gerou 113.423 postos, enquanto o comércio respondeu por 85.739 empregos, somando 72,3% de toda a geração líquida no período analisado. Os dados reforçam o peso dessas atividades na estrutura produtiva e no mercado de trabalho estadual.

INDÚSTRIA

Já a indústria gerou 42.344 empregos formais entre 2019 e o início de 2026, enquanto a construção civil criou 26.462 vagas. A agropecuária apresentou saldo positivo mais moderado, com 7.652 postos, mantendo contribuição complementar para o resultado geral do emprego formal no Pará.

UFPA

MARAJÓ

Com o objetivo de estreitar os laços entre a academia e o poder público local, a Universidade Federal do Pará (UFPA) realiza hoje o Colóquio Mesorregional do Marajó. O evento integra a programação da 40ª Reunião do Fórum de Dirigentes das Unidades do Interior e será realizado no município de Breves, consolidando-se como um marco estratégico para a expansão educacional e social da região. O encontro é resultado de uma articulação direta do reitor Gilmar Pereira, por meio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex). A iniciativa reúne os prefeitos dos 17 municípios marajoaras e lideranças de movimentos e organizações sociais para um diálogo inédito sobre o papel transformador da universidade no arquipélago.

HUMANIDADE

ALERTA

Muito elogiado o comentário feito pelo apresentador João Jadson no JL1, o telejornal do meio-dia exibido pela TV Liberal, logo após a apresentação da matéria sobre os jovens que se divertiam usando uma arma de choque contra um homem em situação de rua. “Quando você desumaniza alguém, você se coloca em um lugar muito perigoso: o de quem acredita ser mais humano do que o outro, como se isso te desse o direito de transformar uma vida em objeto de distração, de prazer ou de crueldade”, afirmou. No comentário, Jadson ressaltou também que ter uma boa casa, carro na garagem e estudar em uma boa escola “nada disso faz a gente melhor do que ninguém”.

Em Poucas Linhas

► O presidente do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Sistema Fiepa), Alex Carvalho, será um dos painelistas do IV Congresso Técnico Simineral que será realizado hoje em Belém. Na pauta, a geração de valor compartilhado e o desenvolvimento socioeconômico dos territórios mineradores. O debate vai reunir representantes do setor público e da indústria para discutir como os investimentos da mineração - incluindo a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) - podem impulsionar a geração de emprego, o fortalecimento das cadeias produtivas e a melhoria da infraestrutura no Pará.

► A Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) realizou, no início desta semana, reunião com o Instituto Social Afro-Religioso dos Filhos e Amigos do Príncipe Formoso, sediado no bairro do Icuí, em Ananindeua. O objetivo foi discutir parcerias para fortalecer ações voltadas à promoção dos direitos da população LGBTQIA+, especialmente nos terreiros.

► Belém recebe, entre os dias 19 e 23, mais uma edição do World Creativity Day (WCD), considerado o maior festival colaborativo de criatividade do mundo. A programação é gratuita e distribuída em diversos espaços. No Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, as atividades ocorrerão no dia 23, a partir das 14h, em alusão ao “PCT de Portas Abertas” e ao Dia Mundial do Livro.

► O Feirão Mão na Roda promete movimentar o varejo de automóveis até domingo em Belém, na avenida Augusto Montenegro. Dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) revelam que 4,37 milhões de veículos usados e seminovos foram vendidos no primeiro trimestre de 2026 no Brasil. Em março, foram 1,67 milhão de transações - crescimento de 21,5% em relação ao mesmo período de 2025.