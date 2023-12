R70: 'Em curto prazo, a situação vai piorar', afirma Javier Milei, presidente da Argentina

Arte marcial

Estudo chinês conclui que tai chi chuan ajuda a controlar sintomas de Parkinson, reduzindo até necessidade de medicamentos.



Desconforto

Sofrem com dor crônica 37% dos brasileiros com mais de 50 anos e um terço deste grupo toma opioides.

Javier Milei, presidente eleito da Argentina (J. Bosco)

“Em curto prazo, a situação vai piorar.”

JAVIER MILEI, presidente da Argentina, em discurso de posse, ontem, diante de milhares de compatriotas. “Depois veremos os frutos dos nossos esforços”, acrescentou.

BISPO

AFASTAMENTO



Teve ampla repercussão no fim de semana a decisão da cúpula da Igreja Católica pelo afastamento do bispo emérito do Marajó, dom José Luís Azcona Hermoso, que deverá deixar a Prelazia do Marajó em janeiro. No comunicado da Nunciatura Apostólica, que é a representação do Vaticano no Brasil, o motivo da saída de dom Azcona não foi informado. Fonte da coluna que acompanha os bastidores informou que o comunicado “convida” o bispo a se retirar do Marajó para se recolher à casa dos bispos aposentados, em Belém. “Dom Azcona é idoso, mas come peixe assado com açaí dia sim, dia não. Deixar o modo de vida que ele tem no Marajó significa acabar com a saúde dele”, afirmou a fonte.



ESPECULAÇÕES



Logo após o comunicado surgiram inúmeras especulações, inclusive de o afastamento ter sido provocado pela chegada do novo bispo, dom José Ionilton Lisboa, que assumirá em janeiro. Dom José, por sua vez, tratou de imediato de tentar desfazer os rumores. Em uma longa mensagem de áudio, ele disse que também foi pego de surpresa com a notícia no sábado, enquanto estava em visita pastoral em paróquias de outros municípios. “Tomei conhecimento pelas redes sociais, e já manifestei ao clero, e também à própria Nunciatura, e aqui quero deixar claro ao povo católico do Marajó, de que esta transferência não foi uma solicitação minha. Eu não coloquei isso como condição para assumir o ministério”, afirmou, categórico, o novo bispo.



CLAMOR



O fato é que o assunto gerou uma grande comoção, por ser dom Azcona uma figura muito querida pela população marajoara. Diversas notas e posicionamentos de repúdio à decisão foram emitidos ontem, incluindo a do Instituto Dom Azcona, lamentando o recebimento do comunicado na véspera do aniversário de 75 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos.



LEGADO



O Instituto Dom Azcona destaca o trabalho corajoso de 40 anos de dom Azcona à frente da Prelazia do Marajó, onde ele se dedicou de forma incansável à comunidade, especialmente no enfrentamento ao abuso sexual de crianças e adolescentes e ao tráfico de pessoas.



COMPROMISSO



Na tarde de ontem um comunicado da Paróquia Matriz de Soure convidou toda a população para a missa das 19h, na qual o pároco José Antônio e o vigário, padre Rafael, assumiram o compromisso de levar o clamor da população ao novo bispo, para que dom Azcona continue, na condição de emérito, residindo no Marajó.

TRAGÉDIA

ACAMPAMENTO

A direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) se manifestou ontem, lamentando a tragédia da noite de sábado no acampamento Terra e Liberdade, em Parauapebas, sudeste do Pará, em que um incêndio na rede elétrica resultou na morte de nove pessoas, sendo seis moradores do acampamento e três técnicos de uma empresa de internet que teria causado o incidente. João Paulo Rodrigues, da direção nacional do MST, lembrou que ontem, 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos, foi um dia muito triste para o movimento.

ACIDENTE



O acidente foi apurado em princípio como tendo sido causado pela explosão de um transformador quando técnicos da empresa de internet trabalhavam próximo ao acampamento. Pelas primeiras apurações, acidentalmente a fiação de fibra de internet tocou a rede de alta tensão, causando a explosão.



ENTERRO



O fogo atingiu o acampamento e rapidamente dois barracos pegaram fogo e foram totalmente destruídos pelas chamas. Nesta segunda-feira, 11, haverá o enterro coletivo das vítimas. Nas redes sociais, o governador Helder Barbalho se solidarizou com as famílias das vítimas e informou que o Corpo de Bombeiros seguirá no local investigando as causas do acidente.

ENVELHECIMENTO

MÚSCULOS



Estudo descobriu que pessoas na faixa de 80 e 90 anos que nunca haviam treinado com pesos obtêm ganhos físicos significativos após iniciar um programa supervisionado três vezes por semana. Luc van Loon, professor na Universidade de Maastricht, nos Países Baixos, autor sênior da pesquisa, e os cientistas coautores recrutaram 29 idosos e idosas e saudáveis. Três meses depois dos treinos, quem tinha mais de 85 anos acumulou mais força e massa muscular que os mais jovens.

Em poucas linhas

► A Federação Paraense de Breaking (FPAB) propôs e a Usina da Paz do Icuí-Guajará, em Ananindeua, aceitou fechar parceria para a efetivação de cursos e atividades envolvendo a nova modalidade olímpica no bairro, um dos mais carentes do município. A FPAB, que tem projeto pedagógico como um dos diferenciais para a disseminação do breaking no Estado, quer estender as ações às demais Usinas da Paz.



► O deputado Raimundo Santos (PSD-PA) teve três proposições aprovadas ao mesmo tempo em parecer de relatoria da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. No projeto de lei 3569/2023, o parlamentar propõe um adendo ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabelecendo que pacientes com a síndrome de Hutchinson-Gilford, conhecida como envelhecimento precoce, tenham os mesmos direitos das pessoas com deficiência. No segundo projeto é prevista a criação do Estatuto da Pessoa diagnosticada com Acidente Vascular Cerebral (AVC), prevendo todo o tratamento de sequelas e exames pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Já o projeto de decreto legislativo 113/2023 concede o título de Patrimônio Nacional da Saúde Pública ao Instituto Evandro Chagas (IEC), do Pará.



► As redes de proteção instaladas pelo shopping Boulevard para prevenção de acidentes mudou a tradição da árvore de Natal gigante. A deste ano não passa do primeiro vão, justamente onde fica a primeira rede. Aliás, frequentadores notaram o aumento no número de pedintes no interior do shopping, um dos retratos da situação de desemprego no País.



► A segunda parcela do 13º salário foi adiantada pelo governo do Pará aos servidores públicos estaduais. A medida representa, a partir desta semana, R$ 462 milhões injetados na economia do Pará duas semanas antes do Natal, uma das datas mais esperadas do ano, especialmente pelo comércio e pelos serviços de viagens.