R70: 'Elevamos nossa humilde oração ao Senhor para que o clamor das bombas cesse', diz Papa Leão

Feminicídios

Arma de fogo foi usada em 47% dos homicídios de mulheres no Brasil em 2024, aponta estudo do Instituto Sou da Paz.

Identificação

Mais de 1 milhão de pets já têm carteira de identidade no Brasil. Para obtê-la, tutor deve entrar com a conta gov.br no site do SinPatinhas.

FEMINICÍDIO

EPIDEMIA

Apenas em janeiro de 2026, foram registrados 947 novos casos de feminicídio no Judiciário brasileiro. O número é 3,49% maior que o de janeiro do ano passado, quando foram notificados 915 casos. Os dados fazem parte do Painel de Estatísticas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que registra os indicadores do Judiciário, e foram divulgados por ocasião do Dia da Mulher. O levantamento, feito em todos os tribunais do País, revela que o índice vem aumentando a cada ano, tendo triplicado, de 4.210 casos em 2020 para 12.012 em 2025.

VIOLÊNCIA

O índice de violência doméstica também disparou, chegando a 99.416 novos processos registrados apenas em janeiro deste ano. Ao longo do ano passado os registros ultrapassaram 1,2 milhão. A busca por medidas protetivas também vêm aumentando. No ano passado, esse indicador foi recorde em relação aos anos anteriores, tendo atingido quase 630 mil, enquanto em 2024 foram 612 mil. O volume corresponde a mais do que o dobro do registrado cinco anos antes, em 2020, quando foram concedidas 287.427 medidas. Só em janeiro deste ano, foram mais de 53 mil concessões.

CPF

GOLPE

A Receita Federal está alertando para a popularização de um golpe envolvendo a falsa existência de dívidas em aberto com ameaça de bloqueio de CPF se não houver pagamento. Por meio de aplicativos de mensagens, os criminosos enviam um link, que simula uma página do governo, onde supostamente seria possível acessar detalhes da dívida e condições para negociar “desconto” via Pix. O detalhe é que o domínio das páginas usadas têm palavras como “receita federal”, “regularização” e “CPF” em geral são cifras pequenas, em torno de R$ 30, o que faz com que muita gente opte pelo pagamento.

VOLUME

A quadrilha ganha no volume de golpes aplicados. A Receita Federal informa que não solicita informações pessoais por e-mail ou mensagens de texto.

OUVIDOR

COMISSÃO

O desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante, ouvidor agrário do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), passou a integrar a Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça. A Comissão foi criada para atuar na prevenção e resolução de conflitos fundiários coletivos, promovendo a articulação entre tribunais, órgãos públicos e instituições da sociedade civil.

TJPA

No TJPA, o desembargador José Antônio Cavalcante exerce a função de ouvidor agrário e preside a Comissão Permanente de Monitoramento, Estudo e Assessoramento das Questões Ligadas à Grilagem, espaços institucionais voltados ao acompanhamento e à construção de soluções para conflitos agrários no Estado do Pará.

VACINA

CAMPANHA

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) prorrogou para até o dia 31 a campanha de vacinação contra a Influenza. A medida foi tomada porque o índice vacinal está muito abaixo do esperado. No grupo prioritário, apenas 23,34% de crianças, gestantes e idosos foram imunizados, o equivalente a 74.780 pessoas. A meta do Ministério da Saúde é 95% de cobertura entre esse público. A vacina estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

MEIO AMBIENTE

EDITAL

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará (Semas) publicou o edital para selecionar representações da sociedade que irão compor o Grupo de Trabalho Interinstitucional da Biodiversidade (GT-Biodiversidade). Os selecionados terão como missão analisar, discutir e formular propostas para a construção das minutas da Estratégia Estadual de Biodiversidade, do anteprojeto de Lei Estadual de Biodiversidade e do Plano de Ação Estadual para a Biodiversidade.

COMPOSIÇÃO

Serão selecionadas 13 representações. Podem participar instituições com atuação nos segmentos de setor produtivo; ensino superior e pesquisa; organizações da sociedade civil; povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e agricultores familiares; além de representações temáticas de mulheres e jovens.

Em Poucas Linhas

► A concessionária Águas do Pará iniciará a operação definitiva dos serviços de saneamento no município de Itaituba, no oeste do Pará, a partir de 1º de abril. Antes da operação plena, haverá um período de transição de 15 dias com operação compartilhada entre a concessionária e a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), para garantir continuidade e estabilidade nos serviços. De acordo com a concessionária, o investimento previsto para Itaituba é de cerca de R$ 900 milhões ao longo de 40 anos de contrato.

► O recém-lançado livro “Esse rio é minha rua” (Editora Paka-Tatu), do médico Ruy Antônio Barata, filho do poeta Ruy Barata, traz estampada na capa a tela do artista Márcio Dazincourt, que retrata a orla de Santarém nos anos 50. Na imagem se vê um antigo trapiche e a casa em que residiu Ruy Barata com a esposa e os filhos. Uma reprodução da tela está afixada na sala de Ruy Antônio, em São Paulo.

► A produtora Deroull Filmes, da cineasta paraense Simone Bastos, apresenta em Belém o “Janelas Deroull Filmes: Mostra de Lançamentos e Diálogos”, nos próximos dias 12, 13, 14 e 15 de março, no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso e Sesc Casa de Artes Cênicas. A programação inclui as premiéres dos curtas-metragens “Tumulus” e “Dá um Like e Compartilha”, exibição de outros filmes da diretora, bate-papo e oficinas de atuação e de produção cinematográfica. Tudo com entrada franca.

► A psicanalista e escritora carioca Elisabeth Bittencourt lança mais um livro na capital paraense: “Eu e Elas. Elas em Mim” (Editora Contracapa), uma obra sobre arte, literatura e psicanálise. Será no dia 20.

► A partir da segunda quinzena de março, o método contraceptivo Implanon será disponibilizado gratuitamente às mulheres na rede municipal de Saúde de Belém. O implante subdérmico contraceptivo liberador de etonogestrel é considerado vantajoso em relação aos outros métodos, pela longa duração e alta eficácia, uma vez que age no organismo por até três anos.