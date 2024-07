R70: 'Eles que elejam os presidentes que quiserem', diz Lula sobre outros países

Doença de Newcastle

O governo suspendeu temporariamente a exportação de carne de aves para 44 países após identificar o vírus no RS.

Após apagão cibernético

Autor do PL que regulamenta a inteligência artificial no Brasil, Rodrigo Pacheco voltou a pedir que o país aprove legislação para o setor.

Lula (J. Bosco)

"Eles que elejam os presidentes que quiserem.”

Lula, presidente da República. Ele afirmou não ter razões para brigar com a Venezuela, com a Nicarágua e com a Argentina e que não cabe interferência no processo eleitoral de outros países.

REPERCUSSÃO

JUSTIÇA

Embora tenha pedido desculpas, o pastor Washington Almeida, da igreja Assembleia de Deus em Tucuruí, pode ter que responder na justiça por sua fala discriminatória de grande repercussão negativa durante a semana. No vídeo, gravado no último dia 12, ele diz que o nascimento de crianças autistas é resultado de uma “visita do diabo ao ventre da mãe”. O caso já foi parar no Ministério Público do Estado. Em conversa com o procurador de justiça cível Waldir Macieira, o diretor do Instituto de Defesa, Desenvolvimento e Apoio às Pessoas com Autismo do Sudeste do Pará (Ideasp), Guaracy Júnior, pediu apoio para que haja responsabilização pela fala, que além da indignação de pais e familiares, reforça o preconceito e o capacitismo em relação às pessoas com o transtorno do espectro autista.

APURAÇÃO

Macieira, que enquanto promotor militou por muitos anos como titular da Promotoria de Defesa das Pessoas Idosas e com Deficiência, e continua abraçando a causa como procurador cível, já fez contato com o promotor Luiz Presotto, do município de Tucuruí, que abriu o procedimento de “Notícia de Fato” para apuração do ocorrido. O procurador sugeriu ainda a Presotto requisitar a abertura de procedimento na delegacia local para apurar possível crime previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Artigo 88 da lei 13.146/2015). Waldir Macieira explica que a fala discriminatória e agressiva contra os autistas e suas mães veio à tona no mesmo momento em que se realizava a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em Brasília, com vários representantes do Pará, inclusive Guaracy Júnior. Além do vídeo pedindo desculpas, a Assembleia de Deus de Tucuruí entrou em contato com o Ideasp e ficou de enviar um pedido de retratação por escrito.

VACINAS

FISCALIZAÇÃO

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) decidiu pela realocação e melhoria do armazenamento de vacinas no 7º Centro Regional de Saúde, após uma fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA). A redistribuição dos imunobiológicos foi necessária após inspeções e análises técnicas das enfermeiras fiscais, que identificaram inconformidades comprometendo a qualidade das vacinas e demais serviços oferecidos à população pela Rede de Frio, que até então era o setor de armazenamento dos imunizantes.

RELATÓRIO

O Relatório de Fiscalização também foi apresentado ao Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). Anteriormente, as atividades da Rede de Frio eram realizadas no espaço físico do 7º Centro Regional de Saúde. Essas atividades foram encerradas para que as vacinas possam ser melhor acondicionadas na Central Estadual de Imunobiológicos, localizada na BR-316, na Região Metropolitana de Belém. Dessa central, as vacinas serão distribuídas aos municípios envolvidos.

ELEIÇÕES

DEFINIÇÃO

Está aberta a temporada de convenções partidárias para a definição de candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições de 6 de outubro. O prazo final se encerra no dia 5 de agosto. As propagandas intrapartidárias já estão liberadas desde o dia 5 de julho e seguem até o dia 4 de agosto. Trata-se daquela propaganda que pode ser feita entre os filiados e correligionários para divulgar os pré-candidatos a prefeitos e vereadores, um tipo de propaganda interna dos partidos políticos.

BELÉM

SOFISTICADA

Em texto publicado pela agência Bloomberg, o repórter Mac Margolis definiu a capital paraense como extensa e sofisticada e afirmou que a COP que será realizada em Belém no ano que vem é uma das grandes apostas dos que defendem a proteção das florestas. “Mais de 24 milhões dos quase 30 milhões de habitantes da Amazônia brasileira — 60% da bacia hidrográfica sul-americana — vivem em cidades. Talvez em nenhum lugar as apostas sejam maiores do que em Belém. Com um horizonte impressionante e a maior floresta tropical do mundo recuando em suas costas, é o último grande porto de escala antes que a Amazônia deságue no Atlântico”, escreveu, chamando a atenção, contudo, para o fato de que 35% dos moradores da cidade ainda convivem com extrema pobreza.

EM POUCAS LINHAS

► O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, está pensando em montar uma companhia aérea. É o que acham os amigos dele, pela quantidade de aeronaves que ele tem para uso pessoal. É, faz sentido.

► Um grupo de credores está pensando em pedir a falência das empresas da médica Cynthia Charone. O que se comenta é que ela pode pagar, porém, não paga os seus compromissos.

► Há denúncia de uma série de procedimentos errados nas clínicas dela, e o MPPA pode entrar no caso. Uma fonte médica que entende do assunto diz que é um absurdo estas clínicas continuarem abertas.

► Um “advogado” que atua em Belém deve ser denunciado à OAB por ter comprado o diploma em faculdade de direito na capital. Como o rapaz não é advogado, ele não sabe que incorreu em uma série de crimes. Talvez volte para Macapá.

► Ed, que não tem nada a ver com o prefeito de Belém, pode ser um nome bastante comentado em agosto.

► A investigação do assassinato do “Gordo do Aurá” deve ser federalizada. A PF tem informações de sobra sobre este crime. É nitroglicerina pura.

► O TRE pediu ajuda do MP e da Polícia Federal para enquadrar candidatos que fraudaram filiação partidária ou fizeram filiação fora do prazo em cartório eleitoral. Isso ocorreu em mais de uma dezena de municípios do interior, que estão agora sem dormir.

► O cidadão já quer começar ilegalmente na largada. Assim é querer fraudar o cartão da loteria sem nem ao menos ter jogado.

► Vale lembrar que a Polícia Federal está entre as 10 melhores polícias do mundo. Seus integrantes são altamente preparados.

► Depois de ser obrigado a desistir da candidatura à Prefeitura de Capitão Poço por falta de votos e de ter falhado na missão de chantagear os candidatos para tentar uma vaga de vice, o deputado estadual Erick Monteiro (PSDB) decidiu investir em fake news, seu novo negócio.